Песня года во Дворце Украина: Орбакайте убежала, Киркоров нахваливал Ани Лорак
"Чоко бамба" – это просто мировая бомба, – самовлюбленно убеждал Нарцисс. – А что оно значит – один Бог знает..." Кусок этой фразы я бы взяла как главный лейтмотив нашей "Песни года"...
|Ольга Горбачева
Кроме "местных" звезд, на "Песню года" обещались появиться и звезды заграничные, собственно – российские. В конечном итоге, и сам концерт почему-то с самого начала позиционировали как аналог российской "долгожительницы" – "Песни года" (хотя, как известно, свою "Песню" Украина имела, кажется, еще с 2003-го, однако в прошлом году ее почему-то закрыли). Впрочем, непритязательным зрителям было, очевидно, до таких тонкостей – зал хоть и не был забит под заявзку, но публика набралось достаточно.
В этот раз организаторы обошлись без неожиданных сюрпризов и таки довезли к нам почти всех, кого обещали.
|Кристина Орбакайте
Незаметно появились за кулисами такие российские певицы, как Татьяна Буланова и Катя Лель. Исполнив со сцены по несколько попсовых песен, запомнить которые, честно говоря, непросто, артистки, раздавая направо и налево яркие улыбки, поехали себе домой. Других заезжих гостей, наподобие "Отпетых мошенников" или "Премьер-министра" вообще сложно было идентифицировать – слишком уже они похожи друг на друга...
В то же время невозможно было не заметить главного "шоколадного зайца" России – выпускника "Фабрики звезд" Пьера Нарцисса. Вместе с четырьмя худощавыми девушками (то ли "Шпильки", то ли еще какие-то "Булавки") спел новый хит – "Чоко бамба". "Это не только украинский или российский хит, это просто мировая бомба", – самовлюбленно убеждал всех Нарцисс. А затем почему-то добавил: "А что такое "Чоко бамба" – один Бог знает..." Кусок этой фразы я бы взяла как главный лейтмотив нашей "Песни года"...
И правда – один Бог знает, куда катится украинский шоу-бизнес. Скажете, слишком громкое заявление? Пусть так, но, читая список гостей "Песни года", я долго пыталась вспомнить, кто же такие, например, В.Савенко, А.Юрпалов, А.Гоман, Ю.Грозная, Т.Комащенко, а тем более – "Допинг" или "Ассорти". Оценивать репертуар наших "наиболее талантливых" исполнителей было бы, по-видимому, еще интереснее, но слушать их я уже, признаюсь, не смогла...
|А.Р.М.И.Я
|Ирина Билык
Одно слово, можно надеяться, что для нашей сцены пока еще не все не потеряно. Но если будем двигаться в таком же направлении и дальше, то очень скоро на "Песню года" приглашать будет некого. А если и будут выступать на ней артисты, то "один Бог знает", какого уровня.
Татьяна Данилова