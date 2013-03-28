Филарет от имени УПЦ КП извинился перед поляками и простил им

Об этом говорится в его обращении к верующим по случаю 70-й годовщины Волынской трагедии, сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

«Призываю всех украинцев и поляков хранить в сердце христианские слова: прощаем и просим о прощении. Историкам должны и далее исследовать причины, ход и следствия украинско-польского противостояния, но черные страницы прошлого не должны быть определяющими для настоящего и будущего. Зло никогда нельзя победить злом, а только добром», - говорится в обращении.

Патриарх Филарет убежден, что абсолютное большинство украинцев и поляков стремятся строить дружеские, братские отношения между двумя государствами и народами. Подтверждением этого являются особые партнерские отношения Украины и Польши, которые сложились в последние десятилетия.

«От имени Украинской православной церкви Киевского патриархата, от себя лично обращаюсь к братьям полякам, и свидетельствую: мы прощаем и просим вас о прощении. Мир между нашими народами пусть станет нерукотворным памятником жертвам конфликта», - отметил патриарх Филарет.

Глава УПЦ КП отметил, что в этом году «мы должны особенно отметить погибших во время братоубийственного конфликта. Надеюсь, что совместное участие украинских и польских представителей, православного, греко-католического и римско-католического духовенства, совместная молитва и мероприятия памяти в храмах и на местах захоронения жертв станут хорошим примером и свидетельством примирения. Того примирения, благодаря которому подобные конфликты и трагедии никогда не смогут повториться в будущем».

Раньше свое обращение обнародовал Синод епископов Киево-Галицкого Верховного архиепископства Украинской греко-католической церкви, в котором призвал также к примирению польского и украинского народов.

Как напомнили в Центре исследований освободительного движения, в этом году на политическом уровне в Польше широко обсуждается тема польско-украинского конфликта времен Второй мировой войны и после нее, в частности, в связи с 70-й годовщиной трагических событий на Волыни. В 1942-1947 годах шла Вторая польско-украинская война, которая развернулась в рамках Второй мировой войны. Война шла за украинские территории, которые до 1939 года входили в состав Польши (Холмщину, Волынь, Галичину), на которых украинцы хотели создать собственное государство, а поляки хотели восстановления довоенных границ. Однако вопрос границ решился после Второй мировой войны без участия украинцев и поляков, после чего коммунистическая власть Советского Союза и Польши насильственно изменила этническую конфигурацию западно-украинских и восточно-польских территорий.