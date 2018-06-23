Российская экономика приближается к краху?

В эти дни российские СМИ бурно обсуждают резонансные заявления некоторых видных политиков и экспертов о весьма печальных перспективах экономики Российской Федерации уже в самое ближайшее будущее.

В частности, глава РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс в интервью журналу The New Times высказал мнение , что России следует готовиться к радикальному ухудшению торгового баланса. Наблюдаемое в последнее время сокращение положительного сальдо внешней торговли и снижение притока капитала означает, как считает Чубайс, что страна стоит на пороге финансового кризиса.

Он предупредил, что Россия столкнется с усиленным бегством капитала в виду мировых финансовых проблем. Поэтому стране нужно готовиться к радикальному ухудшению торгового баланса.

Анатолий Чубайс считает возможным, что экономика РФ столкнется с нулевым торговым балансом уже через два-три года, в результате чего через торговлю в страну перестанет поступать валюта, которую выкупает российский Центробанк, эмитируя рубли.

Главный энергетик России также подчеркнул, что на Западе боятся российских денег. В доказательство такого вывода он напомнил, что в связи с разрастанием мирового кредитного кризиса в прошлом году западные банки стали искать средства в Китае, Сингапуре, на Ближнем Востоке – но не в России.

Причина такого отношения к Москве, по мнению Чубайса, политическая. Он напомнил о недавнем политическом скандале вокруг Британского совета в России и выразил уверенность, что за обвинениями Кремля в адрес Запада во всех финансовых проблемах следует ожидать закрытия российской экономики от других стран, что приведет к катастрофе. По словам Чубайса, под угрозой могут оказаться «финансовые, а затем и прямые инвестиции», далее последует ухудшение экономической ситуации.

Отчетливым признаком приближающейся катастрофы Анатолий Чубайс также считает очень высокую инфляцию в России. Напомним, в 2007 году потребительские цены выросли в РФ на 11,9%, а в январе нынешнего года инфляция составила 2,3%.

Еще одним поводом для столь мрачных прогнозов высокопоставленного российского чиновника стали, без сомнения, последние сведения о движении капитала. Так, по данным главы Минфина РФ Кудрина, в прошлом году приток иностранного капитала в российскую экономику составил 82 млрд. долл., а всего за один месяц 2008 года отток капитала из России равнялся 9 млрд. долл.

С такой точкой зрения Анатолия Чубайса не полностью согласен доктор экономических наук, председатель Комиссии СПС по малому и среднему бизнесу Андрей Нечаев. Причем, он не оспаривает саму вероятность скорого кризиса российской экономики, но считает заявления главы РАО ЕЭС чересчур оптимистичными.

«Полагаю, Чубайс проявил некоторый оптимизм относительно того, когда мы выйдем на отрицательное сальдо торгового баланса. Я думаю, это произойдет уже в следующем году, потому что в истекшем году сальдо уже стало сокращаться впервые за много лет», - сообщил Нечаев ( «К2Капитал» ), оспаривая мнение Чубайса, что это произойдет лишь через два-три года.

В то же время Андрей Нечаев в целом согласился с аргументами главы РАО ЕЭС и даже несколько развил их. Он подчеркнул, что США - это четверть мировой экономики, на которую очень тесно завязаны экономика и Китая, и Японии, и Южной Кореи, и Германии, и других экспортно-ориентированных стран. Поэтому в зависимости от глубины рецессии в Америке будет больший или меньший спад в мировой экономике. Соответственно, снизятся цены на основные экспортные товары России. Упадут цены на нефть, затем последует снижение цены на газ, а также на металлы. А это основной экспортный потенциал РФ.

Ученый рассказал, что у России был благоприятный момент: рекордный приток капиталов. Но в условиях мирового финансового кризиса, деньги уходят с развивающихся рынков, в том числе, и из России на более стабильные рынки, включая и рынок США.

В этой ситуации, объяснил Нечаев, страна столкнется с оттоком капитала или, по крайней мере, не будет прежнего масштабного его притока. Поэтому в России будет не просто отрицательное сальдо торгового баланса, но и отрицательное сальдо платежного баланса, что гораздо опаснее. Дальше все будет зависеть от глубины кризиса в американской и, как следствие, в мировой экономике. Если мировой кризис будет более глубоким, то золотовалютных резервов (сейчас их у ЦБ РФ около 450 млрд. долл.) может не хватить. Это не будет повтор 1998 года, считает ученый. Но все равно в этой ситуации останется единственное апробированное средство — девальвация рубля.

Итак, вышеприведенные оценки двух авторитетных российских экспертов весьма близки. Разница заключается лишь в сроках перехода знака сальдо внешней торговли России с положительного на отрицательный. Однако анализ открытых для доступа сведений федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) по внешней торговле в последние годы склоняет к мысли, что более прав доктор экономических наук Андрей Нечаев.

В сводке Росстата об основных экономических и социальных показателях России в 2007 году указано, что экспорт российских товаров составил 316,5 млрд. долл., а импорт – 198,1 млрд. долл. Однако при этом сообщается, что товарный экспорт увеличился по сравнению с 2006 годом всего на 15,4%, в то время как импорт вырос на 36,7%.

Разрыв между темпами роста российского экспорта и импорта, таким образом, крайне велик. К примеру, в Украине ситуация в этом плане не столь удручающая - экспорт украинских товаров в январе-ноябре прошлого года увеличился по отношению к соответствующему периоду 2006 года на 27,9%, а импорт – на 34,2%.

Кроме того, неблагоприятная ситуация с показателями внешней торговли России в прошлом году существенно усилилась. В 2006 году к 2005 российский товарный экспорт продемонстрировал рост на 25,3%, а импорт – на 29,9%. Динамика этих показателей показывает на весьма негативную тенденцию.

Не составляет большого труда по имеемым цифрам выстроить линейную функцию и по ней определить дату, когда российский экспорт и импорт достигнут паритета. На 2008 год следует ожидать, что рост товарного экспорта снизится до показателя примерно в 5%, в то время как импорт повысится на 43%. Экспорт составит в нынешнем году приблизительно 330 млрд. долл., а импорт – 280 млрд. долл. А вот сравняются экспорт и импорт – при сохранении имеемой линейной зависимости - по результатам уже первого полугодия 2009 года.

Причем, если взглянуть на данные Росстата о товарной структуре российского экспорта, то станет понятно, что даже названная дата при неблагоприятных для России обстоятельствах на мировых рынках может приблизиться.

Так, в 2006 году (данных за 2007 год пока нет) из всего российского экспорта 65,7% пришлось на экспорт минеральных продуктов (нефть, газ и т.п.). Экспорт металлов и драгоценных камней равнялся 16,4% от всего экспорта. Экспорт продукции химической промышленности – 5,6%. Экспорт машин, оборудования и транспортных средств составил 5,8% всего экспорта, а остальные позиции экспорта по объемам намного отстают от приведенной первой четверки.

Из этих цифр отчетливо видно, что все экономическое благополучие России, демонстрировавшееся в последние годы, объясняется лишь удачной конъюнктурой на мировых рынках – мировые цены на нефть и сталь стали повышаться особенно быстрыми темпами, начиная с 2003-2004 годов. А сейчас, в связи с мировым кризисом, вызванным угрозой рецессии в США и снижением темпов экономического роста в странах Европы, мировые цены на нефть, металлы и прочее могут резко пойти вниз. В частности, мировые цены на нефть по сравнению с показателями первых дней 2008 года уже опускались более чем на 10%.

Продолжение таких мировых тенденций и повлечет за собой экономический кризис в России, чрезвычайно зависящей от сырьевого экспорта. Именно об этом сейчас – в связи с обозначившимся стремительным оттоком капитала из РФ – и заговорили российские эксперты, называя лишь разные сроки часа «Х» для экономики России…

Михаил Маркелов