Кузьма выспится, Асию Ахат муж будет возить по клубам, Нина Матвиенко зависнет в неизвестности...

В канун Нового года мы поинтересовались у украинских звезд, чем они будут заниматься в новогоднюю ночь. Певица и экс-депутат Руслана Лыжичко разделит праздник с мужем и балетом Я целый год работала, записывала новый альбом, думала о новом шоу, которое появится в Новом году.

Я переосмыслила много вещей и поняла, что для меня на первом плане - это семья, родные и друзья. Я очень ценю эти минуты, которые мне удается проводить в семейном кругу. В этом году меня почти не было в Украине и я почти не видела своего мужа, мы общались больше в телефонном режиме.

Новый год я впервые буду встречать в своем новом доме под Киевом, вместе с Сашей, со своим балетом и друзьями.

Певица и депутат Оксана Билозир променяла Альпы на Карпаты У меня есть традиция, которая продолжается уже тридцать лет: на Новый год я как артистка никогда не работаю. В этот период - от Нового года до Рождества - я всегда остаюсь со своей семьей.

Традиционно мы встречаем свято на какой-то самой высокой горе. Мы ездили в Альпы, выбирали интересные места... А в этом году будем встречать Новый год в Буковеле, в наших родных Карпатах.

«Танок на Майдані Конго» пойдет на Майдан По традиции мы будем встречать Новый год на Майдане в Киеве. Отыграем там час, а затем посмотрим, может, разъедемся по домам или еще где-то сыграем.

Певец Кузьма будет спать

Я буду спать. А что здесь встречать?.. Пришел себе Новый, да и пришел. Наесться оливье и так можно.

Телеведущая Анжелика Рудницкая будет валяться с салатами в постели

Я очень тяжело работала целый год, у меня были гастроли - и за рубежом, и по Украине. Я сделала пять персональных выставок. И думаю, что заслужила просто поваляться в постели, объесться салатами, а не бегать где-то между столами.

Продюсер и муж Таисии Повалий Игорь Лихута будет с невесткой и собакой Тая может уже себе позволить на Новый год не работать. Поэтому будем встречать свято у себя дома, в семейном кругу - с невесткой, сыном, с собакой и кошкой.

Певица Нина Матвиенко зависнет в неизвестности А я не хочу, чтобы кто-то знал, что я буду делать на Новый год. Хочу побыть в неизвестности. Я не буду работать - это точно. Для меня очень важно быть в тишине и покое.

Певец Александр Пономарёв будет сидеть дома Буду встречать Новый год дома. Я отказался от всех событий на праздник и встречу его с семьей, дома, а потом, возможно, пойдем куда-то в город.

А после Нового года поедем на лыжи в Швейцарию. В Карпаты поедем в феврале, потому что сразу после праздника - не получается.

Певицу Асию Ахат муж будет возить по ночным клубам Я буду работать в одном из киевских ночных клубов. Это уже такая традиция - последние пять лет я на Новый год всегда работаю. Со мной будет также мой муж. Он, бедняга, каждую новогоднюю ночь за рулем, возит меня по концертам, сидит с бумагами в машине и работает.

Певец и депутат Святослав Вакарчук будет поднимать настроение На Новый год не будем работать. Планирую праздновать с близкими мне людьми, с друзьями, с группой, а Рождество - только со своей семьей.

Если Рождество - это исключительно семейный праздник, интимный, то Новый год для меня - это более открытый, я бы сказал, публичный праздник, даже светский. Не важен формат, не важно место, важно настроение. Должно быть весело, с ощущением Нового года.

Если на Рождество должны быть обязательно выдержаны традиции - его нужно встречать в семейном кругу, за правильным столом, - то на Новый год особенным является только праздничное настроение.

Опрашивала Оксана Климончук