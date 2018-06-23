Песня года во Дворце Украина: Орбакайте убежала, Киркоров нахваливал Ани Лорак

Пятничным и субботним вечерами в киевском Дворце "Украина" отгремел концерт "Песня года". Если верить афишам и анонсам, собрать на нем должны были бы "плеяду наиболее популярных и талантливых исполнителей". И в целом, мол, "Песня года" – это всегда "жесткий отбор", который проходят "только самые талантливые звезды, которые имеют хотя бы один взрывной хит" (это выдержка из официального пресс-релиза, потому прошу прощение за пафосные слова).

Кроме "местных" звезд, на "Песню года" обещались появиться и звезды заграничные, собственно – российские. В конечном итоге, и сам концерт почему-то с самого начала позиционировали как аналог российской "долгожительницы" – "Песни года" (хотя, как известно, свою "Песню" Украина имела, кажется, еще с 2003-го, однако в прошлом году ее почему-то закрыли). Впрочем, непритязательным зрителям было, очевидно, до таких тонкостей – зал хоть и не был забит под заявзку, но публика набралось достаточно.

В этот раз организаторы обошлись без неожиданных сюрпризов и таки довезли к нам почти всех, кого обещали.

Одной из первых публику порадовала Кристина Орбакайте. Зрителей, собственно, порадовала (что-то там спела), а вот о прессе, которая замерла в предчувствии хотя бы минимальной сенсации от Орбакайте, – забыла. Отпела – и побежала в гримерную. Вместо этого бывший "отчим" Орбакайте – "сияющий" Филипп Киркоров – был в тот вечер чудо как говорлив. Один за другим меняя костюмы (с белого – на ярко-красный, а после и на золотисто-черный), Киркоров успел рассыпаться в комплиментах по адресу нашей Ани Лорак, для которой не так давно написал песню к "Евровидению". Мол, узнав, что Украину на конкурсе будет представлять именно Лорак, ни минуты не колебался и сразу ринулся творить новый хит. А вот о своей прежней подопечной – Анастасии Стоцкой – Киркоров отозвался "по-королевски" пренебрежительно. "Стоцкая дома, варит мужу борщ", – только и бросил через плечо Филипп Бедросович.

Незаметно появились за кулисами такие российские певицы, как Татьяна Буланова и Катя Лель. Исполнив со сцены по несколько попсовых песен, запомнить которые, честно говоря, непросто, артистки, раздавая направо и налево яркие улыбки, поехали себе домой. Других заезжих гостей, наподобие "Отпетых мошенников" или "Премьер-министра" вообще сложно было идентифицировать – слишком уже они похожи друг на друга...

В то же время невозможно было не заметить главного "шоколадного зайца" России – выпускника "Фабрики звезд" Пьера Нарцисса. Вместе с четырьмя худощавыми девушками (то ли "Шпильки", то ли еще какие-то "Булавки") спел новый хит – "Чоко бамба". "Это не только украинский или российский хит, это просто мировая бомба", – самовлюбленно убеждал всех Нарцисс. А затем почему-то добавил: "А что такое "Чоко бамба" – один Бог знает..." Кусок этой фразы я бы взяла как главный лейтмотив нашей "Песни года"...

И правда – один Бог знает, куда катится украинский шоу-бизнес. Скажете, слишком громкое заявление? Пусть так, но, читая список гостей "Песни года", я долго пыталась вспомнить, кто же такие, например, В.Савенко, А.Юрпалов, А.Гоман, Ю.Грозная, Т.Комащенко, а тем более – "Допинг" или "Ассорти". Оценивать репертуар наших "наиболее талантливых" исполнителей было бы, по-видимому, еще интереснее, но слушать их я уже, признаюсь, не смогла...

Хватило и чуть более раскрученных "Неангелов", "Авиатора", "А.Р.М.И.И", "4 королей", Марты, "СМС" и – далее по списку. Особенно "радостным" показался тот факт, что наш "звездный десант" не так давно пополнился из "Фабрики звезд" – поэтому зрителей "Песни года" "радовали" еще и "фабричные" выпускники Дима Каднай та Ольга Цибульскяа с Александром Бодянским. За ними, кстати, внимательно наблюдал все тот же Филипп Киркоров, которому, кажется, не дают покоя украинские артисты. "Фабрикантов" Киркоров похвалил, но мне показалось, что он немного слукавил – как-то неинтересно они выглядели.

Свою порцию зрительских оваций собрали в тот вечер и наши уже признанные звезды – Наталья Могилевская, Ирина Билык и Тина Кароль. Выступления "акул" нашей сцены выгодно отличались от начинающих и российских звезд – по крайней мере более сильным репертуаром.

Одно слово, можно надеяться, что для нашей сцены пока еще не все не потеряно. Но если будем двигаться в таком же направлении и дальше, то очень скоро на "Песню года" приглашать будет некого. А если и будут выступать на ней артисты, то "один Бог знает", какого уровня.

Татьяна Данилова