За продолжение боевых действий на территории России выступают не более 5%.

85% опрошенных украинцев считают, что победой в войне над РФ будет освобождение всех территорий Украины включительно с временно оккупированными Крымом и Донбассом.

Об этом свидетельствуют данные исследования "Восстановление Украины и международная помощь", проведенного социологической группой "Рейтинг" по заказу общественной организации "Центр Трансатлантического диалога" ("Transatlantic Dialogue Center") 20-21 ноября 2022 года.

"С начала полномасштабного вторжения России убежденность в том, что победой Украины в войне является освобождение всех ее территорий включительно с Крымом и оккупированным Донбассом, возросла с 74% в марте до 85% в ноябре", - говорится в исследовании.

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Также отмечается, что поддержка деоккупации всей территории Украины без исключения абсолютна среди представителей всех регионов страны – более 80%. При этом лишь 9% выбрали вариант возвращения только территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля 2022 года.

За продолжение боевых действий на территории России выступают не более 5%.

Как проводился опрос

В ходе проведения исследования было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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