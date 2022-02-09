"А вдруг война?": не стоит опустошать магазинные полки – все будем сыты

Угроза военного вторжения со стороны путинской России актуализировала вопрос продовольственной безопасности нашей страны. Насколько отечественная пищевая промышленность готова к работе в условиях чрезвычайного положения и стоит ли начинать запасаться продуктами питания?

Несмотря на вал пугающих новостей о растущей угрозе российского военного вторжения в Украину, наши сограждане в целом сохраняют спокойствие. Проявляя природную мудрость, базирующуюся на длительном опыте жизни с агрессивным северным соседом, украинцы массово не бегут в обменники менять гривны на валюту и точно не сметают с полок продукты питания.

Жители всех регионов нашей страны, в большинстве своем, признают, что геополитическое противостояние России и демократического мира, включающего Украину, пока не изменило покупательского поведения. Люди стараются жить обычной жизнью и волнуются по обыденным поводам. Общий настрой выразил 50-летний житель Киева Анатолий, которого корреспондент УНИАН встретил в столичном супермаркете.

"Я зашел за хлебом и сметаной, остальных продуктов дома и в магазинах хватает. Я не думаю, что скоро нас ждет дефицит каких-либо товаров", - комментирует киевлянин.

Также спокойно реагируют на политическое обострение у наших границ национальные производители продуктов питания и торговые сети.

Заместитель директора Украинского независимого центра политических исследований (УНЦПИ) Мария Гелетий считает, что на данный момент причин для паники действительно нет, но готовиться к возможным вызовам нужно заранее.

"К сожалению, мы должны осознать, что на нашей границе есть недружественная страна, которая стремится к войне и завоеванию новых территорий, не только украинских. И не обязательно эта война должна произойти в этом году. Поэтому мы должны играть на опережение", - сказала Гелетий.

Поскольку угроза вторжения все же существует, то нам нужно понимать, чем мы будем питаться в случае, если Россия пойдет на обострение и в каких-то регионах страны будет введено военное положение? И сможет ли в таких условиях отечественная пищевая промышленность нас прокормить?

Спокойствие, только спокойствие

Украинские эксперты советуют согражданам сохранять спокойствие, жить своими проблемами и не беспокоится праздными мыслями: сможет ли Украина, ставшая за последние годы признанным мировым лидером по производству продуктов питания, прокормить свое 40-миллионное население. Ответ: "Сможет и не только себя, но значительную часть остального мира".

Базовой цифрой, которая дает понимание о значительном продовольственном потенциале нашей страны, является полученный в прошлом году рекордный урожай зерновых и масличных культур – 106 миллионов тонн. Украина является важнейшим для мирового рынка продовольствия поставщиком аграрной продукции: только в прошлом году на экспорт было продано продовольствия на рекордную сумму 28 млрд долл., что почти на четверть превысило показатель предыдущего года. При этом наша страна четвертый год подряд обновляет исторический рекорд аграрного экспорта!

Эти впечатляющие цифры приводят нас к выводу, что благодаря тяжелому труду наших аграриев, Украина имеет один из самых высоких в мире уровней продовольственной безопасности. И в этом сложном, наполненном многими угрозами мире, это направление, без сомнения, должно постоянно оставаться одним из самых приоритетных для государства и общества.

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Конечно, в большинстве своем украинские аграрии не нуждаются в помощи от не очень богатого государственного бюджета, но есть направления, где поддержка государства является жизненно необходимой. Кстати, закон о госбюджете на 2022 год предусматривает выделение на финансовую поддержку сельскохозяйственных производителей 4,4 млрд гривень, а на поддержку фермерских хозяйств – 180 млн гривень. В прошлом году прямая господдержка этого сектора составила 4,5 млрд гривень.

Однако, может возникнуть вопрос: насколько надежной является связка между производителями аграрной продукции и национальной системой торговли – будут ли продукты питания в постоянной доступности для каждого украинского гражданина?

Чиновники и эксперты говорят, что в случае возможного объявления о чрезвычайном или военном положении в масштабах всего государства или в отдельных регионах начнет действовать специальное регулирование обеспечения продуктами питания. Под него подпадает весь комплекс взаимодействия государства с производителями, переработчиками и торговыми сетями. Правительство должно будет разъяснить представителям бизнеса правила работы в этих условиях.

Руководитель Агрополитического диалога "Аграрной Рады" Инна Метелева обращает внимание, что украинские торговые сети имеют практику формировать свои запасы товаров с избытком.

"Ритейл формирует свои потребности по обеспечению продуктами питания с избытком. Ритейлеры рассчитывают на потребление не день в день или на несколько дней, они делают заказы продуктов питания с запасом. К примеру, что касается хлебобулочных изделий, то ритейл взаимодействует с производителями таким образом, что часть продукции они возвращают даже не с зала, а со складов. То есть эти продукты не были проданы и употреблены", - отметила Метелева.

По ее словам, в случае перебоев с импортными поставками государство сможет вполне обеспечить всех своих граждан основными продуктами.

"Украина производит достаточно продуктов питания. То есть социальная продуктовая корзина обеспечивается в полной мере внутренним производством. Какие риски могут возникать: остановка производства, отсутствие некоторых ингредиентов, ограничение межрегиональной логистики. Вопрос стоит в плоскости полноценной работы перерабатывающих предприятий и предприятий пищевой промышленности, продовольственных сетей или центров распределения пищевых продуктов в условиях чрезвычайных ситуаций", - подчеркнула эксперт.

Бизнес спокоен

Конечно, украинские компании в эти непростые времена прорабатывают различные варианты реагирования на возможные форс-мажоры. Однако, общее настроение заключается в простом посыле: будем продолжать работать.

Проведенный Европейской Бизнес Ассоциацией среди своих членов опрос показал, что 45 процентов компаний заявили, что даже в случае военного положения они планируют остаться в Украине и продолжить деятельность своего бизнеса.

Так же, 17 процентов предприятий рассматривают возможность переезда в западные регионы страны, 10 процентов планируют выехать из Украины в случае худшего сценария. Еще 7 процентов считают, что внешняя агрессия может привести к закрытию их бизнеса. Менеджеры многих компаний говорят, что уже разработали планы действий при чрезвычайных ситуациях или подумывают над этим.

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"Сейчас как никогда следует сохранять спокойствие и продолжать делать свою работу – инвестировать, развивать проекты и людей, проводить встречи, производить товары. Собственно, мы в Ассоциации видим, что именно это бизнес и делает. Впрочем, мы не можем отвергать гипотетические угрозы, которые несут за собой события на восточных границах Украины. Поэтому будем готовы с "планом Б, В или С" – и пусть они никогда не понадобятся", – заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Нет сомнения, что отечественные аграрные компании и переработчики продукции и производители продуктов питания в силу своей специфики являются еще более патриотичными: покидать родную землю они точно не планируют.

Менеджер по развитию бизнеса аграрной компании Maxigrain Елена Нероба, подтверждая этот тезис, говорит, что национальный аграрный рынок продолжает функционировать в привычном режиме, никакой нервозности не наблюдается.

"Темпы экспорта не изменились, фермеры не кинулись массово продавать свои зерновые запасы. Те, у кого есть соя, вообще ее перестали продавать потому, что у нас внутри страны она дорожает. Я не вижу какой-то паники среди тех слоев населения, которые формируют валовый внутренний продукт", - сказала Нероба агентству УНИАН.

Советы экспертов

Украинские аграрии, представители торговли и эксперты говорят, что лучшим ответом на нагнетаемые агрессивными северными соседями страхи будет сохранение спокойствия.

"Стоит ли раскупать все продукты в магазинах при постоянном информационном давлении? Я считаю, что этого делать точно не следует – вы можете, и это никогда не помешает, сложить "тревожный чемоданчик", где будете хранить некоторые продукты, которые не испортятся за неделю или месяц. Это не сильно ударит по карману и подготовит вас к чрезвычайной ситуации", - советует президент Первого международного фонда развития Украины Николай Волковский.

Особым вниманием в эти непростые времена мы должны окружить пожилых людей, у многих из которых мизерные пенсии и которые, возможно, из-за вала негативных новостей испытывают в эти дни повышенный уровень волнения.

"Поддерживайте своих старших родственников. Объясните им непонятные вещи, старайтесь, чтобы у них была информация не только с телевизора. По возможности привезите им лишние пару бутылей воды и позаботьтесь о персональном "чемодане безопасности", - посоветовал депутат Киевского городского совета Григорий Маленко.

Украинцы надеются, что благодаря силе и мужеству украинской армии и при поддержке демократического мира, угроза прямого вторжения вскоре снизится, и нам не нужно будет задумываться о том, как строить свою жизнь в условиях возможного военного положения.

Оснований для паники никаких нет. Украинские аграрии, переработчики сельскохозяйственной продукции, производители продуктов питания гарантируют: еды в нашей стране хватит на всех при любом развитии ситуации и, возможно, останется еще часть для очередного исторического рекорда.

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Бежать в ближайший магазин и сметать с полок еду – точно не выход. Ибо это то, что хотят от нас наши враги, и это приведет лишь к дополнительному росту цен, которые и так значительно выросли за прошлый год.

Не стоит забывать, что все продукты питания имеют свой срок годности, и если их вовремя не употребить, то, скорей всего, они просто будут выброшены на свалку. Поэтому, уровень продовольственной безопасности нашей страны зависит не только от государства и пищевой промышленности, а и от сознательности каждого из нас. А украинское общество за последние три десятка лет показывало, как надо объединяться и выживать с достоинством и гордо поднятыми головами.

Алена Кириченко