Украинцы больше не верят ни гривне, ни вкладам. И правильно?

Информация, озвученная в 28 декабря на «ICTV» Главой Совета НБУ Петром Порошенко, для многих была, возможно, неожиданной. И уж наверняка она показалась всем довольно тревожной.

За последние годы стали привычными регулярные объявления Национального банка Украины об увеличении своих золотовалютных резервов. Отличались разве что темпы пополнения валютных запасов: в 2005 и 2006 годах они росли быстро, в нынешнем году скорость замедлилась. Однако того, о чем сообщил Порошенко, не происходило уже давно. По его словам, в декабре – за один месяц - валютный резерв НБУ сократился более чем на 2%, или – почти на 700 млн. долл. (на сегодня размер золотовалютных резервов – около 33 млрд. долл.).

«Кардинально изменилась тенденция… В связи с кризисом на мировых рынках в Украину больше не идут доллары», - так охарактеризовал Петр Алексеевич одну из причин декабрьского снижения валютных резервов Нацбанка. Речь идет о кредитном кризисе, начавшемся проблемами на рынке ипотеки США в начале года и перекинувшемся в конце лета в страны Европы и Азии. В связи с чем существенно подорожали мировые кредитные ресурсы, а для бизнеса развивающихся стран, включая Украину, привлечение внешних займов сделалось вообще весьма проблематичным.

Петр Порошенко озвучил и еще одну новость, имеющую непосредственное отношение к начавшемуся процессу снижения золотовалютных резервов НБУ. «Количество средств на счетах в банковских учреждениях впервые сократилось – больше не верят ни гривне, ни вкладам», - заявил он, имея в виду граждан Украины. Надо полагать, речь в данном случае также идет о ситуации в декабре. Поскольку в ноябре депозиты физических лиц увеличились: на 5,8% в гривнах – до 154,4 млрд., и на 375,8 млн. долл. в СКВ – до 12105,6 млн. долл.

Следует отметить, что такое ожидалось. Инфляция в Украине сделалась настолько огромной, что впервые за много лет хранение денег на банковских депозитах даже в гривнах перестало спасать их от инфляционного обесценивания. Максимальные ставки по гривневым депозитам в некрупных банках – это 15-16% годовых, рост же потребительских цен в 2007 году ожидается на уровне 16%. А те, кто держал свои накопления в долларах, в нынешнем году крепко прогорели (максимальные депозитные ставки в банках в долларах – около 11%).

Естественно, что в таких условиях все больше людей начинают понимать убыточность размещения средств на банковских депозитах и, не имея альтернативных финансовых инструментов, снимают деньги и покупают какие-либо товары (даже не очень нужные), пока они не подорожали еще сильней. Это – естественное следствие высокой инфляции, превышающей проценты банковских депозитов.

Кстати, осознавая такое положение вещей, Нацбанк принял 29 декабря постановление о довольно резком повышении с 1 января 2008 года учетной ставки – с 8% до 10%. Что должно привести к росту не только кредитных, но и депозитных ставок. А это, в свою очередь, стимулирует население и организации снова вернуть свои деньги в банковские учреждения, что снизит инфляционное давление.

Говоря об инфляции, нельзя не отметить существенное расхождение прогнозов на 2008 год правительства и НБУ. Так, в госбюджете-2008 правительством заложена инфляция в 9,6%, Нацбанк же прогнозирует рост потребительских цен на уровне 15%.

Показатель Кабмина вызывает, мягко выражаясь, удивление. Ведь правительство планирует на 2008 год очень существенное – на 30-40% - повышение зарплат, пенсий и других социальных норм. Кроме того, к концу 2007 года резко выросли мировые цены на нефть и нефтепродукты, а договор с Газпромом о поставках в Украину в 2008 году природного газа предполагает его подорожание на 38% (со 130 долл. за 1 тыс. куб. м. до 179,5 долл.). Нельзя также не учитывать весьма вероятное значительное повышение цен на продукты питания, вызванное как неурожаем в 2007 году, так и вообще ростом мировых цен на продовольствие.

Ну и очень отличаются оценки поведения в 2008 году гривны к доллару, высказываемые в последнее время различными высокопоставленными чиновниками. В частности, Петр Порошенко, хотя и допускает какие-то курсовые колебания, но заявляет, что ревальвации гривны или не будет вовсе, или ослабление доллара будет плавным и незначительным (валютный коридор на 2008 год – 4,95-5,25 грн./долл.). Президент Виктор Ющенко также несколько раз заверил общественность, что курс гривны останется стабильным.

В то же время, новый премьер-министр Юлия Тимошенко даже не считает нужным скрывать, что она – за укрепление гривны. Председатель НБУ Владимир Стельмах, по сути, ранее поддержал точку зрения главы правительства, высказавшись о возможности усиления гривны до уровня в 4,90 грн./долл.

В связи с такими разногласиями среди первых руководителей государства и Нацбанка вопрос возможного поведения в ближайшее время гривны становится все злободневнее. Граждан и бизнес Украины, естественно, очень волнует ответ на вопрос – кто же прав? Президент Ющенко, Глава Совета НБУ Порошенко и отечественные экспортеры, утверждающие об отсутствии причин для ревальвации гривны? Или премьер-министр Тимошенко, председатель Нацбанка Стельмах, а также украинские банкиры и импортеры – ратующие за укрепление отечественной валюты?

Вопрос действительно непростой. И есть доводы, как в пользу ревальвации гривны, так и обосновывающие недопустимость (даже вредность) этого. Однако оценка экономических реалий приводит к мысли о справедливости именно последнего заключения.

Заявления некоторых политиков и экономистов о необходимости (возможности) ревальвации гривны стали раздаваться в 2007 году в связи, в том числе, и с тем, что доллар усилил темпы своего падения относительно евро. Доллар, дескать, стал очень слабой валютой и гривне стоит отойти от привязки к нему. Но события, опять-таки, декабря – когда доллар прекратил свое падение и несколько отыграл утраченное – показали, что доллар рано списывать. К тому же, по прогнозам многих зарубежных экспертов укрепление доллара к евро продолжится и в 2008 году. Так что этот повод для ревальвации гривны нужно пока отбросить.

Еще одним основанием для укрепления гривны является применение данного шага, как антиинфляционного. В этом есть рациональное зерно. К тому же, вспоминается, что во времена первого премьерства Тимошенко ревальвация уже проводилась (на 5% в апреле 2005 года). Однако дело-то все в том, что экономическая ситуация с тех пор в Украине претерпела существенные изменения.

В 2005 году инфляция в стране была 10,3%, в 2006 году – 11,6%, в 2007 году ожидается на уровне 16%. А это означает, что гривна обесценилась за три года в 1,43 раза. В то время как, например, в США и странах еврозоны годовая инфляция находилась в эти годы на уровне 2-3%.

В связи с этим, а также с учетом неизменности курса гривны, все большее число товаров за рубежом становятся дешевле, чем аналогичные украинские. А значит, импорт делается все выгоднее. Именно по этой причине импорт и растет в последние годы столь стремительными темпами. Для справки: импорт товаров превысил экспорт в январе-октябре 2007 года на 8,2 млрд. долл.

На ближайшие годы ожидать инфляции, измеряемой не двузначным числом, оснований нет. Поскольку наверняка будут очень высокими темпами повышаться номинальные доходы населения (избирательные кампании парламентские и президентские будут переходить одна в другую), а также как минимум на 2009 и 2010 годы продолжится существенный рост цен на импортный газ.

При таком положении вещей – если не строить иллюзий, что Украина в ближайшие годы (и десятилетия) научится производить такие товары, которые составят экспортную конкуренцию немецким, японским и т.д. – скоро непременно должен наступить момент, когда негативное торговое сальдо перестанет перекрываться притоком валюты от прямых иностранных инвестиций, внешних займов и денег «заробитчан». И первый отчетливый «звоночек» в этом плане в декабре прозвучал – сокращение валютных резервов на 0,7 млрд. долл.

Конечно, новое правительство может привлечь немалые объемы валюты за счет успешной приватизации (реприватизации). А если при этом Нацбанк начнет укреплять гривну, то в Украину пойдут и зарубежные займы – в расчете на выгоду от дальнейшего снижения курса доллара и евро.

Но ревальвация гривны еще больше будет стимулировать импорт и ухудшать условия для экспорта. Это тупик. Все равно придет время, когда валюты в стране станет не хватать, Нацбанк начнет спускать свои резервы, а затем последует уже девальвация гривны. Других перспектив просто нет.

Тенденция быстрого наращивания темпов роста отрицательного сальдо внешней торговли – а именно это происходит в Украине сейчас, а также высокие размеры инфляции заставляют думать только о неизбежной будущей девальвации национальной валюты. Поэтому заявления отдельных государственных деятелей о намечающейся ревальвации гривны представляются непродуманными. Да, гривну можно укрепить на какой-то не очень продолжительный срок, но потом обязательно последует ее падение. Так стоит ли дергаться?

К слову, глава Минфина России господин Кудрин уже готовит население страны к неизбежной через пару лет остановке ревальвации рубля. И это притом, что в РФ экспорт пока еще превышает импорт. Главы же правительств государств ЕС уже криком кричат против дальнейшего укрепления своей валюты – евро…

Юрий Глухов