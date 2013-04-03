Священники и деятели культуры призывают украинцев и поляков к примирению

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук, а также Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет и Эмеритированный Верховный Архиепископ Украинской греко-католической церкви Кардинал Любомир Гузар.

"Представители традиционных украинских церквей, известные общественные деятели и деятели культуры объединились в общественный комитет "Примирение между народами", чтобы совместными усилиями способствовать налаживанию взаимопонимания между украинцами и народами других стран в вопросах трактовки непростых страниц общей истории", - заявили участники пресс-конференции.

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По словам Л.Кравчука, как в Польше, так и в Украине, есть политики-радикалы, политики-экстремисты, которые всегда находят проблемы и предлагают их обострить, чтобы на этом заработать себе или политический авторитет, или что-либо другое. Тем более, отметил он, что на сегодняшний день “не все еще в украинско-польских отношениях совершенно, еще есть вопросы, которые нужно изучать, есть вопросы, ответы на которые еще нужно искать и находить”.

“Но этими вопросами должны заниматься историки. А современники должны жить современной жизнью и думать о будущем, извлечь уроки из того, что было в прошлом. Но поскольку такие люди (политики-радикалы, политики-экстремисты) есть, и такие негативные события происходят, то мы должны на это реагировать. Этот комитет создан для того, чтобы реагировать на те события, которые могут повлиять на украинско-польские отношения негативно, чтобы этого не случилось”, - отметил Л.Кравчук.

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Патриарх Филарет подчеркнул, что Церковь обратится с призывом прощения к верующим и, в первую очередь, хочет, чтобы ее услышали те люди, у которых до этого времени в сердце “неприятные чувства”. “Чтобы это приобрело огласку и имело влияние, будут отслужены панихиды, молитвы за погибших. В церквях руководствуются заповедями Божьими. А Христос сказал: если будете людям прощать вину их, то и Господь вас простит. Для верующего человека эти слова Спасителя имеют большое значение. Поэтому мы будем призывать и поляков, и украинцев к этому примирению”, - сказал глава Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Он выразил надежду, которая в Польше также будет создан подобный комитет, и тогда можно будет провести совместное заседание и наработать такие решения, которые будут способствовать полной ликвидации напряженности в украинском и польском обществе, которое периодически появляется в отношении противостояния времен Второй мировой войны.

В свою очередь Кардинал Любомир Гузар отметил, что Церковь будет молиться и за современников. “Чтобы люди были готовы понять потребность примирения. Мы приглашаем и украинцев, и поляков простить и просить прощения, сделать все возможное, чтобы трагедии такого рода не повторялись, чтобы оба народы приобщились к мышлению и желанию жить в мире и готовности прощать”.

Как отметил Л.Кравчук, в дальнейшем общественный комитет "Примирение между народами" планирует способствовать нахождению общественного согласия вообще в отношении каких-либо противоречивых моментов в международных отношениях Украины и других стран, если такие будут возникать.

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“Эти люди, которые здесь, хотят попросить всех жить в мире, согласии, в понимании. И знать, что месть всегда нас унижает, а прощение нас возвышает”, - отметил Л.Кравчук.

Как сообщили УНИАН в Инициативе “Первое декабря”, в состав ОК "Примирение между народами", вошли: Л.Кравчук, Патриарх Филарет, Высокопреосвященнейший Симеон, митрополит Винницкий и Барский УПЦ, Кардинал Любомир Гузар, Иван Васюник, Владимир Вятрович, Мирослав Маринович, Мария Матиос, Борис Олийнык, Ада Роговцева и Игорь Юхновский.