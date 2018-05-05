Что обещают украинцам кандидаты в президенты

Украина досрочно выбирает главу государства. Это - не первые досрочные выборы в нашей истории, но впервые они проходят в условиях боевых действий на юго-востоке страны и аннексии Крыма Россией. В этой связи основной задачей будущего президента станет именно политическая стабилизация и поиск разрешения вооруженного противостояния.

Однако от него ждут и экономических решений. Несмотря на возвращение к Конституции 2004 года, которая ограничивает права главы государства, по сути, лишает возможности напрямую управлять экономикой, его мнение в любом случае будет учтено в процессе преобразований.

Экономический блок вопросов представлен в каждой предвыборной программе всех без исключения кандидатов. Другое дело, что никто из них не детализирует собственных лозунгов. Цифр, пошаговых планов достижения заявленных целей или источников финансирования обещанных благ нет ни в одном предвыборном документе, хотя каждый из кандидатов не преминул подчеркнуть - «я знаю, что делать».

УНИАН проштудировал предвыборные программы ведущих кандидатов в президенты, набирающих, согласно опросам, 2 и более процентов голосов избирателей, и вот как выглядят основные экономические реформы в понимании наиболее популярных политиков.

Петр Порошенко

Лидер президентской гонки Порошенко считает главным экономическим ориентиром упразднение «коррупционного» налога на бизнес.

«Социально ответственный бизнес должен платить налоги в бюджет, а не взятки отдельным чиновникам. Количество налогов надо сократить, ставки – уменьшить, все офшоры прикрыть», - сказано в программе Порошенко.

Он выступает за сохранение упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса, формирование независимого суда, гарантирующего право собственности, и создание мощного Антимонопольного комитета – стража конкурентного законодательства. Кроме этого, он за скорейшее подписание экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС и создание зоны свободной торговли с Евросоюзом. Акцент делает на развитие аграрной отрасли.

Сергей Тигипко

Тигипко делает ставку на машиностроение, строительство, военно-промышленный комплекс и сохранение рынков для этих отраслей. В аграрной сфере он предлагает перейти от сырьевого экспорта к глубокой переработке и поставкам готовой продукции. Такой же принцип Тигипко закладывает в развитие IT-отрасли - высокоинтеллектуальный продукт должен создаваться в Украине. При этом, согласно его предвыборной программе, украинские предприятия следует переориентировать на европейские рынки сбыта и одновременно снизить энергетическую зависимость от России. В числе первоочередных целей Тигипко называет стабилизацию курса гривни и борьбу с «надвигающейся» инфляцией.

Юлия Тимошенко

Экс-премьер-министр Украины определила 4 основных приоритета своей программы реформ – формирование среднего класса, развитие энергетики, инфраструктуры и агросектора. Тимошенко называет энергетику «ключом развития и модернизации страны». Посредством переориентации производства на возобновляемые источники энергии она рассчитывает уже до 2020 года полностью отказаться от импорта российского газа. Главная инфраструктурная задача, по мнению Тимошенко, - строительство дорог, мостов и путепроводов. В аграрной сфере экс-премьер обещает не допустить продажи земли – только аренду, сделать село прибыльным, сохранить налоговые льготы аграриям и обеспечить их кредитами под 8% годовых на 10 лет уже с 2015 года.

Олег Ляшко

Радикал Ляшко во многом повторяет лозунги других кандидатов, особенно в части помощи аграриям и необходимости строительства дорог. Своей основной задачей он называет создание государства, «где каждый человек имел бы работу, достойную зарплату и уверенность в завтрашнем дне». Для этого Ляшко готов бороться с коррупцией, «искоренять паразитов и вредителей», и одновременно возрождать национальное производство при активной международной деятельности.

«Правила ведения бизнеса будут одни для всех – только свободный рынок с минимальным государственным регулированием», - говорится в программе Ляшко.

По словам политика, в случае его победы на выборах, налоги в Украине будут низкими и немногочисленными, а создание рабочих мест – единым мерилом успешной работы экономики.

Анатолий Гриценко

Гриценко в своей предвыборной программе сконцентрировался на вопросах безопасности и обороны страны, но уделил внимание и экономике - «нельзя полдня делать реформы, а остальные полдня воровать».

«За спиной олигархов не имею, и поэтому мне легко поломать их монополии и создать равные для всех предпринимателей условия бизнеса», - говорится в программе политика.

Его условия успешной экономики – независимый суд, защищенная собственность, доступные кредиты, стимулирующие налоги.

Михаил Добкин

Экс-губернатор Харьковской области в своей программе экономические идеи не детализирует вовсе. По его мнению, сильная экономика может быть только там, где есть сильный бизнес, и поэтому «Украина должна создать условия для того, чтобы было одинаково комфортно работать и отечественным бизнесменам, и иностранным инвесторам». Добкин предлагает построить такую систему, при которой «разрешено все, что не запрещено» - минимальные контроль и вмешательство государства, но без каких-либо преференций для бизнеса.

Петр Симоненко

Главный коммунист страны в своей программе традиционно апеллирует к теме национализации «отобранного у народа богатства» и обещает запретить продажу земли, вернуть государственный контроль недр, предоставить господдержку «стратегическим отраслям» и направлять не менее 10% ВВП на развитие отечественной науки. Еще 5% ВВП в виде льготных кредитов и прямой финансовой помощи Симоненко пообещал аграриям, но с условием полного госконтроля экспорта сельхозпродукции. Кроме этого, он обещает полную госмонополию на производство и распространение алкоголя и табачной продукции с последующим перераспределением полученных доходов исключительно на нужды здравоохранения.

Дмитрий Ярош

Лидер «Правого сектора» свою предвыборную программу афишировал лишь однажды – после регистрации в Центризбиркоме. С тех пор более-менее собранного варианта основных тезисов Ярош так и не представлял. Но, исходя из публичных выступлений кандидата, очевидно, что его цель – социально-ориентированное государство с эффективным рыночным хозяйством. Достичь этого, по мнению Яроша, можно посредством разрушения «уголовно-олигархических моделей», борьбы «с кремлевским неоколониализмом», введения электронного правительства и снижения размеров и количества налогов.

Олеся Сафронова (УНИАН)