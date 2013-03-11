УГКЦ призывает украинцев и поляков простить друг другу Волынскую трагедию

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, об этом говорится в обращении Синода епископов Киево-Галицкого Верховного архиепископства Украинской греко-католической церкви по поводу 70-й годовщины Волынской трагедии.

УГКЦ считает, что польский и украинский народы должны признать свои грехи, и взаимно простить друг друга. «Христианская оценка Волынской трагедии, а также обиды в отношениях украинцев и поляков, что ей предшествовали или ею были предопределены, - требует от нас их однозначного осуждения. С христианской точки зрения, неодобрительными были как политика, направленная на лишение права на самоопределение украинцев на своей земле, так и вооруженное насилие против польского населения на Волыни», - говорится в обращении.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук) отметил, что Синод епископов УГКЦ обратил особое внимание на эти события, чтобы «просить у Бога дара исцеления от тех ран, а, с другой стороны, не дать возможности для политиков манипулировать этой болью, которую в себе носят наших два народа». По его мнению, нанесенные тем конфликтом раны болят до сих пор, и лучший способ их заживить и почтить память жертв этого конфликта с обеих сторон - правда об этих событиях.

«Эта правда еще нуждается во времени, чтобы ее открыть. И это является заданием для украинских и польских историков, чтобы увидеть весь комплекс причин, следствий и событий. Мы не хотим входить в историческую полемику или выступать с обвинением кого-то. Наше задание - дать христианскую оценку тем фактам, чтобы мы могли заживить наши раны, оздоровить память взаимным прощением», - отметил Блаженнейший Святослав.

Синод епископов УГКЦ выразил желание продолжать дело примирения двух братских народов - польского и украинского - ради взаимного прощения во имя справедливости.

*** В этом году на политическом уровне в Польше широко обсуждается тема польско-украинского конфликта времен Второй мировой войны и после нее, в частности в связи с 70-й годовщиной трагических событий на Волыни. По информации Центра исследований освободительного движения, в 1942-1947 годах продолжалась «Вторая польско-украинская война», которая развернулась в рамках Второй мировой войны. Война шла за украинские территории, которые до 1939 года входили в состав Польши (Холмщина, Волынь, Галичина), на которых украинцы хотели создать собственное государство, а поляки желали восстановления довоенных границ. Однако вопрос границ решился после Второй мировой без участия украинцев и поляков, после чего коммунистическая власть Советского Союза и Польши насильственно изменила этническую конфигурацию западноукраинских и восточнопольских территорий.

По материалам «Википедии», Волынская трагедия (пол. Rzeź wołyńska, «Волынская резня») - обоюдные этнические чистки украинского и польского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Краевой при участии польских батальонов шуцманшафта и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. Часть польско-украинского противостояния во Второй мировой войне, или по В.Вятровичу, «Вторая польско-украинская война». В более широком смысле, составляющая многовекового украинско-польского противостояния на западноукраинских землях - Волыни, Галичине, Холмщине, Подляшье, Надсянье, Лемковщине. В традиционной польской историографии тенденциозно воспринимается как этническая чистка исключительно польского населения; в украинской - как «ответное действие на зверства поляков в отношении украинских граждан.

Осенью 1942 году немецкая власть начала выселять с территории украинско-польского приграничного коридора поляков, и на их место заселять немцев и украинцев. В ответ АК уничтожила несколько сот представителей украинской сельской элиты. За это в июле 1943 года УПА начала карательные акции против мирного польского населения.

По польским подсчетам, во время этой трагедии с польской стороны погибло, по меньшей мере, 35 тысяч человек (главным образом польских крестьян), фамилии 18 тысяч из них установлены, с украинской стороны на Волыни погибло до нескольких тысяч человек. Количество погибших украинцев на всех территориях украинско-польского конфликта, включая Волынь, достигает 21-24 тысяч человек.