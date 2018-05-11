Металлурги входят в зону высокого напряжения

Весь прошедший год отечественных металлургов преследовали сырьевые проблемы. Коксохимические предприятия не могли обеспечить необходимое количество кокса – топлива, используемого для производства чугуна и стали. Не всегда в требуемых объемах, а главное по приемлемой цене, получали сталевары железорудное сырье. Периодически возникали конфликты между поставщиками сырья и металлопроизводителями, принадлежащими к разным финансово-промышленным группам. Тем не менее, украинские метпредприятия продолжали наращивать выплавку стали и активно реализовывали свою продукцию на внешнем и внутреннем рынках. С наступлением нового года, сырьевые проблемы в металлургии только обострились.

Свое мнение о перспективах и проблемах украинского горно-металлургического комплекса (ГМК) в текущем году в интервью УНИАН высказал заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко.

Сергей Георгиевич, как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в украинском ГМК по итогам 2007 года?

Прошедший 2007 год был, безусловно, лучшим за последние двенадцать лет работы отрасли. Это касается, прежде всего, объемов производства основных видов металлургической продукции. Добыча железной руды составила 77,4 млн. тонн (106% по отношению к 2006 году), производство кокса – 20,1 млн. тонн (105%), чугуна – 35,6 млн. (108%), стали – 42,8 млн. тонн (105%), проката общего – 37,9 млн. (105%), проката готового – 36,2 млн. тонн (105%).

Возросли не только производственные – «экстенсивные» – показатели, но и инвестиции в обновление и развитие производственных фондов. В прошлом году в расчете на 1 тонну стали инвестиции составили более 31 доллара, тогда как ранее они находились на уровне 10–15 долл. и только с 2005 года превысили 25 долл., выйдя на среднеевропейский уровень. За три квартала рентабельность металлургических предприятий в целом была на уровне 18,09% по сравнению с 14,09% за соответствующий период 2006 года.

Какой рост производства украинского ГМК можно прогнозировать в этом году?

Существуют различные прогнозы производства металлургической продукции на 2008 год. Удобнее оперировать ожидаемым объемом выплавки стали: зная этот показатель, легко рассчитать потребность в чугуне, а значит – в руде, коксе, ферросплавах, металлоломе, а также определить выход готового проката. Наши расчеты показывают, что надо планировать производство стали в 44,5 млн. тонн (рост к 2007 году – на 3,9%). Эта цифра вполне обеспечивается поставками необходимых сырьевых ресурсов. Но, если ситуация с обеспечением сырьем упростится, то, по расчетам «Металлургпрома», объем производства стали может возрасти до 46 млн. тонн. Эта цифра является суммирующей по предварительным заявкам металлургических предприятий.

Начавшийся год обещает быть напряженным по ряду позиций и, прежде всего, по железной руде. Ведь мы уже давно являемся частью общемирового рынка, и прогнозы на 2008 год по железорудному сырью (ЖРС) здесь неутешительные. Будет, а вернее уже есть, дефицит руды, неизбежно ее подорожание, вопрос только – насколько? Металлургический мир в ожидании заключения сделки между китайскими потребителями ЖРС и тремя китами мировых добывающих компаний в Австралии и Бразилии. Да и у нас на Новый год обострились трения между постоянными партнерами – комбинатом «Запорожсталь» и Ингулецким ГОКом. К счастью, при участии министерства «пожар» на этот раз погасили, не дав ему разгореться.

Как, по Вашему мнению, будет решаться вопрос с обеспечением украинских металлургических предприятий ЖРС, коксом и металлоломом?

О ситуации по ЖРС я уже сказал. По коксу проблема не в мощностях коксохимических предприятий, а в их обеспечении соответствующей шихтой для коксования. Известная ситуация по шахте имени Засядько, возникшие в прошлом году проблемы на российских угледобывающих предприятиях – все это осложняет ситуацию с коксом.

По металлолому... Уже есть расчетный прогнозный баланс металлолома на 2008 год. Для выплавки 44,5 млн. тонн стали потребуется 14,1 млн. тонн металлолома, в том числе 7,3 млн. – лома, поставленного метзаводам предприятиями втормета. Последние, по расчетам Ассоциации «УкрВтормет», намечают заготовить около 8 млн. тонн металлолома. Таким образом, около 0,7 млн. тонн может быть экспортировано – это примерно уровень 2005–2006 годов.

Будет ли в 2008 году расти внутриукраинский рынок металлопроката?

Вначале несколько слов по внутреннему рынку в 2007 году... Полной статистики еще нет, но хотел бы отметить, что экспорт всех видов проката в прошлом году (включая заготовку) составил 28,214 млн. тонн по сравнению с 28,409 млн. тонн в 2006-м, т.е. сократился на 0,7%. Иными словами, весь вышеотмеченный прирост производства в прошлом году «разместился» на внутреннем рынке. По предварительным данным, внутреннее потребление украинского металлопроката (делаю акцент на слове «украинского») возросло почти в 1,3 раза. В 2007-м доля поставок украинского металлопроката на внутренний рынок составила 25,6% против 21,3% в 2006 году. На самом деле, внутреннее потребление возросло еще в большей мере за счет импорта. Полной статистики импортных поставок также еще нет, но, по прогнозам, в 2007 году в Украину было импортировано 1,9 млн. тонн металлопродукции (в 2006 году – 1,5 млн.). Хочу надеяться, что тенденция роста внутреннего рынка металлопродукции сохранится и в этом году. Основанием для оптимистических прогнозов здесь являются серьезные планы развития металлопотребляющих отраслей (строительной индустрии, транспорта и др.), а также наши собственные планы технического перевооружения и модернизации, что делает металлургию не только производителем, но и крупнейшим потребителем своей продукции.

Как отразится на украинском ГМК покупка “Евраз Груп» украинских предприятий и можно ли ожидать в этом году прихода других зарубежных инвесторов в украинский ГМК? Как, в свою очередь, повлияет на украинский и мировой рынок металла приобретение группой «Приват» горнодобывающей компании в Австралии?

Я не думаю, что появление «Евраз Групп» в числе владельцев украинских предприятий существенно отразится на работе ГМК. Есть определенные правила игры, и им надо следовать, независимо от того, кто является владельцами предприятий. Лучше всего, на мой взгляд, это демонстрирует компания «Арселор Миттал Кривой Рог», к которой, как показали многочисленные проверки в 2006–2007 годах, практически нет серьезных претензий в части выполнения условий договора купли – продажи комбината «Криворожсталь». Что касается прихода других инвесторов, то в эпоху глобализации в этом нет ничего удивительного. Вспомните мое интервью УНИАН в сентябре 2007 году по поводу продажи «ИСТИЛ», дружные опровержения этого и сопоставьте буквально с вчерашней информацией в СМИ, где об этой продаже говорится как о свершившемся факте.

Что касается «Привата»... Идет формирование новой мощнейшей мировой компании, специализирующейся в ферросплавном бизнесе, точнее – в производстве марганцевых сплавов, где велика роль обеспеченности сырьевыми ресурсами. Если взять наши украинские марганцевые ГОКи и ферросплавные заводы, добавить Зестафонский завод ферросплавов и Чиатурский рудник, а также последние австралийские приобретения этой компании, то, по экспертным оценкам, «Приват» сегодня контролирует около 30% соответствующего сегмента мирового рынка. Думаю, масштаб работы «Привата» в этой отрасли уже позволяет считать его вполне на равных с крупнейшими компаниями – теми, которые определяют «правила игры», а не просто следуют им.

Марганцевый рынок весь прошлый год лихорадило, главным образом, из-за возросших аппетитов китайских потребителей. Анализ ситуации здесь выходит за рамки этого интервью, скажу только, что рост цен на эту продукцию ввиду дефицитности в 2008 году неизбежен, как, к слову, и на железорудную продукцию.

Какие, на Ваш взгляд, наиболее перспективные направления для развития украинского ГМК в 2008 году?

Задача номер один – обновление производственных фондов, износ которых, как уже не раз указывалось, в ГМК Украины составляет около 70%. Но при этом предполагается реализовать самые современные технологические схемы, обеспечивающие снижение энергетических затрат, сырьевых материалов, затрат живого труда. Тем самым автоматически попутно решается задача номер два – повышение конкурентоспособности украинской металлопродукции, а значит – сохранение за отраслью сложившихся к настоящему времени рынков сбыта. Задача номер три – максимальное развитие внутреннего рынка. Бороться с возросшим импортом можно и нужно не путем оградительных мер, что в условиях членства в ВТО станет невозможным, а путем выпуска новых современных видов проката – из специальных сталей и сплавов, плоского проката с покрытием, автомобильного листа, различных профилей, словом, всего того, в чем нуждаются украинские потребители и что будет востребовано рынком.

К наиболее значимым проектам, безусловно, относится широкомасштабная реконструкция Алчевского меткомбината. Это предприятие, по сути, рождается заново. Амбициозные планы имеют собственники «Криворожстали». Речь идет не только о наращивании объемов добычи сырья горным производством комбината, но и о создании на предприятии принципиально новых мощностей по выпуску современных видов плоского проката. В 2008 году будет продолжена реализация проектов строительства миниметаллургических предприятий – Белоцерковского электросталепрокатного завода и «Днепростали» в Днепропетровске. И конечно, важнейшая отраслевая задача – реактивация работ по Криворожскому горно-обогатительному комбинату окисленных руд. Надеюсь, что в 2008 году будет поставлена точка в выборе организационных форм завершения строительства этого международного долгостроя.

Беседовал Петр Черных