Экономическая повестка дня нового президента

Основной задачей Порошенко на ближайшую перспективу станет построение новой вертикали власти – посредством проведения парламентских выборов и формирования обновленного состава Верховной Рады и правительства. Новой команде предстоит не только объединить страну, прекратив военное противостояние на юго-востоке. Сохранение скорости проведения реформ, подписание экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС и диалог с крупными иностранными инвесторами – тоже ключевые пункты программы действий для нового президента. Но главная стратегическая цель Порошенко – сделать Украину экономически успешной страной, которая несет благополучие и открывает перспективы своим гражданам.

Несмотря на то, что действующая редакция Конституции не дает президенту прямого права управлять экономическими процессами в стране, именно ему доведется приложить максимум усилий для широкомасштабного обновления украинской экономики, стагнирующей третий год кряду.

У Порошенко для этого есть все необходимое – и опыт, и знания. Дипломат и юрист по образованию Порошенко, среди прочего, возглавлял бюджетный комитет Верховной Рады и Совет Национального банка, был министром экономики и иностранных дел.

Кроме этого, Порошенко – собственник многих эффективных бизнесов и создатель успешных «брендов». Как отмечают наблюдатели, он – один из немногих украинских бизнесменов, сделавших капитал не на металле или энергоресурсах, а на требующих значительных инвестиций пищевой промышленности, автопроме и медиа-бизнесе.

Накопленные знания позволили Порошенко лаконично сформулировать свои предвыборные цели в сфере экономики – нулевая терпимость к коррупции, сохранение упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса, формирование независимого суда, гарантирующего право собственности, и создание мощного Антимонопольного комитета – стража конкурентного законодательства.

Позднее, после оглашения предварительных результатов выборов, Порошенко прибавил к этому перечню инициативы для решения ключевого энергетического вопроса – избавление от газовой зависимости. Заявив о том, что Украина не будет покупать у России топливо по 500 долл. за тысячу кубометров, Порошенко прямо сказал - газ должен, наконец, стать товаром, а не «политической дубинкой».

«Во-первых, мы будем завозить реверсный газ. Во-вторых, будем сокращать потребление. В-третьих, будем развивать технологию сланцевого газа и построим терминал по сжиженному газу – у нас есть договоренности с нашими американскими партнерами по доставке его сюда, – рассказал Порошенко зарубежным журналистам. - Россия хочет продавать газ по 500 долларов? Спасибо, не надо. Походите еще по базару, может, кому-то и понравится. Но нам по такой цене газ не нужен. Ранее был нужен, а сейчас нет».

Показательно, что коллега Порошенко по властной команде - премьер-министр Арсений Яценюк также внес свою лепту в перечень приоритетов главы государства. «Страна нуждается в единстве, новом качестве государственной власти. Она должна сейчас стать частью Европы и пройти сложные изменения - не на бумаге, а в жизни", - уверен премьер.

С ним солидарен и министр экономического развития и торговли Павел Шеремета. «Сейчас не лучшее время призывать мировых инвесторов инвестировать в Украину. Но это лучшее время для честного диалога с мировыми инвесторами о тех вызовах, которые стоят перед страной», - сказал он, выступая на ежегодных сборах ЕБРР.

УНИАН выяснял у экспертов, как они оценивают результат президентской гонки и какими должны быть первые шаги нового руководителя страны.

Равнение на Раду

Однозначно положительным, по мнению экспертов, стал сам факт проведения выборов в Украине в один тур. «То, что не надо ещё три недели ждать, чтобы получить легитимного президента - очень хорошо, и это должно способствовать тому, что политическая стабильность в стране улучшится быстрее», - отметил в комментарии УНИАН глава аналитического департамента Dragon Capital Андрей Беспятов.

«Победа Порошенко в первом туре с более чем 50 процентами голосов является важным шагом к восстановлению стабильности. Явка избирателей была высокой, что не вызывает сомнений в результатах выборов. Мы ожидаем положительную реакцию рынков», - отметил аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Зенон Завада.

«Очень важно, что Порошенко победил во всех областях без исключения – и на Западе, и на Юге, и в Центре, и на Востоке. Это - первый случай в истории современной Украины, когда было полное единодушие избирателей, кому стать лидером страны. Теперь у пятого президента Украины огромный карт-бланш, - считает управляющий партнер компании «Капитал Таймс» Эрик Найман. - Впереди у Украины конституционная реформа и парламентские выборы».

С этим согласился и глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. «В том, что произошло 25 мая (день досрочных выборов президента - УНИАН ), много положительных изменений. Прежде всего, мы получили президента в новой конфигурации власти, – уверен эксперт. - Но говорить о полном формировании структуры власти и о том, какая будет политика, можно тогда, когда пройдут досрочные парламентские выборы. Во всяком случае, я на эти парламентские выборы очень надеюсь».

При этом Бураковский подчеркнул: обновленный парламент наверняка поставит вопрос об изменениях в Кабинете министров, в первую очередь, кадровых. Однако радикальных экономических изменений ждать не следует. Вся экономическая политика президента и правительства, по мнению Бураковского, должна быть направлена на преодоление кризиса. «Она должна стать политикой экономического роста. Какой-то другой быть не может по определению», - подчеркнул эксперт, добавив, что главными составляющими политики должны стать положения двух соглашений - о сотрудничестве с Международным валютным фондом и экономической части Соглашения с Европейским Союзом об ассоциации. К слову, последнюю Петр Порошенко пообещал подписать уже в ближайшее время – сразу после своей инаугурации.

Не почивать на лаврах

Но решит ли все перечисленное экономические проблемы страны? Эксперты отмечают: приход нового лидера не означает автоматическое разрешение всех вопросов.

«Исход президентских выборов в Украине – лучший из всех возможных вариантов. Это хорошо для гривни и в целом для украинской экономики. Но экономические проблемы, конечно, еще далеко не закончились», - отметил Эрик Найман.

«Со стороны и украинских, и иностранных инвесторов мы видим, что результаты выборов они восприняли с большим оптимизмом, несмотря на нестабильность в ряде областей Украины. Портфельные инвестиции в ценные бумаги (акции, евробонды - УНИАН) заметно выросли буквально за несколько дней», - сообщил Андрей Беспятов.

Но при этом он подчеркнул, что эйфория от смены власти может быстро сойти на нет, так как «страна, в любом случае, находится в сложной политической и экономической ситуации». Говорить о стабильном потоке инвестиций в страну, по мнению Андрея Беспятова, сейчас преждевременно. «Если власть сможет внедрить требуемые народом реформы, такие, как борьба с коррупцией, дерегуляция, реформа судебной системы, налоговая реформа, то думаю, у Украины есть все шансы попасть на «радары» инвесторов и значительно улучшить свою инвестиционную привлекательность не только в краткосрочной перспективе», - резюмировал эксперт.

Кроме того, аналитики рассчитывают на банковский и производственный опыт нового президента. Так, председатель совета директоров группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Валерия Гонтарева в комментарии УНИАН отметила, что Порошенко является не только успешным бизнесменом, но и высокопрофессиональным финансистом. «Он точно знает, что такое монетарная политика государства и как живет банковская система страны, так как долгое время возглавлял Совет НБУ. Все это ему точно пригодится для построения сбалансированной финансовой системы страны и эффективной растущей экономики», - сказала Гонтарева.

А в Украинском союзе промышленников и предпринимателей подчеркнули: основные требования реального сектора экономики – развитие внутреннего рынка, поддержка национального производителя, реализация политики импортозамещения и ускоренная адаптация к условиям торговли в рамках ВТО и зоны свободной торговли с ЕС. «Все это требует доступа к кредитным ресурсам, разработки стимулов производственной модернизации и привлечения средств фонда государственных закупок к развитию отечественной продукции», - отмечают в УСПП.

Бизнес готов снова стать партнером власти в деле оздоровления экономики. Чем она ответит, станет понятно уже в ближайшее время.

Олеся Сафронова (УНИАН)