Активистка из "Родители SOS" Алена Парфенова: В некоторых школах на кошельки родителей пытаются переложить покупки антисептиков, салфеток, перчаток… Такой себе "пакет на борьбу с COVID"

Сооснователь ОО «Родители SOS» Алена Парфенова рассказала УНИАН, что месячная сумма поборов может доходить до 1500 гривен, а в сельских школах принимают и ведрами картошки, объяснила, где искать информацию о реальных расходах школы, и поделилась историями травли тех, кто отказывается платить.

Как часто родители жалуются на то, что школа просит сдать деньги на те или иные нужды?

В «Родители SOS» огромное количество сообщений о том, что собирают деньги и на ремонты, и на тетради, и на учебники. Сейчас добавился «пакет «на борьбу с COVID». Недавно, мне рассказали о том, что собирают даже на бесконтактные термометры, которые должны использоваться, согласно действующим указаниям, исключительно для учителей. На кошельки родителей пытаются переложить покупку и антисептиков, и салфеток, и перчаток, и бумажных полотенец.

О каких сумах идет речь?

От 200 гривен до 1000-1500. Некоторые родительские комитеты вместе с администрацией школ сразу закладывают деньги и на поздравление с Днем учителя.

После первых недель обучения мы увидим новые списки того, на что надо сдать деньги. Например, постоянно просят «на охрану».

Даже во время карантина были учебные заведения, которые продолжали собирать средства, придумывая какие-то глупости о том, на что они нужны. Это очень болезненный вопрос. Мы постоянно слышим: «Это нужно для ваших детей» или «школа умрет без денег родителей». Но она жива.

В 2017 и 2018 годах мы делали опрос по Киеву, просили родителей написать сколько они платят школе. В сумме получалось 2,5 млрд грн в год. Это приблизительные подсчеты.

При этом, не всегда просят деньги. В сельской местности родители несут в школу продукты. Это ужасает, когда родителям говорят: «Не предусмотрены деньги на питание. Принесите хлеб и два ведра картошки». У нас ХХІ век, но в сельской местности, какое-то средневековье. И учитывая, что в сельской местности расположено 62% украинских школ, это катастрофа.

В крупных городах родители объединяются, борются, обращаются в управления (департаменты) образования. В селах все намного страшнее. Это - маленькая община, тебя затравят если ты не сдашь деньги на подарок, на моющие средства и т.д. Затравят и родителей, и детей. И самое страшное – перевести там школьника некуда.

С другой стороны, с появлением людей, которые на своем месте, есть много примеров, когда школы становятся абсолютно другими и без использования денег родителей. Они участвуют в конкурсах, используют деньги меценатов, получают гранты. Это тоже есть.

Когда мы говорим о травле, какое давление могут оказывать на родителей, которые отказываются платить поборы?

Мне не так давно прислали видео, где ребенка с грязными ругательствами не пустили в класс. Все из-за того, что родители отказались сдавать деньги на школьный праздник. Мама обратилась за помощью ко всем, кому можно, но в ответ: «Ищите общий язык с другими родителями или переходите в другую школу».

Давление через родительские комитеты – страшная вещь. Учителя отстраняются, делают вид, что ничего не знают. Но именно с их подачи очень часто пишутся коллективные обращения родителей в социальную службу: «Есть родители, которые ненадлежащим образом воспитывают ребенка». Пишут это без фактов, только из-за того, что люди не сдают деньги. И соцработники вместо того, чтобы решать важные проблемы, совершают давление на родителей.

Сумасшедшее давление. Можно положить годы жизни на то, чтобы нормализовать ситуацию. И не все могут бороться, когда ребенок – заложник. Иногда, в такой ситуации остается единственный вариант – другая школа.

На самом деле, сейчас ситуация меняется к лучшему, работает институт образовательного омбудсмена. Помогает резонанс. С помощью нашего сообщества «Родители SOS» в facebook и журналистов происходят настоящие чудеса.

Что отвечать учителям, которые просят «не выносить сор из избы»?

Администрации надо напомнить, что, если не выносить мусор, дом станет мусорной свалкой. Очень часто классные руководители превышают полномочия, осуществляют свои инициативы за деньги родителей. Пример этому – школьная форма. Это еще один болезненный вопрос.

В прошлом году указом президента отменена обязательность школьной формы. Но наши непобедимые администрации школ доходят до маразма и пытаются за деньги родителей воплотить свои представления о красоте. Тут важна позиция родителей. Если хочется носить форму, в этом нет ничего плохого. Если не хотят - имеют законное право не носить. Администрация не имеет права ставить условия. За вымогательство денег за доступ к бесплатному образованию есть уголовная ответственность, ст. 182 УК Украины. Не пускать ребенка в школу, если он одет не так, как хочется учителям, – преступление.

А как быть, если школа ссылается на некие решения педсовета и родительского комитета?

Согласно ст. 32 Закона «О полном общем образовании», коллективные решения родители выполняют, если они с ними согласны. Родители или законные опекуны могут решать вопросы воспитания, обучения ребенка. Тут все однозначно. То есть, если педагогический совет решил, то он сам может носить форму, или если решили 30 родителей – это их право. К вам это отношения не имеет. Вы можете обратиться к администрации: «Мы конфликтов не хотим, но есть моменты, которые неприемлемы». Если учитель настаивает на бессмысленном выполнении коллективных решений, то можно обращаться в районное управление, в департамент образования, и последняя инстанция, которая очень быстро решает все вопросы, - образовательный омбудсмен.

Что еще помогает бороться с поборами?

В законе «Об образовании» есть ст. 30 - «Прозрачность и открытость бюджетов заведений». Руководители учебных заведений должны отчитываться по всем уровням бюджетов. Поборы исчезают только потому, что все больше родителей начинает задавать неудобные для администраций школ вопросы. После них администрация включает заднюю: «Сдают по желанию. Если не сдадите, ничего не будет».

Информация о расходах должна быть на сайте школы или на сайте ее основателя (Районо). Как вариант, может быть стенд в школе со всей информацией. Если этого нет, можно написать информационный запрос с помощью сайта «Доступ к правде». Можно попросить информацию о том, на что школа запрашивала финансы. Также можно обратиться с запросом в казначейство.

Но информация, которая есть, иногда бывает противоречивой или ее тяжело найти.

Родители должны получать информацию в понятном удобном интерфейсе. Удачный пример – сайт «Образовательная карта Киева». Прекрасный ресурс, где есть много информации по детскому садику и школе. Если бы такое было во всех регионах, многие вопросы отпали.

Но, повторюсь, школы обязаны предоставить информацию родителям про все бюджеты - про государственные субвенции, деньги из госбюджета, местного бюджета, перечислениях меценатов и т.д. И информацию можно найти. Два года назад было такое, что с родителей собирали деньги «на окна», а на самом деле их установку профинансировали местной программой. Были привлечены к ответственности администрация заведения, речь шла об увольнении.

Но в этом году, с реформой Новой украинской школы, на самом деле, беда. Из запланированных 1 млрд 61 млн грн выдели около 300 млн. Должна была быть субвенция 3,5 млрд грн на помощь заведениям в сельской местности (они требуют огромных вложений), но с суммы сняли 3 млрд, осталось 500 млн. Из них на июль потрачено только 150 млн.

Как проконтролировать школу в условиях карантина, узнать, соблюдаются ли все нормы?

Ограничения права доступа родителей в школу имеют, на самом деле, рекомендательный характер. Эти рекомендации противоречат действующему законодательству и международному законодательству. Ограничить доступ родителей к несовершеннолетнему против его воли – совершено невозможно. Но, понятно, что, учитывая ситуацию, 90% мам и пап сами не захотят заходить в школу.

Я бы не советовала школам конфликтовать. Можно пригласить родителей после окончания уроков, провести по туалетам, сантехническим комнатам, складам, показать все. Это не должно вызывать возмущение у директора и завуча, это про прозрачность. Но родители могут пойти другим путем, и попросить детей сделать фото.

Влад Абрамов