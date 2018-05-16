Саша Попова через полтора года после избиения: «Я счастлива, только хочу научиться ходить!»

Несчастье с Сашей произошло в один день с трагедией ее ровесницы – 18-летней Оксаны Макар, которую 9 марта трое извергов изнасиловали, а потом пытались сжечь. В ту же ночь, только в другом районе города – в сквере Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС – Александру Попову в следствие бытовой ссоры избил ее тезка, Александр Косинов. Причиной ссоры двух молодых людей была… сумка любовницы Косинова, которую по просьбе той самой любовницы, Марии Кристофи, Саша пошла забирать у парня.

С Кристофи Саша познакомилась в том же парке, в баре за столиком всего за пару часов до произошедшей затем жуткой драмы. Случайное знакомство, коренным образом изменившее всю жизнь Саши и ее родных, незначительный повод и расправа, жестокость которой трудно понять…

В тот день цепь необъяснимых случайностей – как в случае Оксаны Макар, так и Саши Поповой, привела к событиям, которые надолго приковали к себе внимание не только жителей Николаева и всей Украины, но и обсуждались во многих странах мира.

Саше повезло: героическими усилиями врачи смогли вывести ее из комы и восстановить все основные жизненные функции организма. В лечении пострадавшей девушки активно помогал и помогает до сих пор Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», которому и сама Саша, и ее родные очень благодарны. Несмотря на то, что поначалу для Саши искали зарубежную клинику, восстановление она успешно проходит в николаевском санатории-профилактории «Ингул», где получает необходимую помощь всех специалистов.

Александр Косинов (имена главных действующих лиц этой истории странным образом совпадают) 17 сентября 2012 года был осужден Ленинским районным судом Николаева на 12 лет лишения свободы, также суд обязал его выплатить компенсацию избитой им девушке – около 170 тыс. грн. Последовали апелляции – и самого осужденного, и прокуратуры. В результате, срок заключения для Косинова Апелляционный суд Николаевской области по требованию прокуратуры даже увеличил – до 15 лет, и сейчас Александр Косинов отбывает его в тюрьме. Окончательный приговор был оглашен 21 ноября 2012 года.

А что же Саша? Как сложилась ее жизнь после такой драмы и как проходит восстановление? Корреспондент УНИАН встретился с самой девушкой и мамой Саши – Аллой Николаевной Гудзь – накануне годовщины вынесения приговора по делу Ленинским районным судом (17 сентября).

«Говорить о Косинове не хочу!»

По телефону мама пострадавшей, Алла Николаевна, назначила место встречи – тот самый парк героев-чернобыльцев. На одной из скамеечек сидели Алла Николаевна и Саша, внешность которой в другой ситуации вполне можно было бы назвать модельной: девушка очень худенькая, стройная, высокого роста, с правильными чертами лица.

Первым словами Саши после приветствия был почти – что ультиматум: «Говорить о Косинове ничего не хочу! На вопросы о том, что он сделал, как, я отвечать не буду. Весь смысл: побил, прибил!». Алла Николаевна при этом отметила: «Собственно говоря, Саша ничего не помнит».

Поводов для разговора у нас хватало: самочувствие Саши, ее планы и желания, события, произошедшие в ее жизни за последний год.

- Чувствую себя вроде нормально, только голова постоянно болит, - речь Саши неторопливая, хотя четкая и понятная. – Лечусь сейчас в санатории. Потом буду в больнице.

Алла Николаевна пояснила, что раз в год Сашеньке надо лежать в больнице и проходить профилактический курс лечения. Сейчас, когда стоит жаркая погода, ей, конечно, лучше находиться дома.

- Что советуют врачи?

- Пока – не делать никаких операций, - говорит Алла Николаевна. - У Саши все тело в дырках. Нужна была бы пластика. Но пока ничего этого делать нельзя. Во-вторых, выпадают волосы, они просто сыплются от лекарств, сколько она их приняла! Теперь вот все выходит. Восстановили лицо, оно было в прыщах. Сейчас остались только на лбу. Когда ляжем в больницу, опять будут делать уколы. На руках и ногах повыходили вены. Когда нервничает, вена на ключице прямо выходит.

- Довольны ли вы качеством помощи, квалификацией докторов?

- Врачам БСМП (Николаевская больница скорой медицинской помощи, – УНИАН) – большая всем благодарность! В «Ингуле» за ней бегали. Они мне ее спасли, подняли на ноги. К ней хорошо отнеслись. Но сейчас нам надо поехать в какой-нибудь центр лечить ноги. Ведь Саша прихрамывает. Но я пока не могу оставить больную маму.

Саша показывает правую ногу, которая при ходьбе слегка выворачивается вовнутрь. Из-за этого девушка может пройти не более 10 метров, а потом «приходится ползком, тяжело тянуть».

- Делаем лечебную гимнастику, пока не помогает, - поясняет мама Саши. - Мы все время занимаемся, массажируемся. Нужно время. Врачи нам сразу так и говорили: понадобится пять – семь лет, не меньше.

Саша ходит сама, но переступает не очень уверенно. Боится упасть, хотя мама всегда находится рядом и все время подбадривает. Большой проблемой для Саши пока остается восстановление памяти и борьба со страхами – с ней работает опытный психолог. Вместе с мамой девушка читает стихи и пытается их запомнить, пока получается плохо. Говорит, что иногда придет на кухню зачем-то и вспомнить не может, зачем.

Зато есть и победы: недавно Саша ездила на дачу и там плавала. Ей это очень нравится.

- Сначала боялась, говорила: держи меня! – Алла Николаевна улыбается. – А я ей кричу: Саша, не думай об этом, ты же умеешь плавать! Ты раньше ныряла, одни пятки сверкали!

Самостоятельная жизнь

Алла Николаевна почти все время находится с дочерью и радуется ее каждому, самому маленькому, успеху. На вопрос, как изменилась ее собственная жизнь, женщина со вздохом говорит: «У меня иногда такое ощущение: вот еду в маршрутке и будто я с открытыми глазами сплю. Очень устаю, мама выматывает, на работу нужно побежать, и дома постирать, уделить внимание всем. А с Сашей мы все время вместе».

Алле Николаевне и до того жилось несладко: престарелая мама требует постоянного ухода, рядом – 27-летний сын Виталий, инвалид детства, сейчас не работает. Живут все вместе в одной квартире. Вскоре Саша собирается жить отдельно. Фонд Ахметова приобрел для девушки трехкомнатную благоустроенную квартиру в центре города, где сейчас Алла Николаевна потихоньку делает ремонт, ведь денег на все не хватает. А Саша «тренируется»: уезжает в собственное жилье на пару дней, но мама потом забирает ее обратно.

- Боитесь отпустить?

- Боюсь. Боюсь потерять, - Алла Николаевна грустнеет. - Вчера вечером вышла, села на скамейку. Нет Саши, я как – сирота. Мы с ней постоянно на кухне.

- Своя квартира – это радость все-таки.

- Знаете, лучше бы всего этого не было, - Алла Николаевна одной фразой говорит сразу о многом, что понятно и так, без всяких слов.

Зато Саше, видно, не терпится быть самостоятельной.

- Сашенька, не сложно ли тебе будет?

- Наоборот, - убежденно отвечает девушка. - Чем дальше, тем больше буду делать сама, тем лучше будет результат. А то, что мама все готовит, все делает, какой из этого толк?

- Готовить сама умеешь?

- Честно? Нет. Картошку могу поджарить, в мундирах сварить, салатик какой-нибудь. Любимый мой салат – крабовый. А еще люблю селедку с пюре.

Профессия и будущее

- Как ты себе представляешь взрослую жизнь? Когда мама не подсказывает и не контролирует?

- Пойду учиться. На маникюршу и на юриста хочу. Сначала одно закончу, а потом на юриста пойду.

Откуда появились такие разные желания, девушка пояснить не может. Помогает ответить мама: «Саша давно хотела заняться дизайном. Это была ее мечта».

- Стилистом работать просто нравится, и немного получается, - Саша показывает кисть и поясняет, что правую руку и ногу часто сводит судорога. Чтобы избавиться от них, девушка много пишет.

- Нужна тренировка, врачи сказали, что это пройдет. Массажи ей делают, иглоукалывание. Думаю, что нужно время и усердные занятия, - продолжает Алла Николаевна.

Еще одним препятствием стало ухудшение памяти, а как без нее учиться? Поэтому поступление на учебу девушка планирует не раньше, чем через год. Пока – упорное лечение и восстановление.

После школы Саша уже работала продавцом-консультантом, кассиром в магазине. Говорит, что так же работала бы и сейчас.

- Она хваткая, - говорит Алла Николаевна. - Сильно хотела работать, быть самостоятельной, независимой. Это осталось и сейчас. Только характер у нее поменялся. Раньше она была добрая, жалостливая, меня все время жалела. А сейчас жесткая такая. Нервная стала, вспыльчивая. Иногда маму обижает. Но потом просит прощения.

- Я чувствую, характер у тебя жестковатый? Явно не романтический. Ершистый. Расскажи о себе, пожалуйста.

- Лучше не надо, - говорит Саша. - Я очень вредная, настаиваю всегда на своем, доказываю всем, что я права, а вы все - не правы.

- Может, и рядом кто-то бывает прав?

- Знаю, я не всегда права, но все равно доказываю, что я права!

С грустью Саша говорит о том, что за прошедший год у нее не осталось ни одной подруги, не поясняя при этом, почему. Да и вообще не считает, что научилась разбираться в людях: «Смотришь с одной стороны – хороший человек. А потом какая-то лажа получается. И я понимаю, что это не тот человек».

Сейчас Саша сильно разочарована и не доверяет даже самым близким.

- Я никому не доверяю. Даже маме. Не знаю, почему. Никому абсолютно. Пока не доверяю, может, время надо.

Как и любая девушка, Сашенька мечтает о любви, о семье и детках, но прекрасно понимает: все это – в будущем. Пока ее дни заняты постоянными физическими упражнениями, письмом, чтением, тренировкой памяти.

- Я сейчас счастлива на 80%. Вот только хочу научиться ходить! – подытоживает Саша наш разговор.

По дороге к остановке девушка ступает очень осторожно, ежеминутно оглядываясь на маму.

- Думаю, все у нее получится, - говорит Алла Николаевна. - Самое главное – что мы живем!

Татьяна Филиппова