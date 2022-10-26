Денис Собко, отец мальчика, признается, что ребенок осознанно и с огромным желанием этим занимается.

8-летний Игорь Собко родился и жил в России, но сейчас упорно помогает ВСУ. Родители несколько лет назад забрали парня из Тюмени.

Как говорится в сюжете ТСН, в Днепре Игорь делает и продает леденцы. А вырученные за это деньги передает на нужды армии, ему уже удалось собрать 20 тысяч гривень.

Он разговаривает на украинском языке, в этом его поддерживает отец. Мать мальчика - россиянка. После приезда в Украину из РФ семье хватило денег, чтобы купить комнату в общежитии. Там теперь и живут. А все дальнейшие планы сломало полномасштабное вторжение России.

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После начала агрессивной фазы войны против Украины в феврале 2022-го отец предложил Игорю изготавливать леденцы и продавать, а собранные деньги передавать для нужды защитников. Так и сделали.

"Мы решили помочь ВСУ, чтобы сказать россиянам окончательное: "До свидания", - говорит Игорь.

Денис Собко, отец мальчика, признается, что ребенок осознанно и с огромным желанием этим занимается.

Как украинские дети помогают ВСУ

9-летняя Кира Губина из Чернигова ранее решилась на смелый шаг - девочка впервые в жизни решила подстричь волосы и продать их. А деньги отдала на нужды ВСУ.

А школьница из Нежина Черниговской области Диана Насибова передала 50 тысяч гривень на покупку тепловизора для военных. Это деньги за бижутерию, которую девочка собственноручно делает и продает на местном рынке.

В Луцке восьмилетний школьник Савелий, переехавший в город из Бучи, играет в шахматы с прохожими на деньги. Все выигранные средства парень отдает волонтерам на нужды ВСУ.

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