Дмитрий Гордон: Мне всегда интересно, с кем “звезда” живет и какой она ориентации

Главный редактор газеты своего имени «Бульвар Гордона», телеведущий, журналист, автор многих книг и даже певец, Дмитрий Гордон ответил на вопросы УНИАН.

НЕ ХОТЕЛ БЫ ЖИТЬ В РОССИИ, ГДЕ ЦАРИТ ПОЛИЦЕЙСКИЙ РЕЖИМ

Дмитрий Ильич, интересуетесь ли Вы политической жизнью Украины и сторонником какой политической силы Вы являетесь?

Я, конечно, являюсь сторонником помаранчевой коалиции...

В 2004 году через полтора часа после того, как Центриизбирком провозгласил Виктора Януковича Президентом Украины (это был вечер 24 ноября, третий день Помаранчевой революции. - Авт.), я поехал на 5 канал и призывал в прямом эфире всех выйти на улицу, чтобы поддержать Виктора Ющенко. Потому что была совершена фальсификация.

Помаранчевая коалиция ведет Украину в Европу, в цивилизованный мир, а коалиция бело-голубая хочет тесного сотрудничества с Россией.

Мы видим, какой сейчас в России полицейский режим и как это государство идет путем тоталитаризации. Поэтому мне как отцу четырех детей не безразлично, в какой стране они будут жить - тоталитарной, как Россия, или в свободной европейской.

Поэтому, конечно, я сторонник помаранчевой коалиции.

А что за люди создают эту помаранчевую коалицию, - это уже другой вопрос.

Мне грустно от того, что такой низкий уровень политической культуры, интеллекта не только у людей, которые создали помаранчевую коалицию, но и всего парламента. Мне очень жаль, что настоящие интеллектуалы, люди, которые могут правильно говорить хотя бы на одном языке, разрабатывать какие-то идеи, сейчас у нас не востребованы.

Чрезвычайно приятно, что спикером стал Арсений Яценюк, я считаю это большим прорывом. И скажу самое главнее - чем меньше будет в стране брежневцев, потративших много времени на конспектирование работ классиков марксизма-ленинизма, у которых мозг этой гадостью исковеркан, тем быстрее страна пойдет в Европу.

Вы сказали, что у Вас четверо детей, поэтому и женаты наверное не раз... А сколько именно раз?

Ну я уже и сам не помню, сколько раз...

Вы живете в Рудиках (окраина села Козин) вблизи Киева. Много ли у Вас там земли и квадратных метров жилой площади?

У меня 27 соток земли, дом на четыре с половиной этажа.

МЕНЯ ЗАСТАВЛЯЕТ ПЕТЬ ОБНИЩАНИЕ НАШЕЙ ЭСТРАДЫ

Как Вы относитесь к экстрасенсам - героям Ваших многочисленных публикаций - и сами пользуетесь ли их услугами?

Мне не нравится слово «экстрасенсы», я бы назвал их людьми, которые могут то, чего не можем мы, - рядовые люди.

Я видел очень интересных людей, с уникальными возможностями. Среди них и Ванга, у которой я брал интервью в 1991 году. Дружу много лет с Анатолием Кашпировским, Павлом Глобой, Аланом Чумаком. Это очень интересные и выдающиеся люди, личности, о которых я много писал и каждая новая встреча меня обогащает во многих смыслах.

А кто больше всего из этих всевидящих людей Вас поражает?

Анатолий Кашпировский. Он меня поражает многими позициями, во-первых, своей жизненной мудростью, жизненным опытом. Во-вторых, тем, что может делать такое на моих глазах, что я не могу понять своим умом, как ему это удается. Не могу понять, как можно положить на пол четыреста людей одновременно! Мне это тяжело понять, и механизмов для понимания этого у меня нет.

Мне Кашпировский нравится тем, что в свои 68 лет он таскает тяжелые гири, многократно подтягивается, с ним не смогут тягаться даже двадцятипятилетние пацаны. А также своей фигурой, своим мужеством, своим чувством юмора и еще многим.

С кем из этих уникумов Вам было тяжелее всего делать интервью?

Я не могу сказать, что с кем-то мне было тяжело, мне со всеми легко - будь передо мной Борис Березовский, или Анатолий Карпов. Не имеет значения - кто именно, потому что ко всем я отношусь с уважением.

Тяжело было, наверное, с актрисой Аллой Демидовой, потому что она немного неадекватная женщина. А так не могу сказать, что с кем-то тяжело.

А зачем Вы поете? Что вас к этому побуждает? Вы считаете себя большим талантом?

Меня заставляет петь, во-первых, обнищание нашей эстрады. Я когда вижу, как люди, у которых нет ничего за душой, выходят на сцену и что-то пытаются донести до слушателей, мне становится обидно.

Я пою, потому что я так самовыражаюсь. В действительности у тех песен, которые я записал, и тех клипов, которые я сделал, есть очень много поклонников, они нравятся людям. И если от них кто-то заплачет или засмеется, то мне очень приятно.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕНЕГ ПОЛУЧАЮ ОТ ТОРГОВЛИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Вы многодетный отец и были женаты столько раз, что и сами не помните, сколько именно, однако о Вас кто-то говорил, что Вы нетрадиционной ориентации. Правда ли это?

(Смеется, краснея. - Авт.) Я вас разочарую, я традиционной ориентации.

Вы меня рассмешили, сам я такого еще не слышал.

Есть ли в Украине желтая пресса? Потому что, как по мне, ни «Бульвар Гордона», ни прежний просто “Бульвар” совсем «желтым» не назовешь.

«Бульвар Гордона» вообще нельзя назвать «желтой газетой». Это прежде всего интересная пресса, и об этом свидетельствует ее тираж - более чем полмиллиона. Попробуйте только найти такой в России или Америке... Полмиллиона - это уже раритетный тираж, таких тиражей почти нет.

«Бульвар Гордона» - это газета о выдающихся людях. Но если журналисты нашей газеты, разговаривая с какими-то известными людьми, выспрашивают у них разные занятные штучки относительно их личной жизни, это не свидетельство того, что газета желтая, а свидетельство того, что газета пытается быть интересной для тех, кто ее читает.

Мне как простому человеку всегда интересно, с кем живет та или иная звезда, сколько у нее детей, какой она ориентации, то есть то, что вы меня сейчас спрашиваете, и то, что интересно каждому рядовому человеку. Поэтому газета, чтобы не быть нудной и неинтересной, должна об этом расспрашивать людей, которые чего-то достигли в своей жизни.

От какого бизнеса Вы получаете наибольший доход?

Я получаю наибольший доход от занятия недвижимостью. Я занимаюсь профессионально недвижимостью уже 15 лет. Я очень люблю это дело, это чистый прозрачный и красивый бизнес. Мне он очень нравится.

Конечно, доход также приносит издание моих книг, концерты, газета и еще многое-многое другое...

ПРЕВРАЩЕНИЕ “БУЛЬВАРА” В “БУЛЬВАР ГОРДОНА” НАПРОРОЧИЛ ГЛОБА

Относительно Вашей газеты «бульвар Гордона». Когда-то был просто «Бульвар», но Вас обвинили в перепечатке материалов из другой газеты - “Экспресс-газеты”... Она подала на Вас в суд и выиграла иск на 500 тысяч гривен. После этого “Бульвар” прекратил выход и сразу же появился «Бульвар Гордона»...

Нельзя смешивать эти два названия, потому что «Бульвар Гордона» образовался ровно через десять лет после появления «Бульвара». Это видно из документов: 1995 год - начало «Бульвара», 2005-ое, - «Бульвара Гордона»...

Павел Глоба сказал, что каждые десять лет нужно вносить что-то новое, потому что дело пойдет вниз. И когда «Бульвар» заканчивался в 2005 году, мы зарегистрировали и начали издавать «Бульвар Гордона».

Так просто вышло, что совпали сроки с судом... Суд действительно «Экспресс-газета» выиграла... Дело было так: 11 или 17 публикаций из «Экспресс-газеты» были перепечатаны в «Бульваре» со ссылкой на «Экспресс-газету», я подчеркиваю - со ссылкой на «Экспресс-газету». А «Экспресс-газета» захотела за эти 17 перепечатки огромную сумму. И, конечно, для нас ее невозможно было выплатить, поэтому суд решил так, как он решил.

Кто Вы по гороскопу и где Вы в асценденте?

Весы... А что такое «асцендент»? (Астрологический срок: точка эклиптики, которая восходит на момент рождения. - Авт.) Я не знаю. Я вам могу дать телефон Павла Глобы, и он вам все расскажет обо мне, он составляет для меня гороскопы, ведет меня уже с 1990 года и все асценденты он может рассказать лучше меня.

Вам помогает то, что составляет для Вас Глоба?

Несомненно... Еще раз скажу - несомненно.

Какие сейчас у Вас отношения с еще одним представителем медиа-бизнеса Александром Швецом? Если не ошибаюсь у Вас с ним был общий бизнес?..

У нас никогда не было общего бизнеса с господином Швецом.

Александр Ефимович Швец очень близкий мне человек, мой близкий друг, которого я глубоко уважаю, уважаю и считаю лучшим украинским редактором, человеком, который создал много газет, которого должны благодарить за свой профессиональный рост очень много выдающихся, современных журналистов.

ВЕЩИ ПОКУПАЮ ЗА ГРАНИЦЕЙ, ПОТОМУ ЧТО У НАС ПОКУПАТЬ ГРЕХ

У кого Вы одеваетесь? Вижу, у Вас золотые часы. А какой марки?

Сейчас у меня часы «Зенит».

Я одеваюсь ни у кого, я просто покупаю те вещи, которые мне нравятся, независимо от их марок. Покупаю преимущественно за рубежом, потому что у нас покупать грех: пишут на одежде итальянские марки, а изготовлена она в Китае, Польше или в Броварах. Поэтому пытаюсь одеваться за рубежом.

Дмитрий Ильич, какое у Вас было прозвище в школе?

(Смеется. - Авт.) Вы знаете, к сожалению, или к счастью, никакого.

Как часто бываете за рубежом?

В последнее время чаще. Были годы, когда почти вообще не ездил. Мне заграница не очень интересна. Мне очень нравится Киев и та среда, где я работаю и живу.

И вообще я очень люблю Киев, я здесь родился...

В УКРАИНЕ Я УЖЕ ПЕРЕБРАЛ ВСЕХ ВЫДАЮЩИЙСЯ ЛИЧНОСТЕЙ

Вижу у Вас здесь в кабинете все увешано Иосифом Кобзоном. Он Ваш лучший друг?

Я не могу назвать только одного лучшего друга, потому что обидятся другие лучшие друзья, а у меня много лучших, хороших друзей, и в том числе Иосиф Кобзон.

На Ваших передачах преимущественно гостьи из России. Почему?

Дело в том, что я в Украине перебрал всех выдающихся личностей. Я беседовал со всеми, кого я считаю выдающимися украинцами. Например, Николай Амосов, Леонид Кравчук, Олег Блохин, Евгения Мирошниченко, Дмитрий Гнатюк, Ада Роговцева и много других.

Жизнь не настолько длинная, чтобы тратить ее впустую. Очень многие выдающиеся украинцы уехали отсюда и живут в разных странах.

И самый мудрый, на мой взгляд, человек в моей жизни - Виталий Коротич, живет в Москве, киевлянин Михаил Светин живет в Петербурге, а киевлянин Борис Ефимов, к которому я сейчас еду, художник-карикатурист, которому 107 лет, живет в Москве. Борис Березовский - где-то в Лондоне. Сын Никиты Хрущева Сергей Хрущев - в Америке. Павел Лазаренко, к которому я тоже сейчас еду, - в Америке.

То есть я ищу всех выдающихся людей, где бы они не были. И не имеет значения кто они, где они, имеет значение то, что они выдающиеся, то, что им есть что рассказать о своей жизни, и я не хочу тратить время на кого-попало.

А есть кто-то в украинской эстраде, кто Вам нравится?

Я вообще не хотел бы вести разговор об украинской эстраде. Факт есть, эстрады нет. Кто-то, может, и нравится, но это не уровень Валерия Леонтьева, Александра Розенбаума, Иосифа Кобзона, Софии Ротару, Аллы Пугачевой, а мы же хотим об уровне разговаривать... Такого уровня у нас нет.

Вы пробовали петь с Розенбаумом, Кобзоном, с кем сейчас планируете запеть?

Но я не пробовал, я пел с ними!..

А теперь пою сам с собой. Вы знаете, я записал уже пять дисков, готовлю шестой.

Пел со многими, с Тамарой Гверцители, Валерием Леонтьевым, Николаем Гнатюком, Наталией Могилевской, Ириной Билык, Гариком Кричевским, - со многими пел, потому что нравится петь и мне, и людям.

Беседовала Оксана Климончук