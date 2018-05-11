Тимошенко не оговорилась: догоним и перегоним Швейцарию – лишь бы суды не мешали

Оксюморон Юлии Тимошенко о "преступных решениях судов" ("мы сегодня, чтобы защитить наши таможенные, налоговые администрации и другие органы, которые обязаны брать налоги, приняли специальное постановление, которое дает свободу и право на базе Конституции Украины не выполнять заведомо преступные решения судов») породил бурю отзывов и комментариев.

Вряд ли этот противоречивый тезис был домашней заготовкой наподобие меткого "коса становится дыбом". У автора ни на йоту нет сомнения в том, что гнев руководителя правительства – праведный. Действительно, как можно не возмутиться информацией о том, что, скажем, Кацапетовский райсуд своими решениями возобновляет право предприятия N и сегодня пользоваться льготами отмененной три года тому назад свободной экономической зоны? В итоге предприятие беспошлинно ввозит на территорию Украины десятки тонн мяса, лишая бюджет миллионов гривен. И что делать, если образцов таких решений, по требованию Ю.В., ляжет на ее стол несколько десятков, если не сотен?

После комментария министра юстиции Николая Онищука сначала создалось впечатление, что Юлия Владимировна, наверное, слегка погорячилась, творчески и эмоционально передавая суть правительственного постановления, которое на то время еще не было обнародовано. Как объяснил министр юстиции, там должно было говориться о требовании к фискальным органам немедленно подавать апелляции на такие решения. Действие обжалованного решения, как известно, на время апелляции приостанавливается.

Однако текст распоряжения Кабмина от 23 января 2008 года №88-р, который только что появился на сайте Верховной Рады, стоит того, чтобы его полностью процитировать:

«Некоторые вопросы деятельности контролирующих органов

Органы, которые определены согласно со статьей 2 Закона Украины "О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами" ( 2181-14) контролирующими, осуществляют в соответствии со статьей 19 Конституции Украины (254к/96-ВР), пункта 2 статьи 4 Бюджетного кодекса Украины (2542-14), частей первой и третьей статьи 1 Закона Украины "О системе налогообложения" (1251-12) контроль за применением льгот по уплате налогов, сборов (обязательных платежей), которые предоставляются субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, исключительно на основании норм законов по вопросам налогообложения».

Таки образом, похоже, исполнились худшие ожидания скептиков (далеко не все скептики являются обязательно сторонниками “регионалов” и антисимпатиками премьера): правительство своим распоряжением (даже не постановлением) позволило фискальным органам игнорировать судебные решения, объявив их «заведомо преступными». Очевидно, за три недели января стала очевидной беззубость статьи Госбюджета-2008, согласно которой «в соответствии с требованиями статьи 19 Конституции Украины органам государственной власти запрещается принятие и выполнение решений, которые устанавливают другие правила налогообложения субъектов предпринимательской деятельности, реализующие инвестиционные проекты в специальных (свободных) экономических зонах и на территориях приоритетного развития, чем те правила, которые определены нормами данного Закона». Можно допустить, что суды массово возобновляют льготы не только относительно СЭЗов, но и давно почившего в Бозе закона о предприятиях с иностранными инвестициями и относительно предприятий, зарегистрированных в зоне отчуждения ЧАЭС. Поговаривают, кстати, что среди этих предприятий есть такие, что принадлежат депутатам от БЮТ.

Следовательно, если не работает Закон, заработает распоряжение правительства? Подтверждается также, что высказывание главы правительства не было оговоркой, а просто ярким изложением сути правительственного документа. Настоящий документ, который будет бойко обсуждаться, поскольку откровенно посягает на конституционный долг выполнения судебных решений, должен теперь свидетельствовать, что еще один тезис Юлии Владимировны был констатацией решительных намерений.

В середине января (цитируем кабминовский портал) «во время совещания с административно-хозяйственным активом Днепропетровщины Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко дала задание Государственной налоговой администрации и Государственной таможенной службе увеличить как минимум вдвое объем поступлений в бюджет налогов и таможенных собраний. “Я хочу, чтобы вы поставили себе задание – минимум вдвое больше собрать налогов”, – отметила Юлия Тимошенко.

Оценим реалистичность этого намерения. В соответствии с тезисом премьера будем оценивать не общие поступления в бюджет, а именно налоговые платежи.

В 2005 году во времена первого правительства Тимошенко налоговые поступления в сведенный бюджет выросли на 55 процентов по сравнению с 2004 годом – с 63 до 98 миллиардов гривен. В прошлом году на казначейские счета поступил 161 миллиард гривен, или 23 процента ВВП.

Таким образом, в 2008 году эти платежи должны удвоиться и достичь 322 миллиардов гривен. При расчетном ВВП в один триллион гривен этот показатель будет составлять 32 процента ВВП.

Если это случится, то в течение лишь 2008 года (по фискальной статистике стран-членов Организации сотрудничества и развития), мы оставим позади Австралию с ее 31 процентом налоговых поступлений от ВВП, Ирландию и Швейцарию (по 30%), и станем рядом с Канадой и Испанией (по 34 процента) со средним показателем по этой организации – 36 процентов. Рост налоговых поступлений в 9 процентов годового ВВП – вряд ли какая-то из этих стран-членов Организации сотрудничества и развития ставила перед собой такое амбициозное задание.

А мы – сможем. Впереди у нас еще не одно распоряжение 88-р.

Игорь Шпак