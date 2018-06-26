Самому старшему из погибших было 49 лет, самому молодому - 21 (фоторепортаж с похорон шахтеров)
46 детей остались без отцов ... Сегодня на Донбассе похоронили 28 горняков шахты им. Засядько...
Сегодня на Донбассе похоронили 28 горняков, погибших во время взрыва на шахте им. Засядько. Из них в Донецке - 16, в Макеевке - 4, Доброполье - 3, в Ясиноватой, Горловке, Авдеевке, в Красноармейском районе - по одному погибшему и еще одного - в Виннице.
Списки погибших смотрите здесь
Фото Сергея Светлицкого/УНИАН
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