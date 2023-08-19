Директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха отметил, что за год войны у украинцев изменились амбиции относительно денег.

После начала полномасштабного вторжения РФ украинцы изменили свои амбиции и жизненные принципы.

Об этом в интервью NV заявил директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, отметив при этом, что амбиции относительно денег у украинцев выросли за год войны.

"Если сравнивать с 2021 годом, то украинцы в декабре 2022 года, когда мы проводили предыдущее исследование, считали, что для нормальной жизни им надо на 2 тыс. грн. меньше", - отмечает эксперт.

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Он подчеркнул, что адаптация к войне связана с таким феноменом, как снижение материальных целей.

"Все понимают, что когда война, надо экономить. То есть, адаптация к войне связана с таким феноменом, как снижение материальных притязаний. То, что финансовые амбиции растут, свидетельствует о новом этапе отношения к войне. Это об ощущении того, что что-то в обществе идет не так, как люди ожидали", - отметил эксперт.

По словам социолога сейчас украинцы переживают период постадаптации.

"Война продолжается, но люди живут, ходят в рестораны... это уже постадаптация. Люди снова начинают смотреть на общество не только с точки зрения того, что война, и все надо отдать, а более разнопланово и сложно... Общая положительная оценка государства в сознании украинцев очень существенно росла в 2022 году, а за последние полгода она уже стала хуже. В ноябре положительно функционирование государства в Украине оценивали лишь 32% опрошенных, а отрицательно - 67%, а в 2022 году положительно работу государство оценивали почти половина (47%) опрошенных. А вот уже в июне 2023 года положительных оценок в целом было лишь 22%, а отрицательных почти 40%", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что украинцы не нормализуют войну и то, что с ними происходит.

"Украинцы становятся критичны к государству, и это пример волнообразного отношения. Государство выстояло, и украинцы высоко это оценили, но они не нормализуют войну и то, что с ними происходит, а эти оценки, которые мы видим уже в этом году, - это запрос к государству", - отметил эксперт.

Война в Украине и социологические исследования

В апреле 2023 года российский "Левада-центр" провел опрос, согласно которому среди россиян только возросла поддержка полномасштабной войны против Украины. "За" высказались 75% опрошенных. Граждане РФ считают, что основные трудности еще впереди. По мнению еще 27%, они уже наступили. И только 10% считают, что худшее позади.

Количество сторонников мирных переговоров увеличилось с 48% до 51%. Против завершения войны дипломатическим путем выступили 38%. А в марте показатель людей, поддерживающих продолжение боевых действий, был 42%.

Другое исследование показало топ-пять главных страхов граждан РФ. Так, они опасаются вооруженного мятежа "вагнеровцев", пожаров и наводнений, контрнаступления украинской армии и роста ядерной угрозы.

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