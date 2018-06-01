Украинский интерес. Ахметов и Алиев – для Украины

Половинчатые и не всегда решительные ходы Украины в сфере обеспечения собственной энергетической независимости вызвали жесткую реакцию России, которая оперативно перешла к реальным действиям. Москва демонстративно прервала переговоры с Киевом о создании газотранспортного консорциума, а глава правления "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный директор АО "ЕвРоПол ГАЗ" Мирослав Добрут в Санкт-Петербурге подписали меморандум о взаимопонимании. Этот документ предусматривает реализацию проекта "Ямал-Европа 2" для транзита российского газа через территорию Польши в направлении Словакии и Венгрии. Хотя проект может быть реализован в 2018 – 2019 годах, его эффект может проявиться уже сегодня. Очевидно, что новая труба должна пройти в обход Украины и является рычагом геополитического влияния на центральноевропейские государства. Интересно, насколько Варшава, Будапешт и Братислава окажутся устойчивыми перед предложениями «Газпрома», от которых сложно отказаться.

В такой ситуации только и остается, что реагировать нелинейно. В Киеве приняли казахстанского премьера Серика Ахметова, в ходе переговоров с которым Виктор Янукович подчеркнул, что Украина стремится к статусу наблюдателя в Таможенном союзе, который позволит эффективнее сотрудничать. При этом украинский президент отметил, что наша страна не выйдет за пределы национального законодательства и международных обязательств в своем стремлении сделать более эффективными экономические связи на постсоветском пространстве. Отмечу, что Николай Азаров отметил заинтересованность Украины в поставках газа из Казахстана, а министр промышленности и энергетики Азербайджана Нагит Алиев выразил готовность восстановить поставки каспийской нефти в Украину. Напомню, что Каспий считается одним из наиболее перспективных в мире регионов в аспекте резерва углеводородов, а отношения между Киевом и Баку остаются дружественными.

Украинский МИД сообщил о переходе к режиму «жесткой экономии», который способен отразиться на эффективности работы внешнеполитического ведомства. Своеобразное отражение это веяние нашло в отношениях с Минском, куда в качестве посла вновь отправится политический назначенец. Виктор Янукович назвал своего советника, бывшего министра обороны и командующего ВМС Украины Михаила Ежеля послом в Беларуси. К сожалению, приходится констатировать, что выстраивание отношений с Минском так и не стали для Киева приоритетом.

Впрочем, на официально приоритетном направлении – евроинтеграционном – есть определенные подвижки. Посол Украины в ЕС Константин Елисеев в статье для International Herald Tribune подчеркнул, что срыв подписания Соглашения об ассоциации станет поражением и Украины, и Европейского Союза. Елисеев без обиняков отметил, что дубликаты ключей от европейских дверей для Украины есть в некоторых столицах ЕС. Это понимают и в президентской администрации, поскольку Виктор Янукович поручил оперативно разобраться с вопросом помилования министров правительства Тимошенко Георгия Филипчука и Юрия Луценко. Последний, как известно, называет себя «военнопленным режима Януковича», поэтому его освобождение может быть позитивно воспринято на Западе.

Евгений МАГДА