Расширенный Шенген – манна небесная для украинских контрабандистов

Корреспондент «The Sunday Times» в своем репортаже из Мукачево склоняется к мысли, что коррумпированность украинских пограничников дорого будет стоить Европе...

Уминая куски сала у себя дома, меньше, чем за пару миль от границы со Словакией, украинский контрабандист скалит в улыбке золотые зубы. Он ждет в этом году резкого взлета в своем бизнесе. Его контрабанда – это люди.

21 декабря пограничный контроль на большей территории Восточной Европы был отменен, поскольку девять восточноевропейских государств в этот день официально присоединились к Шенгенскому соглашению, позволяющему гражданам двигаться между большинством стран-членов ЕС без проверки паспортов.

Отныне 1800-мильная граница Украины с Польшею на севере через Словакию, Венгрию до Болгарии на юге – последний барьер ЕС на на пути нелегальных иммигрантов.

Для контрабандиста, утверждающего, что он помог сотням нелегальных иммигрантов попасть в Словакию, отмена паспортного контроля на внутренних границах ЕС предвещает золотой дождь.

Иммигранты обычно платят эквивалент от пяти до десяти тысяч фунтов стерлингов, чтоб их переправили в ЕС. Теперь они знают, что смогут добраться хоть до Франции, не показывая паспорт. Попасть в неприсоединившуюся к Шенгенскому соглашению Великобританию чуть проблематичнее, но тот, кто доедет до Северной Франции, переправится и через Ла Манш.

«Людей, которые будут пересекать здесь украинскую границу, станет больше, - говорит контрабандист. – Во-первых, у нас отличная репутация, поскольку семьдесят процентов успешно попадают на ту сторону границы. Во-вторых, иммигранты теперь будут передвигаться по Европе, не показывая паспорта. Я жду, что дела пойдут вгору».

Немало из тех, кто следует отсюда в восточноевропейские страны, вероятно, наметили конечным пунктом Великобританию. Хотя Великобритания и Ирландия сохранили пограничный контроль, оснащенные по последнему слову техники пограничные посты в Германии и Австрии, которые останавливали немало нелегальных иммигрантов, теперь закрыто. Немецкая полиция утверждает, что количество нелегалов, задержанных методом выборочных проверок, за последние три недели увеличилась втрое.

Переправщик, согласившийся дать это интервью на условиях анонимности, утверждает, что он член международной криминальной группировки, которая на постоянной основе дает взятки украинским пограничникам.

«Взятки получают высокопоставленные офицеры-пограничники, - утверждает он. – Мне выделяют так называемое «окно», то есть время и место, когда заранее определенная пограничная полоса длиной, скажем, 400 метров, не будет патрулироваться. При таких обстоятельствах пересечь границу не составляет никаких проблем. Ясное дело, не все пограничники коррумпированы, но легко можно найти кого-то, кто в нужный момент отведет взгляд».

Исповедь контрабандиста усиливает опасения, что дополнительное оборудование и персонал окажутся не в состоянии остановить прорыв нелегалов через границы ЕС, если только не будет преодолена здешняя системная коррупция.

В прошлом году украинские стражи границы задержали около трех тысяч нелегалов из таких далеких стран, как Китай, Афганистан, Индия, Пакистан и Сомали. Украинские должностные лица считают, что удается поймать лишь одну пятую из числа тех, кто тайком пересекает границу. Задержанных отправляют в лагерь для беженцев в городе Мукачево (пятсот миль от Киева). На прошлой неделе там находилось 400 иммигрантов.

«У меня есть знакомые в Бирмингеме, и меня заверили, что теперь, по новым правилам, в Британию попасть легче», - говорит молодой пакистанец Ахмед, которого поймали при пересечении венгерской границы и теперь держат в лагере. – «Они могут меня депортировать, но я и дальше буду пробовать попасть в Британию». Большинство задержанных нелегалов действительно делают еще не одну попытку, несмотря на то, что услуги переправщиков бьют их по карману.

Собеседник «Санди Таймс» утверждает, что каждый из нелегалов платит – через посредника - за попытку попасть в ЕС эквивалент 10 тысяч британских фунтов. Эти деньги потом делятся между проводниками, пограничниками, водителями и криминогенными структурами.

«Нужно смазать немало колес, - говорит контрабандист. – Доставить нелегала из его родного села где-то в южновосточной Азии в Европу нелегко. За этим стоит мощная организация, которая только в Украине насчитывает несколько десятков членов».

Больше половины нелегалов, следующих в ЕС через Украину, сначала попадают в Москву, в частности, и с официальными визами. Их держат, иногда месяцами, в переполненных домах-убежищах, прежде чем транспортировать в Украину – иногда в грузовиками по 150 человек. Из Киева или припортовой Одессы их везут в приграничные поселки. В этих обнищавших поселениях, расположенных близ границы, яблоку негде упасть от контрабандистов, скрывающих нелегалов в погребах и заброшенных фермах, прежде чем повести их через границу через густые заросли и крутые холмы. В качестве проводников используют мальчишек, поскольку несовершеннолетних нельзя не привлечь к уголовной ответственности, если они все-таки будут задержаны. В группах – до 15 человек.

Украинский старший офицер подтверждает, что для жителей приграничных сел доставка нелегалов на ту сторону границы – основной источник дохода. По словам контрабандиста, за каждого нелегального иммигранта он получит 500 фунтов стерлингов, из которых себе забирает сотню. Остальные идут его сообщникам по обе стороны границы. Весной и летом, когда поток нелегалов самый оживленный, переправщик зарабатывает полторы тысячи фунтов в месяц, что в пятнадать раз больше местной зарплаты.

Пересечение границы может быть смертельно опасным. В прошлом году, в сентябре, чеченка с четырьмя детьми пыталась попасть в Европу через горы на украинской стороне границы, в нескольких милях от села контрабандиста. Двигаясь без сопровождения и в холоде, она потеряла свои вещи под дождем, запаниковала, оставила дочерей шести и тринадцати лет одних, и ушла искать помощь. Польские пограничники нашли ее с двухлетним сыном потерявшей всякую ориентацию. Когда отыскали девочек, те уже умерли от гипотермии.

Иммигранты также можуть попасть в руки бандитов, выдающих себя за контрабандистов. Недавно это случилось с 12 китайцами, которых заковали в наручники, держали в погребе недалеко от словацкой границей, били и морили голодом, требовали выкуп. Китайцам удалось убежать, и правоохранительные органы сейчас проводят расследование.

«Как бы они ни усилили контроль, мы всегда найдем щель», - говорит контрабандист. – «Как по мне, расширенный Шенген – просто благодать».

Марк Франчетти, «The Sunday Times», Мукачево, Украина

Авторский перевод Игоря Шпака