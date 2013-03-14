Оппозиция требует расследовать, где деньги на борьбу со СПИДом

Соответствующие обращения направили председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, заместитель председателя фракции «Батькивщина» Андрей Иванчук, народные депутаты из фракции «Батькивщина» Павел Петренко, Максим Бурбаки, Андрей Пышный, Юрий Вознюк, Геннадий Зубко, Андрей Головко, Татьяна Донец, Лилия Гриневич и Анатолий Дирив, от фракции ВО «Свобода» Олег Махницкий, и фракции «УДАР» Роман Романюк, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Депутаты требуют проверить факты неэффективного использования бюджетных средств, выделенных Министерству здравоохранения на выполнение мер по профилактике и лечению заболеваний туберкулезом в 2011-2012 годах и на реализацию Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, осмотра и поддержки ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом в 2009-2013 годах.

В обращениях отмечается, что в течение нескольких последних лет в сфере противодействия возникновению и распространению туберкулеза и ВИЧ/СПИДа сложилась критическая ситуация – «фактически обе программы были провалены по вине Министерства здравоохранения».

Депутаты отмечают, что Украина – в числе лидеров по уровню заболеваемости туберкулезом. В 1995 году по заключениям Всемирной организации здравоохранения в Украине было признано наличие эпидемии туберкулеза. Тогда заболеваемость всеми формами туберкулеза составила 41,6 случая на 100 тысяч населения. При этом в 2011 году заболеваемость всеми формами туберкулеза составила уже 67,2 случая на 100 тысяч населения.

Однако в течение последних двух лет Минздрав не обеспечил эффективное использование средств государственного бюджета, выделенных на профилактику и лечение туберкулеза, вследствие чего больные чахотками не получили жизненно важных лекарств, а темпы распространения заболевания продолжают расти, заявляют в оппозиции.

Как говорится в обращениях, по данным аудита Счетной палаты, Минздрав не обеспечил своевременную закупку противотуберкулезных препаратов и изделий медицинского назначения для диагностики туберкулеза. Из-за этого региональные больницы не были обеспечены необходимым количеством лекарств – в 2011 году они получили препаратов на уровне 8-24% от необходимого количества, а в 2012 году – на уровне 60-75%.

Более того, из-за недостаточного контроля со стороны Минздрава был закуплен противотуберкулезный препарат в 6 раз дороже рыночной цены, отметили депутаты, прибавив, что, однако, и он не поставлялся в больницы свыше 9 месяцев. «Таким образом были нарушены все существующие схемы лечения, от которых зависели жизни сотен тысяч людей», - говорится в документе.

Также, отмечают депутаты, Минздрав не обеспечил эффективное использование гсударственных средств, выделенных на Общегосударственную программу обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, осмотра и поддержки ВИЧ-ифекцированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы.

Учитывая это, народные депутаты обратились к генпрокурору, председателю СБУ, вице-премьер-министру, ответственному за сферу здравоохранения, и министру внутренних дел с требованием провести безотлагательную проверку многочисленных фактов неэффективного использования Минздравом средств государственного бюджета, выделенных на выполнение мер по профилактике и лечению туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, вследствие чего больные не получили жизненно важных лекарств, а темпы распространения заболеваемости продолжают расти.

Всех должностных лиц, виновных в этих нарушениях, оппозиционные депутаты требуют привлечь к ответственности.