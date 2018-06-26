Самому старшему из погибших было 49 лет, самому молодому - 21 (фоторепортаж с похорон шахтеров)

Самому старшему из погибших было 49 лет, самому молодому - 21 (фоторепортаж с похорон шахтеров)

17:37, 20 ноября 2007
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46 детей остались без отцов ... Сегодня на Донбассе похоронили 28 горняков шахты им. Засядько...

Сегодня на Донбассе похоронили 28 горняков, погибших во время взрыва на шахте им. Засядько. Из них в Донецке - 16, в Макеевке - 4, Доброполье - 3, в Ясиноватой, Горловке, Авдеевке, в Красноармейском районе - по одному погибшему и еще одного - в Виннице.

Списки погибших смотрите здесь

Фото Сергея Светлицкого/УНИАН

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