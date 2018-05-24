Январская инфляция: правительство Тимошенко в нокдауне?

Обнародованные вчера Госкомстатом сведения об инфляции в январе подтвердили один из наихудших прогнозов. Индекс потребительских цен в первом месяце 2008 года составил 102,9%.

Такой высокой инфляции в январе в Украине не было уже восемь лет (в 2000 году – 4,6%). Очень сильно выросла с учетом январского показателя и годовая инфляция – индекс потребительских цен к январю 2007 года достиг «фантастической» цифры – 119,4% (в декабре 2007 года к декабрю 2006 – 116,6%).

Как и ожидалось, больше всего в январе подорожало продовольствие. Так, продукты питания и безалкогольные напитки выросли за прошлый месяц в цене на 4,3%. В то время как, например, жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем на 1,4%, бытовая техника, мебель и другие предметы домашнего потребления – на 0,5%, а одежда и обувь – всего на 0,1%.

Сильнее всего – больше чем общий уровень инфляции – в январе 2008 года поднялись цены на следующие виды товаров и услуг (расположены по убывающей):

Наименование товаров, услуг Индекс потребительских цен (%) Овощи 117,7 Картофель 111,7 Яйца 106,6 Железнодорожный пассажирский транспорт 106,5 Фрукты 105,8 Подсолнечное масло 105,1 Дошкольное и начальное образование 104,4 Хлеб 103,9 Мясо и мясопродукты 103,8 Канализация 103,5 Автомобильный пассажирский транспорт 103,3 Водоснабжение 103,1

Можно сказать, что в январе этого года инфляционные тенденции не претерпели существенных изменений по сравнению с ситуацией за весь прошлый год. Ускорился в прошлом месяце лишь рост цен по мясу и мясопродуктам, картофелю, а также по услугам железнодорожного пассажирского транспорта, дошкольного и начального образования.

Не подорожали в прошлом месяце телефонные и почтовые услуги, а также природный газ и электроэнергия. Подешевела же в январе только обувь – на 0,1%.

Зато несколько замедлились темпы повышения цен на молоко, сыр и творог, масло, макаронные изделия, а также на автомобильное топливо и масла.

Наибольший рост цен и тарифов с января прошлого года наблюдался по следующим позициям потребительской корзины (по убывающей):

Наименование товаров, услуг Индекс потребительских цен (%) Подсолнечное масло 170,0 Яйца 167,0 Фрукты 165,1 Овощи 151,8 Молоко 143,3 Масло 142,1 Сыр и творог 141,0 Автомобильное топливо и масла 135,2 Хлеб 122,5 Макаронные изделия 120,7 Железнодорожный пассажирский транспорт 120,7 Канализация 120,1 Кондитерские изделия из муки 119,9

Конечно же, такая высокая инфляция в январе – это весьма болезненно для правительства Юлии Тимошенко. Оппоненты нового Кабмина и парламентской коалиции наверняка будут использовать округленные значения инфляции – в январе 3%, годовая – 20%. Помня, что Юлия Владимировна называла прошлогодний индекс потребительских цен 116,6% не иначе как инфляцией в 17%.

И естественно, с сегодняшнего дня – в связи с такой огромной январской инфляцией - критика оппозиции в сторону правительства резко усилится. Потому что теперь есть конкретные статистические аргументы.

Следует в этом плане отметить, что во многом депутаты из фракций Партии регионов, КПУ и Блока Литвина, которые обрушат сейчас шквал обвинений в связи с инфляцией, будут правы. Ведь в течение января и первой недели февраля от представителей правительства, Нацбанка и парламентского большинства слышались заверения, что в этом году сильного роста цен не будет. Что Кабинет Министров совместно с НБУ разработали какую-то антиинфляционную программу и т.п.

В то же время известно, что даже в самом правительстве весьма по-разному оцениваются инфляционные перспективы на нынешний год. Так, премьер-министр Тимошенко и министр финансов Пинзеник убеждают общественность, что инфляция в 2008 году не превысит 10%. Тогда как министр экономики Данилишин озвучил прогноз роста потребительских цен в течение года – до 12,5%.

Что удивляет, Юлия Тимошенко всего несколько дней назад «поиздевалась» над Всемирным банком, который обнародовал свой прогноз инфляции на 2008 год – 13,8%. Она тогда заявила, что прогнозы, которые дает ВБ, «очень часто не оправдываются».

«Всемирный банк за день до мирового кризиса на фондовых биржах сказал, что никаких предпосылок для кризиса нет, все спокойно и красиво – на следующий день грянул кризис», - напомнила тогда глава правительства. И сообщила, что через несколько дней станет известен размер инфляции за январь, и эти данные будут свидетельствовать о том, что инфляция будет снижаться.

Странным выглядит то обстоятельство, что Юлия Тимошенко, очевидно, не знала о реальном положении дел с январской инфляцией всего несколько дней назад (3 февраля). Выходит, ее «не просветили» министры экономики и финансов. Или они также были в неведении?

Нацбанк же недавно решил на всякий случай «застраховаться» от обвинений в свой адрес. В обнародованном на днях монетарном обзоре Национального банка Украины за 2007 год говорится, в частности, что главные причины ускорения инфляции кроются, прежде всего, в накоплении макроэкономических дисбалансов, обусловленных неэффективным управлением экономикой в течение последних лет. Несоответствие темпов роста зарплаты и производительности труда влияло на цены со стороны предложения вследствие увеличения стоимости трудовых ресурсов, а дисбаланс роста ВВП и доходов населения - на цены со стороны спроса.

В обзоре НБУ объяснялось также, что значительная часть дополнительных бюджетных выплат была получена гражданами с низким уровнем доходов и направлялась ими, прежде всего, на покупку продовольственных товаров, одежды и т.п., которые имеют значительный удельный вес в структуре потребительской корзины, которая применяется для расчета инфляции.

В вышеприведенных заключениях Нацбанка содержится весьма «толстый» намек – высокая инфляция в прошлом была вызвана главным образом большим ростом номинальных доходов населения. А в этом вины НБУ нет – социальные параметры, как известно, повышает (назначает) правительство и Верховная Рада. В январе же 2008 года произошел резкий рост номинальных доходов населения – в том числе, вследствие начавшихся выплат компенсаций по обесцененным вкладам в Ощадбанке. Вот цены и подскочили.

А на что же надеялись правительство и парламентская коалиция, объявляя о намерении существенно снизить инфляцию по сравнению с прошлым годом? Об этом можно судить, например, из высказываний члена фракции НУ-НС, заместителя бюджетного комитета ВР Валерия Борисова, прозвучавших вчера в радиоэфире.

Он сообщил, что действия парламента, правительства и НБУ должны быть направлены на то, чтобы «оперативно изменяя акцизные, таможенные ставки, давали возможность как можно большему количеству товаров входить на рынок Украины». Продукция пищевой, мясной и молочной промышленности, как считает Борисов, подешевеет в связи с этим на 30-40%. И в этом плане вступление Украины в ВТО, по мнению депутата, тоже является антиинфляционным фактором.

Таким образом, ставка делается - говоря одним словом - на импорт. В частности, на завоз в страну из-за границы более дешевых продуктов питания. Однако такое решение инфляционной проблемы представляется довольно спорным и проблематичным. Во-первых, продукты питания начали стремительно дорожать в прошлом году практически во всем мире. Поэтому, вполне возможно, что Украина больше не сможет получать дешевого продовольствия по импорту. Во-вторых, завоз дешевых продовольственных товаров очень сильно ударит по украинским товаропроизводителям. Вспомним, какие жесткие критические заявления раздавались в прошлые годы со стороны отечественных аграриев в связи с контрабандой мясопродуктов и завозом дешевого мяса через СЭЗ и ТПР?

У правительства Тимошенко, безусловно, есть, что сказать в свое оправдание в связи с высокой январской инфляцией. Например, то, что при инфляции в прошлом году на уровне 16,6%, индекс цен производителей составил 123,3%. А это означает, что высокий рост потребительских цен был заложен на будущее еще в прошлом году – то есть, правительством Януковича. Кстати, индекс цен производителя в январе стал, наконец-то ниже, чем инфляция – 102,3%. Это – маленький «плюс» новому правительству.

Кроме того, не смотря на столь высокую инфляцию в январе, реальные доходы небогатых украинцев не только не снизились, но еще и довольно сильно выросли. В частности, пенсии граждан, которые вышли на пенсию до 2004 года – а таких пенсионеров большинство, и пенсии у них были намного ниже, чем у других пенсионеров – повысились в январе сразу на 30-40%. Что намного превышает 3%-ю инфляцию. Повысились и зарплаты «бюджетников».

Тем не менее, прогнозы правительства о снижении инфляции уже в январе – не сбылись. Рост потребительских цен за один месяц в 2,9% - крайне высокий показатель. И этот факт можно считать первым, очень сильным ударом по правительству Юлии Тимошенко в социально-экономическом аспекте.

Если столь же высоким будет соответствующий показатель и в феврале – а к этому пока что есть явные предпосылки – то он станет вторым мощным ударом, который выдержать будет уже намного сложнее.

Тем, кто интересуется боксом, известно, что если один из соперников пропустит очень сильный удар, то он может оказаться в нокдауне – то есть, на какое-то время потерять ориентацию в пространстве и способность к сопротивлению. В случае же если этот боксер через короткий промежуток времени получит второй мощный удар, то дело может закончиться уже даже не нокдауном, а нокаутом – значит, поражением.

Нечто весьма похожее имеет сейчас место с положением правительства после оглашения вчера Госкомстатом почти 3%-ой инфляции в январе. Поэтому, надо полагать, правительство Тимошенко предпримет в самое ближайшее время резкие меры – в том числе, административного характера – для обуздания инфляции в феврале и в весенние месяцы…

Юрий Глухов