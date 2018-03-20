Миллиард, чтобы выжить

117 общественных организаций обратились к президенту Украины с просьбой предусмотреть в бюджете 2013 года один миллиард гривен для борьбы с самыми прогрессирующими болезнями в стране. В частности: 399,840 миллионов гривен просят на лечение ВИЧ-СПИДа, 296,160 миллионов – на закупку медикаментов для лечения туберкулеза, 304 миллиона – на противодействие вирусным гепатитам. По подсчетам активистов, за миллиард можно будет спасти 106 тысяч человек, которые нуждаются в срочной помощи и дорогих лекарствах.

Согласно официальной статистике Минздрава и Всемирной организации здравоохранения, в Украине на данный момент насчитывается 120 тысяч инфицированных ВИЧ (19 тысяч из них больны СПИД), 457 тысяч больных туберкулезом (из них 16% - самой тяжелой его формой), 1 миллион 130 тысяч зараженных вирусными гепатитами (400 тысяч нуждаются в неотложном лечении).

По данным общественных организаций, эти цифры занижены минимум вдвое и составляют в общей сложности до 9,5% от всего населения страны – более четырех миллионов человек! Ко всем заболевшим эксперты общественных организаций добавляют членов семей — таким образом, по их подсчетам, получается, что в общей сложности 12 миллионов человек, а это больше четверти всего населения Украины, так или иначе имеют отношение к трем смертельно опасным эпидемиям.

«Мой сын умер от туберкулеза. Его не удалось вовремя спасти. Теперь я хочу помочь тем, чьи дети еще живы, добиться выделения средств на профилактику и лечение туберкулеза, гепатита и ВИЧ», - делится Нина Олийнык, подписавшая обращение к главе государства.

В текущем году потребности больных туберкулезом и ВИЧ-СПИД, по официальным данным, будут профинансированы почти на 90%, а по данным общественных организаций — только на вполовину от необходимо. Например, антиретровирусную терапию получат только 44 тысячи ВИЧ-инфицированных вместо нужных 90 тысяч. Что касается инфицированных гепатитом, то они икогда и не получали помощи от государства. Концепция государственной целевой социальной программы по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов на период до 2016 года хоть и была утверждена еще год назад - сама программа до сих пор не написана и не подана на рассмотрение Кабинета министров. Поэтому, даже если вдруг бюджетом 2013 года и будет предусмотрено 210 миллионов гривен на борьбу с туберкулезом и почти 900 миллионов гривен на программу преодоления ВИЧ-СПИДа, как того просит Минздрав, «гепатитчикам» в любом случае не достанется ничего. Впрочем, пострадавшие от эпидемий в чудеса не верят.

«Мы решили действовать и даже воспользоваться выборами. Сперва обратились к народным депутатам с просьбой заложить в бюджет следующего года миллиард гривен на лечение самых тяжелых больных, — рассказывает председатель Всеукраинского совещательного совета сообществ по вопросам доступа к лечению, ВИЧ-инфицированнный Дмитрий Шерембей. – Попросили их отказаться от своего санаторно-курортного обеспечения в нашу пользу. Однако из 450 человек только 32 ответили согласием поддержать эту инициативу (9 депутатов из Партии регионов, 1 из КПУ, 22 из оппозиционных сил). Остальные оказались просто «пофигистами» и не ответили нам вовсе. Их не касается судьба тысяч граждан. Им не нужны наши голоса. Поэтому теперь мы обращаемся к Президенту».

Больные вирусными гепатитами, которых в стране, только по официальным данным, не менее 3% от всего населения, чтобы, наконец, быть услышанными, собрали под обращением к главе государства шесть тысяч подписей из 20 областей.

«Лечения гепатита — долгая и, главное, дорогая процедура. Один курс – не менее 8-10 тысяч долларов, а иногда их требуется несколько. Лечиться за такие деньги могут сотни, а болеют три-четыре миллиона. И это только приблизительные цифры, многие просто не все знают своего диагноза, - отмечает больная гепатитом С Елена Кучерук.

При этом она обращает внимание на то, что даже в предвыборных программах кандидатов в депутаты тема здоровья обделена вниманием.

«Меня очень удивляет, что депутаты, фактически, игнорируют миллионы людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Уважаемые депутаты, уважаемые кандидаты в депутаты, неужели вы думаете, что ваши лица на биллбордах, ваши обещания, концерты и другой дешевый пиар потрясут меня и мою семью? Нам безразлично, будут ли у нас новые мосты и троллейбусы, нам важно только наше здоровье. Мы просто хотим выжить», - подчеркивает она.

Представители парламентской оппозиции, опрошенные УНИАН, считают, что средства на озвученные цели в бюджете есть. «Если у государства есть миллиард на покупку камер для избирательных участков и 700 миллионов уже на это ушло, хотя, фактически, это разворовывание средств, то миллиард на борьбу с туберкулезом и СПИДом найдется. Просто, нужна добрая воля президента и Кабинета министров», - подчеркивает член бюджетного комитета Верховной Рады Павел Жебривский.

Касательно вирусных гепатитов политик уточнил, что профинансировать их лечение депутаты не могут при всем желании. «Нужна программа. Без нее выделить деньги невозможно», - объясняет он.

О том, что программа для лечения гепатита нужна, говорит и глава комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева: «Программы нет, а она очень нужна. Без нее мы ведь не знаем, сколько денег нужно, у нас нет резерва заболевших... Минздрав должен провести мониторинг и написать программу. Я буду активно поддерживать ее в парламенте», - говорит депутат от ПР. При этом, она отмечает, что на сегодняшний день бюджетом предусмотрено только 8 миллионов гривен на лечение вирусных гепатитов у детей. Что касается выделения миллиарда, то, по мнению Бахтеевой, его необходимость должна быть конкретно аргументирована. «Дайте миллиард, дайте два, а потом эти деньги пойдут неизвестно на что и кому... Нужно четко рассчитать и определить нужные средства, и выделять их конкретно на места, в регионы, а не в Минздрав», - заявляет она.



…Пока депутаты в раздумьях, у президента обращение общественных приняли и обещали «отреагировать» в ближайшее время. Неофициально говорят, что и рады бы помочь, но средств нет... И это, похоже, правда – ведь не так давно был выделен миллиард на обеспечение видеофиксации предстоящих парламентских выборов, еще 40 миллиардов гривен за два года вложили в подготовку к проведению Чемпионата Европы по футболу, около 8 миллиардов гривен предполагается предусмотреть в бюджете 2013 года для компенсаций вкладчикам «Сбербанка СССР», а миллиард за 100 тысяч жизней – это, судя по всему, слишком большая роскошь для страны. Тем более, что реальная борьба с тремя недугами, по распространению которых Украина опережает всю Европу, стоит гораздо дороже.

Между тем, во Всеукраинском совещательном совете сообществ по вопросам доступа к лечению уверяют, что если денег не будет — до конца 2013 года не доживет 100 тысяч человек, инфицированных туберкулезом, гепатитом или ВИЧ-СПИД.

Анастасия Береза