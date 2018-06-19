Библиотека им. Вернадского разрушается из-за метро?

Недавно в СМИ появилась информация, что крупнейшую библиотеку страны - имени Вернадского - могут закрыть из-за трещин, появившихся после начала строительства метрополитена. УНИАН решил прояснить ситуацию. Оказалось, что “слухи о смерти” несколько преувеличены, но проблема действительно есть.

После начала строительства метро в сторону Национального выставочного центра, сотрудники библиотеки начали замечать на здании трещины. “Мы поставили маячки. Сначала все было нормально, трещины были маленькими. А когда начали строить выход из метро, забивать сваи, эти трещины расширились", – рассказывает заместитель директора Национальной библиотеки им. Вернадского Виктор Василюк.

Тогда уже руководство заволновалось. По словам Василюка, он пригласил в библиотеку главного инженера “Киевметростроя”. Последний согласился. Прошелся, посмотрел и уехал. А через два дня перезвонил и сообщил, что треснувшее здание – не их вина, а библиотека просто хочет сделать ремонт за средства предприятия.

Здание разрушается от вибрации почвы из-за строительства станции метро Демеевская, уверены сотрудники библиотеки, ведь между ними и котлованом – всего 100 метров. Месяц назад в фотолаборатории сделали ремонт, а на стенах уже появились новые трещины. Кстати трещины есть и на фасаде здания, наиболее заметная - поперечная сразу возле центрального входа в библиотеку.

“Некоторые говорит, что мы неправильно используем здание. Как можно его неправильно эксплуатировать? 18 лет оно стояло и никаких трещин не было, пока не стали строить метро", - возмущенно рассказывает Виктор Степанович. “Библиотека была построена навеки: фундамент крепкий, сваи, обшита металлом. Так что не нужно думать, что она упадет”, - сразу же успокаивает Василюк. В залах трещин нет, так что читателям не о чем волноваться. Библиотеку на собираются закрывать или даже уменьшить поток посетителей.

По инициативе Киевского городского председателя Главное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА поручило Научно-исследовательскому институту строительных конструкций провести экспертизу и доложить в связи с возникновением трещины в здании библиотеки, поскольку библиотека находится на государственном финансировании. Как сообщает официальный сайт КГГА, начальник указанного управления Виталий Пшеничный, даже не ожидая заключения специалистов, заявил, что новоявленная трещина не может быть следствием строительства, ведь учреждение расположено достаточно далеко от строительной площадки станции метро "Демеевская" - на расстоянии больше 100 м. Скорее всего, на появление трещины повлиял естественный фактор. Как отметил Пшеничный, следует учитывать особенность местной почвы – поблизости протекает река Лыбидь и расположены много болот. На что Василюк возражает: “Лыбидь и раньше протекала. 18 лет текла – ничего. И вдруг появились трещины. Конечно, каждый хочет отвертеться, что это не он.”

Пути решения проблемы наметятся только после независимой экспертизы. Хотя будет стоить она довольно дорого – около 67 тыс. грн., руководство библиотеки на это соглашается. Оно будет просить Академию наук, чтобы та выделила средства. “Если экспертиза докажет, что виноват Метрострой, мы будем подавать на них в суд”, - отметил Василюк.

Начальник пресс-центра "Киевметростроя" Валентин Кейбис тоже заявляет, что строительство метро не имеет никакого отношения к трещинам библиотеки: “Их обвинения не обоснованы. Они голословны. Вот когда будут результаты экспертизы – тогда и поговорим”.

Национальная библиотека им. Вернадского - крупнейшая в Украине и входит в десять крупнейших национальных библиотек мира. Ежедневно библиотеку посещают около 2-2,5 тыс. человек. В фондах 27-этажного комплекса - около 15 миллионов единиц хранения. Здесь одно из самых богатых собраний древних памятников славянской письменности, рукописных книг XI - XVIII вв., исторических документов XVI - XVIII вв. и даже знаменитое "Пересопницкое Евангелие" XVI в., на котором присягают Президенты Украины во время инаугурации. Анна Ященко

Фото с сайтов "Ностальгия" и "Архитектурный союз"