Девочка для продаж постоянно пополняет ассортимент украшений. Деньги передает на потребности украинских военных.

Школьница из Нежина Черниговской области Диана Насибова передала 50 тысяч гривень на покупку тепловизора для военных.

Как говорится в сюжете ТСН, это деньги за бижутерию, которую девочка собственноручно делает и продает на местном базаре, а также пожертвования горожан.

Помощь Дианы Вооруженным силам вдохновила и ее друзей. Журналисты рассказали о детях, которым из-за нападения России пришлось заняться недетскими делами.

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"Мне очень захотелось помочь военным, чтобы поскорее закончилась война, и мы могли спать спокойно", - говорит Насибова.

Ранее девочка искала приют для бездомных животных, а сейчас помогает нашим Вооруженным силам. Также Диане передают вещи для продажи другие люди. Например, учительница - комнатное растение, студенты - изделия из глины.

Как дети помогают ВСУ: история Киры из Чернигова

9-летняя Кира Губина из Чернигова ранее решилась на смелый шаг - девочка впервые в жизни решила подстричь волосы и продать их. А деньги отдала на нужды ВСУ.

По словам Киры, папа раньше не разрешал ей стричься, но, узнав о намерениях дочери, согласился без колебаний. Он был очень растроган таким желанием ребенка.

За волосы Кира получила 3,5 тысячи гривень. Деньги родители Киры перечислили своим друзьям-военным на передовую.

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