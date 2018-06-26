Вехи недели. Имитация под куполом, разворот Азарова и защитный вариант Кличко

Можно посочувствовать Юлии Тимошенко, судьба которой активно обсуждается в последнее время практически в ежедневном режиме. Самому лидеру «Батькивщины» только и остается, что напоминать о себе призывами защитить Соглашение об ассоциации от Виктора Януковича и бороться с режимом. Власть при этом активно нервирует экс-премьера, устроив «вырванные годы» главе группы ее защиты Сергею Власенко. Правда, известный юрист весьма цинично был использован и собственными соратниками по «бело-сердечному» лагерю для демонстрации репрессивных намерений Генеральной прокуратуры. Однако многочасовое свидание со следователями закончилось для Сергея Владимировича залогом, запретом на выезд за рубеж и сохранением возможности защищать Тимошенко.

Что касается возможности выезда экс-премьера на лечение за рубеж, то парламент в этом вопросе продвигаться отказывается. Заседания рабочей группы, призванной согласовать соответствующий законопроект, больше напоминают репетиции любительского драмкружка. Даже очередной визит миссии Кокса - Квасьневского на внеочередное заседание Верховной Рады не помог поднять КПД украинских законодателей до ожидаемого в Евросоюзе уровня. Впрочем, имитация бурной деятельности народными депутатами, в которой первую скрипку играли представители власти, не помешала Европарламенту продлить миссию своих наблюдателей до саммита в Вильнюсе. Похоже, в Европейском Союзе заинтересованы в подписании Соглашения об ассоциации. Представители оппозиции решили отреагировать на действия власти большим проевропейским митингом 24 ноября.

Виктор Янукович, впрочем, предпочитает публично не артикулировать свою позицию относительно успеха своего вояжа в столицу Литвы. Этим он разительно отличается от своих предшественников на президентском посту, каждый из которых посчитал необходимым высказаться за сближение с Европой. Действующий глава государства предпочел напомнить, что Юлии Тимошенко не стоит рассчитывать на эксклюзивный подход к своей персоне, но заверил, что подпишет закон, позволяющий выезжать для лечения за рубеж украинским заключенным. Виктор Федорович громко посетовал, что переходы на европейские стандарты требуют больших затрат. Первым в Брюсселе его услышал глава украинского представительства в ЕС Константин Елисеев, напомнивший европейским партнерам, что было бы неплохо обозначить пределы заинтересованности в сближении с Украиной. В частности - путем финансирования модернизации украинской ГТС и содействия в выходе на европейские рынки украинской продукции.

Совсем в другой тональности сегодня звучат заявления Николая Азарова. Премьер-министр заявил о развороте Украины к России по требованию национальной экономики и призвал правоохранителей носа не показывать на предприятия. Николай Янович посулил подчиненным кадровые выводы, если они не справятся с ликвидацией дефицита по социальным выплатам. Обещание ликвидировать задолженность перед бюджетниками дал и лично Виктор Янукович, и этот вопрос волнует украинцев сегодня больше, чем судьба Юлии Тимошенко и перспективы подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Судя по последним интервью Виталия Кличко, лидер «УДАРа» определился со стратегией президентской кампании, об участии в которой недавно заявил с парламентской трибуны. Используя боксерский опыт, Виталий Владимирович встал в защитную стойку, из которой будет слегка беспокоить Виктора Януковича и убеждать партнеров по оппозиции сделать на себя ставку как на единого кандидата в президенты. Демонстрировать свою команду Кличко не торопится, оставляя пространство для маневра и предпочитая не открывать слабые места.