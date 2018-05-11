Депутат Киеврады Татьяна Мелихова: Черновецкий подставляет Довгого

УНИАН обратился за интервью к лидеру фракции БЮТ в Киевраде Татьяне Мелиховой

Татьяна Ивановна, сейчас активно обсуждаются подробности драки мэра Киева и министра внутренних дел. Мы бы хотели вернуться к причине этого спора. Черновецкого, понятно, возмутило то, что министр захотел создать общие группы силовиков: СБУ, МВД и Генпрокуратуры, которые проверяли бы законность землеотводов. Насколько реально создать такие группы теперь, после этой драки? Как может МВД противодействовать незаконному землеотводу? По моему мнению, что-то должно было случиться, чтобы были начаты уголовные расследования того, что натворила действующая городская власть. Я не буду возвращаться к проблемам каждой сессии Киеврады, но хотела бы сосредоточить внимание на двух заседаниях. Вспомним первую после досрочных парламентских выборов сессию Киеврады 1 октября. Большинство Черновецкого, не имея шестьдесят одного голоса, карточками и без карточек, манипулируя системой Рада, проголосовало за выделение более чем полутора тысяч гектаров земельных участков. Сравним: за всю каденцию Черновецкого было выделено больше четырех тысяч гектаров, и полторы из них было выделено именно 1 октября. Это земля сельскохозяйственного назначения. И назначение не могло изменяться без решения Кабмина. В тот день планово на рассмотрение сессии выносилось около трехсот гектаров для землеотвода, а еще около полутора тысяч гектаров вносилось с голоса, без проектов решений.

Также я хочу сосредоточить внимание на сессии, которая состоялась 27 декабря. Писали, что готовится большая “новогодняя распродажа” земли, но ее объемы поражают. 27 декабря были рассмотрены вопросы относительно 280 гектаров земли, а затем в повестку дня с голоса были внесены дополнительные вопросы, которыми без проектов решений было роздано еще где-то 200 гектаров. Что интересно: если легально, планово, якобы без нарушения процедуры с проектами решений выносятся земельные участки размерами до гектара, то с голоса, без проектов решений, на президиум вносятся участки (перечитывает... – авт.) по четыре гектара, гектар шестьсот, сорок четыре гектара, тридцать гектаров, восемь гектаров, пятнадцать, двенадцать, семь, тридцать шесть и шесть десятых гектаров. Это свободные земельные участки, это зеленая зона, лесная полоса, прибрежные полосы. И понятно, что имел в виду Луценко, когда говорил: давайте сосредоточимся.

Зависимость правоохранительных органов от киевского городского головы не дает им в полном объеме выполнить свои полномочия. Генпрокуратура получает квартиры в центре города, столичные силовые структуры без проблем решают с мэрией вопрос своего материально-технического обеспечения. А между тем могли бы поинтересоваться, как и для чего получили студенты шестьдесят восемь участков в Святошинском районе, и двести восемьдесят шесть участков - в Быковинском лесу. Что будут делать с этим лесом студенты, чьи дела ведет какой-то юрист, и кому они дальше передают эту землю?! И Луценко был прав, когда говорил о необходимости создания общих рабочих групп СБУ, МВД и Генпрокуратуры, чтобы комплексно изучать эти вопросы.

Говорят, что сейчас создана масса новейших технологий по незаконному отведению земли... Одна из них: землеотвод, когда голосуется просто номер дела, а на землю, которую отводят, даже нет сведений в земельном кадастре. 1 октября прошлого года было вынесено на рассмотрение Киеврады пятьсот восемьдесят земельных участков, а по тремстам сорока земельным делам не было проекта землеустройства, и не было сведений даже в автоматизированной системе земельного кадастра. Киевзем за это не несет ответственности, потому что он подписи под документами не ставит... И я думаю, что Черновецкий подставляет таким способом Олеся Довгого, ведь это Довгий ведет сессию. Но от уголовной ответственности действующий мэр не денется, потому что он подписывает все эти решения... Наша фракция после каждой сессии информирует о нарушении при принятии решений и просит расследовать ситуацию, принять меры прокурорского реагирования, а нам рассказывают, что там нет состава преступления. То, по-видимому, нужно образовать комиссию по всем правоохранительным органам.

Хочу отдельно сказать о 27 декабря. Если тогда было рассмотрено девяносто девять участков, то тридцать три из них были внесены конкретными депутатами с голоса без проектов решений. Те депутаты, очевидно, являются соучастниками коррупционных деяний. Что интересно, по четырем земельным участкам на 27 декабря у Киевзема не было никакой информации. На эти земельные участки, отведенные 27 декабря, еще не была разработана техническая документация землеустройства. За что голосовали 27 декабря? За какие границы? Если господин Луценко может разобраться, то мы к нему обратимся официально, опишем ситуацию. А предварительно сообщаю: решение было проголосовано 27 декабря. По состоянию на сегодня (интервью записывалось 21 января – авт.) мы отыскали кое-что по трем участкам. Только 21 января 2008 года научное производственное предприятие “Украинская геодезическая кампания” обратилось, чтобы Киевзем позволил изготовить технические условия на разработку документации землеустройства по таким участкам, как перекресток проспекта Броварского шоссе и улицы Кузбасской (для компании “Буджитло плюс”), номер земельного дела Д 3436, в тот же день это же предприятие просит разрешения на изготовление технических условий по улице Феодоры Пушиной для компании “Сетінвестгруп”, и просит разрешение изготовить документацию для “Інтребудкомпані” в Протасовом Яре. Номера делам присвоены в январе 2008 года, а проголосованы они были в декабре в 2007 году. Но наиболее интересное четвертое земельное дело Д - 5268. Такого номера просто не существует, потому что, если учитывать порядок чисел, то сегодня (21 января) рассматриваются только Д - 3439...

Эти люди голосуют за воздух, чтобы потом отхватить землю. Это значит, что глаз люди положили на землю, но не успевают с документами, так как с 2008 года землю должны продавать только с аукциона. И скажите теперь, имеет право Луценко сказать, что это – сплошная коррупция? Имеет ли право он создать группу проверки? А как еще сдвинуть эти вопросы? Как привлечь к уголовной ответственности Черновецкого? И, может, форма, которую он избрал, - несколько эмоциональна, но в сущности Луценко стопроцентно прав...

Эти люди забыли о том, что в Киеве создана прекрасная автоматизирована система земельного кадастра. Такой нет в ни одном регионе. Туда почти невозможно внести дату задним числом и что-то подделать. Потому если рабочая группа Луценко придет (именно придет, а не будет делать запросы, на которые ей будут давать отписки) в Киевзем и посмотрит систему кадастра, то там будут очевидны все коррупционные схемы, благодаря которым отводятся тысячи гектаров земель.

Юрий Луценко недавно расформировал на Киевщине три райотдела милиции за то, что они не противодействовали незаконному отведению земли... На Киевщине земельные дела решает сельский совет. В Киеве это решает только Киеврада. Потому вопрос стоит адресовать к ГУ МВД в Киеве. На сегодня изменено руководство милиции, к рулю столичной милиции пришел Виталий Григорьевич Ярема, депутат Киеврады, глава комиссии по регламенту и правопорядку. С приходом Виталия Григорьевича это можно будет сдвинуть с места, потому что он осведомлен относительно многих афер, которые произошли в землеотводах.

Разговор вела Маша Мищенко