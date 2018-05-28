Юбилей Поплавского: Семенюк млела, Гордон спасался от депрессии, Робертино Лоретти вспомнил “Ямайку”

В среду во Дворце «Украина» метр украинского шоу-бизнеса Михаил Поплавский полу-публично отпраздновал свое 55-летие. Билеты на празник не продавались, вход – только по приглашениям.

Переступив порог Дворца, подумала было, что попала на грандиозную свадьбу каких-то олигархов, где в роли молодой пары – сам Михаил Михайлович. Девушки в вышиванках раздавали гостям настенные плакаты, с которых на вас смотрит маэстро с прической и очками, как у Елвиса Прессли. Здесь же можно было приобрести диски с песнями, разную литературу о жизненном и творческом пути этого деятеля культуры. Гостей угощали водочкой под названием «Просто белая» и «Крапива» (зеленого цвета) и бутербродиками с сальцем и малосольным огурчиком на закуску.

Почитателей Поплавского собралось достаточно много, особенно студентов возглавляемого им Киевского национального университета культуры и искусств, которые и создавали основную атмосферу “фанатения” от «лучшего в мире ректора».

Свое шоу Поплавский назвал «Золотая десятка» – оно и в самом деле сверкало золотом “цыганки”, разноцветьем, игрой света и всевозможным гламуром.

Именинник не просто вышел на сцену, он явился прямо с небес –спустился на площадке, которая снизу пылала пиротехническими огнями, а сцена заполнилась бутафорским дымом-туманом. Сам “орел”, или даже “ангел”, был облачен во все золотое, даже ботинки ослепляли золотым блеском.

С нескрываемой иронией ректор всех времен и народов напомнил гостям, что с ними целый вечер будет «золотой голос Украины – Михаил Поплавский», то есть он сам. И начал концерт с песни о себе – «Юный орел»...

Сразу же после первой песни Светлана Билоножко побежала с охапкой цветов целовать «юного орла» в губы, но «орел», который, наверное, привык больше общаться со студентками и поняв, что одной Билоножко это не закончится, – приказал все цветы преподносить после первого отделения, чтобы «не задерживать динамику шоу».

В роли тамады на празднике выступал сам именинник. Среди гостей были достаточно много звезд эстрады, которые пришли поздравить Поплавского песней. Объявляя их выход, “золотой голос” кое-где путал их фамилии и названия групп – и не удивительно, ведь с каждым Михаил Михайлович поднимал на сцене рюмку за свое здоровье.

Пели для именинникаи Николай Гнатюк, и «Песняры», которых юбиляр назвал «Сябрами», и «народная» студентка пятого курса («любимая» студентка ректора) Наталия Бучинская. А также гости из-за границы – незабываемый итальянец Робертино Лоретти (в настоящее время больше ресторатор, чем певец), который исполнил для своего друга «Ямайку», испанская группа «Бакара» из «старых девушек» (так их назвал сам Поплавский), известные своими “буги-вугами”.

Второе отделение Поплавский открыл «выползанием» из-под земли в зеленом балахоне, с песней «Крапива».

Он не переставал напоминать, что для них поет «чудак Поплавский», это незаурядно смешило гостей. По-видимому, они слышали какое-то другое слово.

Завершил шоу именинник достаточно сентиментально. Вывел на сцену десятки детей разного возраста, которых назвал своими “поплавками”. Детки тоненькими голосками запели ему песенку «Про Мишку» и в конечном итоге подарили дяде Мишке громадного плюшевого Медведя.

Среди зрителей фигурировали известные культурные деятели и политики. Я поинтересовалась у них, что привело их на концерт и чем им нравится творчество Михаила Поплавского.

«Кролики» сказали, что их лично пригласил Михаил Михайлович, а вот о творчестве им не так легко было что-то сформулировать. Владимир Мойсеенко, попивая коньяк (я разговаривала с комиками в буфете), долго смеялся, услышав слово “творчество”, пока не выдавил из себя:

– Во всяком случае человек что-то делает... Если бы большинство наших деятелей относились к своим профессиональным обязанностям так, как Михаил Михайлович относится к своему университету и к его популяризации – даже через свое творчество, – мы бы давно обскакали всех подряд, нам не были бы равных!

У супругов Билоножко через месяц будет свой праздник (какая-то очередная “Мелодия двух сердец”), поэтому они пришли к Поплавскому, надеясь, в частности, что и он к ним придет:

– У нас хорошие отношения с Михаилом Михайловичем, - сказали они. – Мы его уважаем как менеджера, организатора, как человека, который умеет сделать стопроцентный праздник. Вы посмотрите, в каком все восторге от него.

Телеведущая Анжелика Рудницкая прибывшая специально, чтобы поздравить юбиляра, на простой концерт вряд ли бы пришла. С темы творчества Поплавского мягко съехала, зато пожалела его:

– Мне нравится сам Поплавский, он такой добрый, веселый, жизнерадостный, ироничный и самоироничный. Я знаю, как иногда ему тяжело наступать себе на горло и рассказывать, какой он не певец и как он болезненно воспринимает критику в свой адрес. Но он всегда находит в себе силы посмеяться над любыми обстоятельствами. Сегодня у него день рождения, потому я пришла. Я ему подарила подушечку из собственной коллекции, это эксклюзивная партия, их очень мало.

Среди гостей был замечен и Дмитрий Гордон, которого сопровождал друг. Гордон сообщил, что пришел поднять себе настроение:

– У меня очень плохое настроение, и я пришел поднять его себе на концерте человека, который сам себя сделал. Он ценен для общества именно этим. Я аплодирую не его голосу – это все второстепенное... Главное то, что он несет своими песнями. Я его очень люблю и уважаю. Больше всего мне нравится песня «Росте черешня в мами на городі».

Председатель Фонда госимущества Валентина Семенюк была в таком востроге от всего Поплавского, что когда говорила о нем, то у нее аж дух перехватывало:

– Этот человек – локомотив культуры Украины. Больше всего, что мне в нем импонирует, – он тянет украинские традиции и также растит новые звезды. Он делает такое дело, на которое должен равняться весь мир. Когда я как политик говорю, что мы сейчас строим Европу в Украине, то Михаил Михайлович ее уже давно строит. Мне кажется, что его ангел-хранитель никогда его не оставляет и всегда носит его на руках. И я хочу, чтобы Божья сила и благодать, мамина молитва и в дальнейшем его поддерживали.

Участница конкурса «мисс Мира – 2006» Инна Цимбалюк, которую Поплавский называет одной из «гордостей» своего университета пришла поздравить своего ректора в сопровождении жениха:

– Михаил Михайлович нравится мне как человек, у него действительно есть чему поучиться молодому поколению. Он не певец, и он сам об этом говорит, у него просто такой порыв души, он поет, потому что ему это нравится, и, видите, людям тоже нравится.

Среди ценителей Поплавского нашелся и политик из “оранжевого” лагеря – Владимир Стретович. Он поделился с нами тем, как ему нравится «явление Поплавский»:

– Мне нравится Михаил Михайлович как явление в украинском социуме. Я имел честь три года работать под его началом как профессор юридического факультета университета культуры и искусств, также четыре года работал с ним в парламенте. И украинская ментальность, которая в нем присутствует, эта хитринка, изюмина – это и есть талант, который долго спал и теперь реализовался. Потому давайте не будем копаться в его, так сказать, сопранном мастерстве, но он талант, организатор разных конкурсов, соревнований, и ему в этом нужно отдать должное. Я думаю что 55 для него – не граница. Немного сегодня солистов могут похвастатися той популярностью, которую имеет Михаил Михайлович. Он открытый, искренний человек, украинец по своей сути. Но он и не мог быть другим в тех подушках и том белье, полотенцах, среди которых он вырастал в Ульяновке Кировоградской области.

От себя добавлю, что неплохо развлеклась, припирая гостей в угол вопросом о музыкальном таланте Поплавского. Интересно было наблюдать, как каждый выкручивался, чтобы не оскорбить метра.