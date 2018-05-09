Посол Кипра в Украине: Я не могу посоветовать украинцам держать деньги под матрасом

Если закончился депозит, вернут лишь часть, остальное принудительно снова положат на депозит. Таковы сегодня реалии Кипра, чудом избежавшего дефолта.

Кипр является крупнейшим инвестором Украины, доля которого в общенациональном объеме прямых иностранных инвестиций на конец 2012 года составила 31,7%. Всего из этой страны в Украину поступили инвестиции в объеме 17,275 млрд долларов США. В то же время, инвестиции из Украины в экономику Кипра, по данным Госстата, составили 5,811 млрд долларов. Прекратится ли этот поток, или украинские деньги, как правило, представителей крупного бизнеса, будут возвращаться в Украину? Какие уроки украинской власти следует вынести из ситуации с Кипром? Об этом с УНИАН беседовал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Кипр в Украине Эвагорас Врионидис.

В прошлом году те европейцы, которые были реальными крупными инвесторами в украинскую экономику, сократили свои инвестиции в нашу страну. Однако инвестиции с Кипра не прекращали своего роста. Как сегодняшняя кризисная ситуация в республике повлияет на отношения с Украиной?

Мы не предполагаем снижения инвестиций из Кипра. Несмотря на проблемы наших банков, существует очень серьезный финансовый ресурс, чтобы продолжать двусторонние экономические отношения с Украиной. Кроме того, решение о продолжении сотрудничества было недавно официально оглашено премьер-министром Украины и Национальным банком Украины.

(В НБУ утверждают, что кризис на Кипре не повлиял на поступление иностранных инвестиций в Украину. А украинские «дочки» проблемных кипрских банков - Банк Кипра и Марфин Банк – действуют в Украине согласно законодательству Украины, - ред.).

В чем была ошибка кипрских банков, из-за которых и начались все проблемы?

Самая большая проблема двух кипрских банков, которые сейчас проходят серьезные испытания и реконструкцию, в том, что они слишком много своих денег вложили в облигации греческого правительства. Когда несколько месяцев назад произошло серьезное снижение греческого долга, ликвидность этих кредитов очень пострадала.

Сколько от неосторожности банков потеряли простые киприоты?

В зависимости от того, сколько денег у них было в банке и каким образом они размещали их в банке. В одном из кризисных банков все считается потерянным. В другом ситуация немного иная: любая сумма депозита до 100 тысяч евро гарантирована европейским законом, поэтому вклады не пострадают. Но любая сумма свыше будет «усекаться» и какая-то часть вклада будет потеряна.

Будет ли Кипр сотрудничать с другими странами, международными финансовыми учреждениями или фондами (МВФ, ЕБРР и МБ), помимо Еврогруппы, по привлечению кредитов для спасения своего финансового сектора?

МВФ, по сути, принимал участие в принятии решения «тройки». И уже 10 млрд евро через них идет...

Сколько еще планируется привлечь средств?

Они (Еврогруппа, — ред.) еще не решили. В ближайшие несколько дней такое решение будет принято. Однако, Международный валютный фонд, независимо от уже принятого тройкой потенциальных кредиторов и министров финансов еврозоны решения, будет вкладывать средства в экономику Кипра.

Международное рейтинговое агентство Moody's сделало заявление, что кипрский кризис, со временем, «аукнется» всей Европе...

Действительно, это проблема Европы, так как Кипр — страна Евросоюза. Правда в том, что мы ожидали, что во время последнего заседания Еврогруппы принцип солидарности будет более очевидным. К сожалению, этого не произошло. Но мы уверены, что нынешняя ситуация побудит правительство Кипра принять необходимые меры, чтобы исправить некоторые ключевые сферы экономики. К примеру, очень крупный банковский сектор в соотношении с ВВП страны. Эти меры уже были запущены, когда парламент провел девять особых законов. И это доказывает, что правительство очень серьезно относится к исправлению возникшей проблемы.

Украина не является членам Евросоюза, однако любой кризис в ЕС отражается и на нас. Как, по вашему мнению, в нынешних реалиях действовать Украине?

У Кипра сегодня существует план восстановления нашей экономики. Но мы, по сути, зависимы от таких дружелюбных стран, как Украина. И мы хотим, чтобы нам помогли. Что касается Украины, я знаю, что сейчас в Киеве с миссией находится Международный валютный фонд. И очень важно для вас сегодня создать хорошие условия для продуктивного диалога, принять во внимание все рекомендации МВФ и постараться утвердить движение этого займа.

А как поступать простым украинцам? Могут ли они доверять банкам, в том числе, кипрским, работающим в Украине?

Банковский сектор — очень важная часть экономики. Мы должны помнить, что банки являются частными компаниями. Они могут работать либо хорошо, либо – как получится. Иногда даже закрываться, как это случилось с одним из банков Кипра. У нас это приведет к тому, что несколько тысяч людей останутся безработными. Ситуация тяжелая.

Но я не могу посоветовать украинцам держать деньги под матрасом. Каждый должен решать для себя. Но идеальные условия для вкладов – это когда есть крепкая экономика. В этом случае, даже если возникают проблемы, их получается решать...

Насколько нынешний кризис повлияет на туристическую привлекательность Кипра?

Мы не ожидаем снижения туристического потока. Особенно, из постсоветских стран. Он будет не ниже, чем в прошлом году. К тому же, с сентября прошлого года мы внедрили так называемую провизу. Это электронная виза, ради получения которой не нужно идти в посольство или консульство с кипой документов. У нас вы можете в электронном виде сделать запрос на визу: бесплатно, просто и быстро. И в течение следующего дня вы получаете ответ по электронной почте. Распечатываете его и садитесь в самолет. Мы – единственная страна, которая это делает. Поэтому приглашаем вас на Кипр.

Беседовала Татьяна Урбанская