Девочка собирает деньги на нужды ВСУ / Скриншот

Школьница из Нежина Черниговской области Диана Насибова передала 50 тысяч гривень на покупку тепловизора для военных.

Как говорится в сюжете ТСН, это деньги за бижутерию, которую девочка собственноручно делает и продает на местном базаре, а также пожертвования горожан.

Помощь Дианы Вооруженным силам вдохновила и ее друзей. Журналисты рассказали о детях, которым из-за нападения России пришлось заняться недетскими делами.

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"Мне очень захотелось помочь военным, чтобы поскорее закончилась война, и мы могли спать спокойно", - говорит Насибова.

Ранее девочка искала приют для бездомных животных, а сейчас помогает нашим Вооруженным силам. Также Диане передают вещи для продажи другие люди. Например, учительница - комнатное растение, студенты - изделия из глины.

Как дети помогают ВСУ: история Киры из Чернигова

9-летняя Кира Губина из Чернигова ранее решилась на смелый шаг - девочка впервые в жизни решила подстричь волосы и продать их. А деньги отдала на нужды ВСУ.

По словам Киры, папа раньше не разрешал ей стричься, но, узнав о намерениях дочери, согласился без колебаний. Он был очень растроган таким желанием ребенка.

За волосы Кира получила 3,5 тысячи гривень. Деньги родители Киры перечислили своим друзьям-военным на передовую. 

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