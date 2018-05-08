Противостояние во Врадиевке: люди не верят, что милиция бережет их, а не оборотней в погонах

…В результате более 10 человек обратились в больницу с последствиями воздействия газа, а в «оплоте правопорядка», куда полетели бутылки с зажигательной смесью, оказались выбитыми стекла, выломаны ворота, разбиты автомобили, стоявшие рядом с райотделом. Гнев людей в какой-то момент стал неуправляемым, что дало основания милиционерам утверждать, что «большинство жителей были пьяными», а мэру Врадиевки – назвать все происходящее «беспределом».

Примерно в полдень 2 июля на очередном митинге люди освистали прибывшего губернатора Николая Круглова, не дав ему сказать и слова. Возмущение людей действиями милиции и власти, пожалуй, даже превзошло накал страстей событий более, чем годичной давности, - дела Оксаны Макар, так как люди перешли к активным действиям, вооружившись палками, бутылками и железными прутьями. Основное их требование: арестовать третьего подозреваемого по делу о зверском избиении и изнасиловании 29-летней женщины. Двое других уже находятся в СИЗО. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).

Неудавшийся вечер

По рассказам жителей Врадиевки и родного брата пострадавшей, вечером 26 июня вход на местную дискотеку – 10 грн. - за Ирину К. оплатил один из молодчиков, впоследствии ее насиловавших. Милиционеры-насильники частенько бывали в магазине, где Ирина работает продавщицей. Заплатив за вход, парень, якобы, оказывал знаки внимания Ирине, но та его решительно отвергла. Женщина пробыла на танцполе недолго, около 15 минут, и, не дождавшись подругу, с которой должна была встретиться, отправилась домой.

Возможно, ее отказ ухажеру, а, может, «баснословные» средства, потраченные «на даму» в тот вечер, и стали причиной настойчивости, с которой молодые люди начали приглашать Ирину ехать с ними, догнав ее, идущую одну по улице Маяковского. Молодая женщина снова отказалась, но «кавалеры», проехав на автомобиле следом еще несколько улиц, вышли и втроем силой затащили ее в машину. Затем – вывезли в лесополосу под село Сырово, жестоко избили и изнасиловали. Насиловали, как утверждает пострадавшая, как раз, те, кто служил в милиции, а водитель – бил ее по голове. Даже во время изнасилования.

Каким-то чудом избитая до полусмерти женщина отползла от места преступления, и это стало ее спасением: мучители вскоре вернулись и стали ее искать, возможно, осознав, что их ждет неминуемая расплата и, вероятно, намереваясь убить жертву. Кстати, именно это обстоятельство может служить основанием для еще одной статьи по уголовному производству – о покушении на убийство.

Избитую Ирину преступники не нашли, а она, непонятно как держась на ногах, смогла дойти до мельницы, где ее, в разорванной одежде и без сознания, нашла местная жительница. Состояние пострадавшей было настолько тяжелым, что из Врадиевской центральной районнной больницы Ирину вскоре перевезли в Николаев, где она и сейчас находится в отделении нейрохирургии больницы скорой медицинской помощи. Повреждения, описанные в заключении медиков, заставляют содрогнуться: проломленный череп, разорванная верхняя губа, многочисленные ссадины и гематомы… Ирина уже перенесла операцию, предстоят и следующие.

Брат Ирины сообщил УНИАН, что самочувствие ее постепенно улучшается, она встает, передвигаться и кушает при помощи родных. Односельчане собирают деньги и передают ежедневно небольшие суммы в больницу, за что семья Ирины очень благодарна всем.

Есть ли алиби?

21-летнего Сергея Рябиненко, егеря частного егерско-охотничьего хозяйства, который в тот вечер был за рулем машины, а также 22-летнего Дмитрия Полищука, офицера разрешительной системы Врадиевского райотдела милиции и племянника прокурора Заводской прокуратуры Николаева Сергея Полищука, задержали 28 июня. А вот у третьего фигуранта – старшего уполномоченного сектора уголовного розыска Врадиевского РОВД, капитана милиции, 27-летнего Евгения Дрыжака «есть несомненное алиби» - заявил заместитель прокурора Николаевской области Дмитрий Ефименко журналистам еще 1 июля на брифинге в прокуратуре области.

Именно это обстоятельство и вызвало возмущение односельчан пострадавшей. Меж тем, по Ефименко, суд назначил Дрыжаку четыре экспертизы из восьми, которые производятся по делу, в том числе, экспертизу видеозаписи камеры слежения во Врадиевском райотделе милиции, где в ночь с 26 на 27 июня Дрыжак якобы неотлучно находился на дежурстве. Эксперты должны выяснить, корректировалась ли данная видеозапись, мог ли он отлучаться с рабочего места.

На брифинге в прокуратуре прозвучал и вопрос, дающий неожиданный поворот всему «Врадиевскому делу»: были слухи о том, что между Ириной и правоохранителем был какой-то конфликт, в результате чего она могла попросту оговорить милиционера и попытаться отомстить Дрыжаку таким образом. По заверению Ефименко, следствие рассматривает, в числе других, и эту версию.

«Не могла Ирина соврать, - считает брат потерпевшей, - она Дрыжака опознала сразу по фотографиям и сказала, что он первый ее и изнасиловал. А конфликта никакого не было, она с ними нигде не пересекалась. Он иногда покупал у нее что-то в магазине».

Сама же Ирина сказала журналистам, что алиби Дрыжака – это «стопроцентная липа», и результаты билогической экспертизы, по ее мнению, убедительно докажут, что он – непосредственный участник совершенного преступления.

На то, что в издевательствах участовали только двое, без Дрыжака, указывает во время допросов задержанный Сергей Рябиненко. К слову, показания сейчас дает только он. Дмитрий Полищук категорически отрицает свою причастность и отказывается что-либо пояснять следствию. Не исключено, что надеется на заступничество дяди, а еще, поговаривают, что Дмитрию покровительствовал и глава областного УВД Валентин Парсенюк. Если это так, то милиционер, действительно, чувствовал себя «как за каменной стеной». До сегодняшнего дня: Парсенюка отстранил от занимаемой должности министр внутренних дел Захарченко.

«Полетели головы»

Пока правоохранители ищут доказательства или опровержения «несомненного алиби» Дрыжака, жители Врадиевки уверены, что есть все основания для его задержания. Это требование они высказывают первым во время всех митингов у Врадиевского райотдела милиции.

«Митинги не прекратятся, пока Дрыжак не будет арестован, - сказал в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН Врадиевский сельский голова Николай Москаленко. – В выступлениях люди говорят о том, что они боятся за своих детей, боятся выходить на улицу. Не думаю, что здесь есть политика. Все просто хотят прекратить прозвол».

Сегодня, после визитов во Врадиевку губернатора Николая Круглова, заместителя прокурора области Дмитрия Ефименко и предствителей рабочей группы МВД, люди требуют также и того, чтобы отстраненные от своих должностей начальник УМВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк, начальник Врадиевского РОВД Виталий Синицкий и уволенный прокурор Врадиевского района Сергей Мочалко были полностью лишены возможности когда-либо занимать руководящие посты. Люди опасаются, что названные руководители, уволенные сегодня, вдруг вскоре окажутся на выскоих постах в других областях или районах.

К слову, по имеющимся у УНИАН данным, закачались кресла и под главой Врадиевской районной администрации Виталия Ростова и председателем облгосадминистрации Николая Крулова – требования об их отставке также звучат на митингах.

2 июля вечером пресс-служба прокуратуры Николаевской области заявила о том, что Евгений Дрыжак задержан «исключительно по показаниям потерпевшей», но пока не преведен в статус подозреваемого.

Милицейский произвол в глубинке

Настроение врадиевцев «смести всех и вся» становится понятным после того, как узнаешь даже малую часть из того, как зарекомендовали себя сотрудники Врадиевского райотдела милиции. Местная жительница Б. (назваться женщина не захотела, несмотря на то, что три года доказывала в судах свою правоту) рассказала, что ее избил милиционер, а ныне – пенсионер Николай Боровик – за то, что она высказалась против того, чтобы его корова паслась на ее огороде. На пожилую женщину с кулаками набросилась и жена «правоохранителя», и сам Боровик, который указывал, «куда бить надо». Поплатилась таким же образом и свидетельница, которую милиционер бил железным черпаком по спине. Отстоять правду и свое достоинство в суде тогда Б. помогли журналисты. В отместку Боровик, по словам пострадавшей, пытался отобрать ребенка у приемной внучки женщины, и только сельчане «с вилами» в руках не отдали малыша приехавшим работникам службы по делам детей.

Нашумевшим, но так и нераскрытым осталось изнасилование и убийство 15-летней девочки во Врадиевке в 2011 году. Тогда милиция опросила, применяя пытки, более 100 человек, 11 – признались в совершении преступления, трое из них затем покончили с собой, чтобы не отвечать за чужое преступление.

«То, что делают у нас милиционеры, не входит ни в какие рамки, - говорит Б. – Им невозможно ничего сказать против, они что хотят, то и делают. Потому люди и не верят уже, что милиция их бережет, а не оборотней в погонах».

Николай Москаленко, коренной житель Врадиевского района, два с половиной года работает сельским головой во Врадиевке. Он с горечью говорит: «У нас ведь тихое, мирное, трудолюбивое население. Я сейчас не узнаю своих людей. Об этом трудно говорить. Это, наверное, предел…»

Татьяна Филиппова