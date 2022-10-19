Школьница из Нежина Черниговской области Диана Насибова передала 50 тысяч гривень на покупку тепловизора для военных.
Как говорится в сюжете ТСН, это деньги за бижутерию, которую девочка собственноручно делает и продает на местном базаре, а также пожертвования горожан.
Помощь Дианы Вооруженным силам вдохновила и ее друзей. Журналисты рассказали о детях, которым из-за нападения России пришлось заняться недетскими делами.
"Мне очень захотелось помочь военным, чтобы поскорее закончилась война, и мы могли спать спокойно", - говорит Насибова.
Ранее девочка искала приют для бездомных животных, а сейчас помогает нашим Вооруженным силам. Также Диане передают вещи для продажи другие люди. Например, учительница - комнатное растение, студенты - изделия из глины.
Как дети помогают ВСУ: история Киры из Чернигова
9-летняя Кира Губина из Чернигова ранее решилась на смелый шаг - девочка впервые в жизни решила подстричь волосы и продать их. А деньги отдала на нужды ВСУ.
По словам Киры, папа раньше не разрешал ей стричься, но, узнав о намерениях дочери, согласился без колебаний. Он был очень растроган таким желанием ребенка.
За волосы Кира получила 3,5 тысячи гривень. Деньги родители Киры перечислили своим друзьям-военным на передовую.