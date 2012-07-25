КГГА обещает блокировать варварство на Андреевском спуске

Как сообщает пресс-служба КГГА, все варварские действия частных структур, несущие угрозу целостности и подлинности Андреевского спуска, будут заблокированы и обжалованы городской властью в правоохранительных органах.

В КГГА подготовили обращение в прокуратуру относительно вырубки деревьев на Замковой горе, о чем стало известно несколько дней назад. Кроме того, у застройщика планируют забрать земельный участок.

Также пресс-служба напоминает, что по поручению председателя КГГА Александра Попова Главным управлением земельных ресурсов подготовлен проект решения о расторжении договора аренды земельного участка с ЧП «Маркон», которому в 2005 году Киевсовет разрешил строить на Андреевском спуске, 14-16 гостиничный комплекс «Mercure Andreyevskiy Отель Киев» с заведениями общественного питания и паркингом для легкового автотранспорта. Как сообщалось, участок на Андреевском спуске был передан ЧП «Маркон» в аренду на 15 лет решением Киевского городского совета от 6 октября 2005 года.

В КГГА напоминают, что в мае 2012 года по инициативе А.Попова был создан Орган самоорганизации населения – «Уличный комитет «Андреевский спуск». Тогда же КГГА подала на рассмотрение депутатам Киевсовета проект изменений в Устав г. Киева, которые бы позволили предоставлять улицам, являющимися памятниками архитектуры, особый статус. Но Киевсовет предложение не поддержал.

***

Как сообщал УНИАН, 26 апреля с.г. Киевсовет расторг договор аренды земельного участка от 13 апреля 2006 года, заключенный с ООО «Фирма СУЛА» на основании решения горсовета о передаче указанной компании земельного участка на Андреевском спуске, 33/6 для строительства ресторана в комплексе с магазином по продаже товаров искусства и выставочным залом.

Решение принято на основании того, что на протяжении трех лет с момента государственной регистрации данного договора не осуществлено строительство объекта и нарушены сроки завершения застройки земельного участка. Как отмечается в решении, речь идет о земельном участке площадью 0,059 га, который передавался в аренду на 25 лет.

Тогда же в повестку дня заседания сессии был внесен проект решения о расторжении договора аренды земельного участка на Андреевском спуске, 14-16. Но рассмотрение этого проекта депутаты перенесли на следующее заседание Киевсовета, на 24 мая. И до сих пор решение не принято. Речь идет о земельном участке площадью 0,22 га.

Кроме того, депутаты не поддержали расторжение договора с ООО «Пегас плюс». Земля отведена компании под обустройство сезонной торговой площадки общественного питания по адресу: Андреевский спуск, 20-А.

Для расторжения договора с ООО не хватило голосов: проект решения поддержали только 52 из 100 зарегистрированных в зале депутатов.