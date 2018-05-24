Выборы в столице: кому кресло мэра по карману

Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованного 13 марта, киевляне больше всего хотят видеть «у руля» столицы лидера партии УДАР Виталия Кличко. Свои голоса за него готовы отдать 31% опрошенных. Ставленника власти, действующего главу Киевской городской государственной администрации Александра Попова поддерживают 20,3% столичных жителей. Еще около 7% киевлян не против увидеть мэром Киева Петра Порошенко.

Что касается потенциальных аутсайдеров мэрской гонки, то примерно 4% респондентов на выборах поддержали бы представителя ВО «Свобода» Андрея Ильенко и столько же — депутата от «Батькивщины» Александру Кужель. Около 2% голосов может получить Анатолий Гриценко. Немногим более 1% электоральной поддержки – у радикального Олега Ляшко, экс-мэра столицы Александра Омельченко и Николая Катеринчука. Еще около 3% проголосовали бы за других кандидатов, четверть – не определились с выбором.

Согласно исследованию, чем моложе респонденты, тем чаще они поддерживают Кличко. За Попова или Порошенко готовы голосовать киевляне постарше. При этом, если бы Кличко и Попов сошлись на избирательном «ринге» один на один, то лидер УДАРа победил бы главу КГГА. В таком раскладе за Кличко готовы проголосовать 60,4% респондентов, а за Попова — лишь 26,5%. Более того, если бы вместо Кличко единым кандидатом от оппозиции стал Порошенко, то последний победил бы Попова с результатом — 41,5% против 36,6%.

А вот Николаю Катеринчуку, согласно данным опроса, в личном противостоянии с главой КГГА не повезло бы. За него готовы отдать свои голоса 35% респондентов. В то время, как Попова при таком раскладе поддержало бы 41,2% киевлян.

Не Кличко, так Порошенко

Собственно, Катеринчука и других, не «единых», кандидатов предостерегают от бездумного баллотирования на выборах столичного мэра коллеги по оппозиционному лагерю. «Каждый член нашей команды может выдвигать свою кандидатуру, размещая билборды – не вижу в этом никаких проблем. Но когда оппозиция определится с единым кандидатом, считаю, что все должны подчиниться партийной дисциплине (отказаться от баллотирования в мэры Киева)», – заявил первый замглавы партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

Кличко, как мы помним, однозначного ответа о своем выдвижении как кандидата в городские головы, не дает. Что касается Петра Порошенко, то, по мнению оппозиционеров, «у него есть все, чтобы стать мэром Киева». «У него достаточно электората», - считает лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк. Но и Петр Алексеевич пока выжидает.

Как результат – политологи уверены, что «единого кандидата» от оппозиции на мэрской избирательной кампании точно не будет. При этом, «парад кандидатов» не сулит ничего хорошего даже тем, у кого высокие рейтинги доверия киевлян. «Одновременное выдвижение нескольких кандидатов от оппозиции реально понижает шансы оппозиции на победу», - считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

В свою очередь, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что комбинацию «дробление оппозиционного лагеря» будет разыгрывать власть. В частности, по его словам, на сегодняшний день рейтинг кандидата от власти Александра Попова – неплохой. Поэтому выдвижение оппозицией нескольких кандидатов сыграют на руку Банковой. Более того, даже поражение провластного кандидата на киевских выборах, по словам Фесенко, «не станет для власти Сталинградом. Потому что реальные властные полномочия останутся у главы Киевской городской администрации».

Мэр без депутатов Киевсовета – ноль

Видимо, это обстоятельство и является причиной удивительной сговорчивости Партии регионов относительно назначения даты выборов столичного градоначальника. Да, официального решения по этому вопросу фракция еще не принимала. Однако народный депутат от ПР Владимир Олийнык уже спрогнозировал, что выборы мэра Киева могут быть назначены на 2 июня текущего года.

В то же время, в оппозиции настаивают, что вместе с этим Верховная Рада должна назначить и выборы депутатов Киевсовета. «Главная интрига кроется не только в дате выборов мэра столицы, а и в том, будут ли назначены выборы депутатов Киивсовета. Если нет, то конфигурация кандидатов поменяется», - рассказал УНИАН лидер ОО «Новый Киев», глава Социально-Христианской партии Зорян Шкиряк.

По его словам, если у Киева появится мэр, которого будет поддерживать оппозиционный Киевсовет, то при любом руководителе КГГА, назначаемом президентом, мэр не будет играть роль свадебного генерала. «А если будет мэр без депутатов, то это — ноль», - подчеркнул он.

Эксперт уверен, что борьба за Киев будет жесткой. «Власть боится потерять Киев, это для них начало краха», - считает Шкиряк.

Почем подкупать будете?

Поэтому, по мнению Шкиряка, на выборах будут использоваться технологии прямого и непрямого подкупа избирателей. «Как показывает практика, на часть избирателей это подействует. Не в такой прогрессии, как при избрании Леонида Черновецкого. Но это — тот электорат, на который рассчитывает Партия регионов», - пояснил он.

С этим утверждением согласен и народный депутат от «Батькивщины» Виталий Ярема. По его словам, сумма, которую на мэрские выборы выделят представители власти — около 50 миллионов долларов. «Это не только подкуп, технологии и реклама. Это и вербовка кандидатов, и проталкивание в список оппозиции своих «технических» кандидатов», - отметил он.

В свою очередь, глава Ассоциации наружной рекламы Артем Биденко рассказал УНИАН, что уровень затрат на избирательную кампанию в столице будет мало зависеть от рейтинга политика. «И оппозиция, и власть будут отрабатывать классическую кампанию. В любом случае, будут набирать определенный сплит: столько-то щитов, столько-то выходов в прессе, столько-то палаток... Разница в затратах рейтинговых кандидатов и аутсайдеров не будет серьезно ощутимой. Конечно, при условии, что финансирование будет полноценным», - уверен он.

В частности, по предварительным подсчетам, стоимость кампании на весь период для одного кандидата оценивается в сумме около 10 миллионов долларов. «Хотя, если битва будет большой, цифры вырастут», - не исключает Биденко.

Впрочем, это только «официальная часть» - без учета подкупа избирателей, членов избирательных комиссий и т.п..

100 миллионов гривен и ты - мэр

Эксперты гражданской сети «Опора» специально для УНИАН также подсчитали, сколько будет стоить для кандидата на пост столичного градоначальника избирательная программа «минимум» и избирательная программа «максимум». «Расчет включает только официальный период кампании, поэтому, если сейчас кто-то из потенциальных кандидатов размещает билборды, то этого на системном уровне мы не можем учесть», - пояснила руководитель «Опоры» Ольга Айвазовская.

Кроме того, по ее словам, при подсчете не была учтена статья затрат на политтехнологов. «Поскольку стоимость их услуг очень отличается и предвидеть такую статью затрат, не зная фамилии консультанта, — ткнуть пальцем в небо», - отметила эксперт.

Итак, программа «минимум» предполагает наибольшие расходы на рекламу и агитацию — приблизительно 3 315 000 грн и около 1 228 500 грн соответственно. Немалый кусок избирательного бюджета «сожрет» и оплата труда основного персонала. На зарплаты руководителя штаба, пресс-секретаря, менеджера по обеспечению уличной агитационной кампании, юристов, членов избирательных комиссий, наблюдателей и др. придется выложить более 1 млн грн. Около 900 тысяч гривен в программе «минимум» кандидату пришлось бы потратить на медиасопровождение избирательной кампании. А, с учетом агитлистовок (195 тыс. грн), затраты на медиа также перевалили бы за миллион.

Итого, достаточно скромная избирательная кампания на выборах столичного градоначальника, по подсчетам «Опоры», составила бы почти 7 млн. грн или более 800 тыс. долларов США.

Стоит отдельно отметить, что программа «минимум» для кандидата, претендующего на пост столичного градоначальника, не предусматривает проведения социологических исследований, незаконной агитации и подкупа избирателей – по сути, программа-минимум – это расходы на классического «технического» кандидата, призванного не победить на выборах, а оттянуть голоса конкурентов. В то время, как «настоящий» кандидат пойдет по программе-максимум, которая без подкупов и прочих подводных «инвестиций» в избирателя не обходится.

Собственно, в программе-максимум наибольшие средства, как и в программе «минимум», кандидату придется выложить за те же рекламу и публичные мероприятия. Однако суммы в данном случае будет составлять более 5,5 млн. гривен и около 1,2 млн. гривен. Уличная агитация, в свою очередь, «потянет» на сумму около 3,5 млн. грн. Чуть больше 2 млн гривен кандидат может потратить на оплату труда основного персонала. И еще почти 2,6 млн уйдет на медиасопровождение.

Затраты на подкуп избирателей по избирательной программе «максимум» эксперты «Опоры» оценивают в сумму около 3 млн. грн.

А наименьшие расходы, приблизительно, 160-200 тыс. грн., составит социология.

Итого, без учета оплаты услуг политтехнологам, по приблизительным подсчетам, кандидат на пост мэра Киева может потратить около 19 млн. грн или более 2 млн. долларов США. Плюс «базовые» 10 миллионов долларов на рекламу – и стоимость мэрского кресла составляет, путем простого сложения, 12 миллионов долларов. Это минимум, и – без дорогих политтехнологов.

Теперь дело за малым – найти желающих вложить почти 100 миллионов гривень в проект «начальник столицы».

Татьяна Урбанская