Скандал с сотрудницей Капрановых: пиар или «беспредел»?

В начале недели интернет всколыхнуло сообщение о том, что сотрудница братьев Капрановых - арбитражный управляющий в деле о банкротстве ООО "Международная книга" Галина Головачева исчезла в понедельник после встречи с руководителем управления культуры КГГА Светланой Зориной. Зорина в прошлом возглавляла ООО "Международная книга", которая задолжала компании Капрановых более 300 тысяч гривен.

В понедельник, как сообщила сама Головачева, она пошла на встречу, на которой должна была получить деньги от Зориной за долги ООО "Международная книга" перед компанией Капрановых.

Однако, при выходе из офиса на улице Эспланадной на Галину налетели несколько сильных мужчин, скрутили руки, забрали сумку, деньги, телефон, ключи от машины и увезли в прокуратуру. По словам Головачевой, они не дали ей связаться с адвокатом, вообще не позволили сделать ни одного звонка и, как утверждает женщина, угрожали, что три дня будут держать в изоляторе. Таким образом Галину заставили признаться, что она занималась вымогательством, требуя деньги у руководителя управления культуры КГГА.

Головачева говорит - под таким давлением в прокуратуре она согласилась подписать все, что ей сказали подписать, после чего женщине вручили постановление о возбуждении уголовного дела. Как заявляет Галина, ее настойчиво убеждали оговорить Виталия Капранова, будто он требует взятки от Зориной, но она отказалась это сделать.

В понедельник ночью Галину Головачеву отпустили.

Общественный деятель, писатель и директор ООО "Джерела М" Виталий Капранов уверен, что Светлана Зорина нарушает закон, потому что она занимает одновременно должность госслужащего и руководителя ООО "Международная книга", и имеет перед ним долг, а чтобы избежать уплаты этого долга, заручилась поддержкой прокуратуры . Между тем, сама госпожа Зорина утверждает, что с 2005 года не имеет отношения к ООО "Международная книга" (и, соответственно, не имеет никаких долговых обязательств перед Капрановым), о чем у него есть все соответствующие документы.

Галина Головачева, которая занимается поисками имущества ООО "Международная книга" и возвращением долга «Источнику М», по ее словам, признанного судебным решением. Но все осложняется тем, что никаких документов о деятельности «Международной книги» не существует. Процедура банкротства «Международ книги», инициированная братьями Капрановыми, длится уже 2 года, но на суды от компании-должника никто не появлялся.

По мнению Головачевой, Зорина совмещала должности руководителей двух предприятий - «Международной книги» и «Буквы», чтобы списывать деньги с банковских счетов обанкротившейся «Международной книги» - на «Букву», которой она руководила.

Журналист УНИАН попросила прокомментировать ситуацию непосредственных участников событий.

Арбитражный управляющий в деле о банкротстве ООО "Международная книга" Галина Головачева

«ЭТО БЫЛ САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДЕНЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ»

В понедельник я встречалась с руководителем управления культуры КГГА Светланой Зориной. У нас была предварительная договоренность, что она компенсирует ущерб кредитору «Джерела М», директором которого является Виталий Капранов. Мы встретились, она передала мне эти деньги. Я вышла из здания на улице Эспланадной, на меня налетели несколько человек, забрали все мои личные вещи. В машине меня ждала моя подружка. У нее тоже забрали все личные вещи и ключи от автомобиля. Это так быстро происходило ... Сначала меня просто скрутили. Держали мои руки. Это было около четырех часов дня. Это видели очень много мужчин. Была какая-то видеокамера. Рядом проходили люди. Они никак не реагировали. Только один человек подошел, показал удостоверение адвоката, спросил, нужна ли помощь. Я сказала, что да, конечно, нужна. Но его послали матом ...

Те люди, которые вас скрутили, они предоставили какие-то документы, удостоверения? Как они представились?

Сначала никто никак не представлялся. Может кто-то чем-то передо мной и махнул. Я не заметила, все происходило очень быстро. Это был такой хаос. Подошел человек, сказала, что я получила взятку, получили из моей сумки деньги. У меня сразу отобрали телефон. Очень была угнетающая ситуация: я мать-одиночка, прошу: «У меня маленький ребенок, 11 лет, можно я отвечу ей что-то», - ведь она звонила много раз, у ребенка была паника, ощущение, что что-то происходит, ведь я бы взяла телефон. Я говорила, что только скажу ребенку, что у меня все нормально, занята по работе. Но не позволили этого сделать. У подружки тоже забрали телефон, она тоже не могла никому позвонить.

Затем они начали проводить процедуру ... Деньги, которые они вынули из моей сумки, были помечены. Все происходило довольно долго, на улице, возле кафе, было ужасно холодно. Я вам честно скажу: это был самый страшный день в моей жизни.

Составили протоколы, понятые ... Там было очень много людей. Я отказалась подписывать любые вещи, сказала, что мне нужен адвокат. Мне сказали: «Адвоката увидишь через три дня».

Что было в протоколе, который вам предоставили на подпись?

Кажется, протокол о месте осмотра происшествия при изъятии средств ... Я точно не помню.

И что было дальше, вас все же отпустили? Почему?

Затем произошло полное беззаконие ... Подружке отдали телефон. Она вызвала мужа, чтобы он ее забрал. Те люди меня посадили в автомобиль, и мы поехали. Подружка со своим мужем хотели узнать, куда меня везут, чтобы мне можно было предоставить правовую помощь. Однако никто ничего им не ответил. Тогда они сели в машину и поехали за нами, чтобы увидеть, куда меня увезли. Водитель начал ехать с бешеной скоростью, нарушая все правила дорожного движения, на красный свет. Кто-то из мужчин, находившихся в машине, кому-то позвонил, чтобы «хвост» отрезали. Я даже не могу вам передать, что происходило ... Машина моих друзей оторвалась.

Куда вас привезли?

В прокуратуру. Мне предложили подписать явку с повинной, что я взяла взятку. Или они меня закрывают на три дня, адвоката предоставят через три дня - не раньше. Если я напишу явку - меня отпустят под подписку домой ... Вот как вы думаете, у меня дочь, одиннадцать лет, я не могу сидеть три дня!

Вы подписали? Что?

У меня была страшная паника. Это был страшный психологическое давление. Скажите пожалуйста, это была тайна, куда меня везут? Меня что, похищают! Да, я написала, что получила от Зориной средства. Точнее, что получила деньги за свои услуги, которые предоставила.

Я попала домой около часа ночи. До этого у меня не было возможности позвонить ребенку.

Какими будут ваши дальнейшие действия?

Зорина очень влиятельный человек ... Я нашла в интернете ее статью, о том, что пока есть в Украине тюрьмы - до тех пор есть рычаг влияния на людей.

Я консультируюсь с юристами, готовлю жалобу. Слава Богу, со мной была подружка, и она видела, как были нарушены мои права.

В чем именно были нарушены ваши права?

На меня напали на улице, не представляясь, отобрали личные вещи, не дали возможности позвонить - любой человек имеет право на защиту, на звонок. Когда меня везли в машине, я слышала в свой адрес такие вещи ... совершенно грубые. Я сейчас еще очень полна эмоций. Это был «беспредел». Когда вина человека не доказана, нельзя с ним так поступать.

Почему вы попали в эту историю? Вы шли на встречу по поручению Капрановых?

Да. Я субъект предпринимательской деятельности, арбитражный управляющий. У меня есть доверенность, я предоставляю услуги ООО «Джерела М» по ликвидации «Международной книги». «Международная книга» числится в едином государственном реестре, где указано, что ее директором до сих пор является Зорина Светлана Ивановна.

300 тысяч гривен долга, почему вы должны забрать именно такую сумму?

324 тысяч гривен - долг, признанный судебным решением, возникший по договору поставки книг ООО «Джерела М» - ООО «Международная книга». «Международная книга» не оплатила эти книги. Зорина согласилась компенсировать 300 тысяч гривен как причиненный ущерб ООО «Джерела М». Потом появилась фирма «Буква». Но везде фигурирует Зорина. Она где-то была основатель, где-то руководитель - «Интеркниги», «Буквы», «Международной книги» ...

При отсутствии договоров трудно понять, что там происходило, есть только некоторые банковские выписки, дубликаты счетов. Думаю, Зорина совмещала должности руководителей «Международной книги» и «Буквы», поэтому у нее нет какой-то записи в трудовой книжке. С банковских счетов «Международной книги» деньги списывались на «Букву». Вот представляете, предприятие может наделать долгов, и просто исчезнуть! У кого сейчас печать «Международной книги» - непонятно.

И вот сейчас Зорина согласилась компенсировать 300 тысяч гривен из своего кармана. Но, по ее словам, она недолюбливает Капранова, не хочет с ним общаться. И пригласила меня на встречу, подчеркнув, что хочет встретиться именно со мной.

Госпожа Зорина сама предложила вам забрать деньги?

Да, она сказала, что со мной приятно общаться, а Капрановы ей не очень нравятся. Она сказала, что идут выборы, она является госслужащей и не может одновременно быть директором «Международной книги». Сказала, что у них там реструктуризация, и она хочет передать деньги.

То есть все, что с вами случилось, по вашему мнению, инициировала госпожа Зорина?

Конечно ... Мы столкнулись с ней в дверях, когда я входила в прокуратуру, мне кажется, что в этой структуре все перед ней бегают. Это мое видение ситуации. Я не получала взятки, не совершала никакого преступления. Полученные деньги я бы внесла на счет. Вчера у меня была одна цель - поскорее вернуться домой.

По какой статье возбуждено уголовное дело?

По статье 368-4, часть 4 Уголовного кодекса ... Получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. Отпустили о подписке о невыезде.

... Зорина так заглядывала мне в глаза, и так общалась. Потом мне сказали, что мой телефон прослушивался в течение недели.

Директор ООО "Джерела М" Виталий Капранов

«ЛОГИКУ ТУТ НАДО ИСКАТЬ УГОЛОВНУЮ»

Не считаете ли вы, что события, которые произошли с вашей сотрудницей – это «подстава»?

Сто процентов. Но подстава неграмотная и поэтому грубая. В действиях Галины не было состава преступления, если даже под лупой смотреть. Это напоминает 90-е годы, когда квартиру продавали, а потом на выходе ребята подходили и забирали все деньги.

У вас были напряженные отношения с госпожой Зориной в последнее время? Можно было предвидеть, что события будут развиваться по такому сценарию?

Мы пытались встретиться с Зориной очень долго, но она телефончик не берет, когда ей звонят. Мы были вынуждены сообщить Попову (председатель КГГА - УНИАН), что у него работает человек, который, во-первых, должен деньги, во-вторых, сидит на двух должностях одновременно. Вот у меня в руках свежие данные из реестра юридических и физических лиц предпринимателей, где написано, что руководителем «Международной книги» является Зорина Светлана Ивановна. Мы сообщили Попову об этом, и вот вдруг она позвонила сама. Мы встретились с Зориной, она говорит, что она здесь ни при чем. Потом она позвонила Галине и сказала, что хочет говорить только с ней. И предложила, чтобы не было шума перед выборами, погасить долг ... "Ну я все не могу, давайте часть». Мы согласились. И не могли ожидать такой подставы, потому что здесь нет состава преступления. Галина те деньги даже не перечислила, просто взяла в руки сверток.

Почему Галину Головачеву обвиняют в том, что она взяла взятку?

Лепят, ибо не знают, что лепить. Зорина влиятельный человек. Она использует свое служебное положение. Вот что могли, то и придумали. Какая может быть коррупция в действиях субъекта предпринимательской деятельности? Галина - арбитражный управляющий, и это ее деятельность. В рамках своей работы она получила у должника деньги: где тут коррупция, когда речь идет о коммерческой структуре?

Как вы квалифицируете эту ситуацию и ваши дальнейшие действия, что будете делать?

Мы квалифицируем ее как попытку давления на нас. Галина рассказывала, что на нее давили, чтобы она написала, что деньги она передаст нам. Чтобы возбудить уголовное дело по групповой статье. Все с целью давления на нас, чтобы перед выборами мы не выступали, а дали Зориной и дальше быть в команде Попова, где ей удобно и уютно. Потому что скандал ей не выгоден, и она об этом сказала. Она хотела, чтобы мы тихо закрыли «Международную книгу». Мы ей предложили - погаси долг - и не будет скандала. Она решила идти другим путем - через прокуратуру. Наша задача, чтобы у нее это не получилось, и мы будем обжаловать эти действия, открытие уголовного дела, потому что это «беспредел». И будем по полной разбираться с «Международной книгой», возбуждать уголовное дело по доведению до банкротства. У нас есть три тома выписок из банка, если покопаться, там можно много интересного найти. Короче говоря, будем делать все то, чего не хотела Зорина. Зорина сегодня, сидя на двух стульях - и директора и чиновника администрации, нарушает закон. Идут выборы, набирается новая команда, а если Зорину вызовет Попов и скажет: «что ты делаешь, ты меня подставляешь»? Она же этого боится. Она из Донецка, и начала свой бизнес в 90-е годы, поэтому логику здесь надо искать уголовную.

Начальник управления культуры КГГА Светлана Зорина

«КАПРАНОВУ НУЖЕН КАКОЙ-ТО ПИАР-ХОД. ОН ШЕЛ И ЕГО НАШЕЛ »

Имеете ли вы отношение к событиям вокруг госпожи Галины? Правоохранители попросили вас передать маркированные деньги. Это вы инициировали?

Я ничего не инициировала. Ситуация началась с того, что Виталий Капранов и Галина Головачева пришли ко мне в кабинет и заявили мне, по моему мнению, абсолютно маразматическую вещь. Это было месяц назад. Они хотели, что бы кто-то, я не могу говорить, что это я ... вернули 321 тысячу гривен.

Почему 321 тысячи долга? Они говорили, что 324 тысячи.

Тогда говорили 321 тысячу. Я не имею никакого отношения к этому предприятию, и в принципе не понимала, чего они хотят от меня. Галина приходила ко мне и говорила, что будут поднимать СМИ. Им нужен пиар-ход. И вновь она обращалась ко мне, чтобы я отдала деньги, непонятно за что. Я встречалась с ней раза четыре, и каждый раз спрашивала: «Вы понимаете, что это ситуация маразматическая?». Она соглашалась, но что делать ...

Господин Капранов прислал нам документы, согласно которым претензии должны предъявляться именно к вам.

Я имею документы, свидетельствующие, что я не являюсь директором «Международной книги». (Утром Зорина предоставила документы, - ред.) У меня есть соответствующая запись в трудовой книжке. Они (Капранов и Головачева - УНИАН) месяц назад мне это (ситуацию с долгом - УНИАН) говорили, я им ответила - обращайтесь, куда надо. Никто никуда не обратился.

У меня сейчас День Киева - много мероприятий, я понимаю, что Капранову по жизни просто нечего делать. Я уже третий раз отвечаю на их вопросы, что ничего им не должна. И они это хорошо понимают. И Капранову нужен какой-то пиар-ход. Он шел и его нашел. Мне Галина сказала, что пойдет в прокуратуру. После этого она начала торговаться со мной на эту сумму. Они инициируют пресс-конференцию, я понимаю, что практически все средства у них закончились. Никто Капранова не хочет брать ни в какую команду, потому что это просто смешно (очевидно, подразумевает, на время выборов. - УНИАН). Я так понимаю, что они подсчитали, что можно будет получить какое-то количество денег (Зориной. - УНИАН). Но я к этому отношения не имею, и они не хотят этого понять.

И все, что происходило дальше с госпожой Галиной, для вас неожиданность, то есть вы не знали, что будет, вы передали ей деньги и все?

Я имею юридическое образование, и, по моему мнению, Галина ... приходила заниматься вымогательством и шантажом? Никому не мешали обращаться в прокуратуру - только «за», или писать заявления в правоохранительные органы, почему этого с 2005 года по настоящее время никто не делал? (Галина Головачева утверждает, что она в милицию обращалась. - УНИАН). Почему люди месяц назад решили, что здесь могут найти деньги? Я смотрю на это, только как пиар-ход. После того, как Братья Капрановы поднимали тему о Тимошенко, о Януковиче (подразумевает, ради собственного пиара. - УНИАН) ... темы закончились. И уже пошли грязные темы.

Я сказала, что с Капрановым встречаться не буду. С Галиной я говорила, потому что она получила лицензию (арбитражного управляющего. - УНИАН) от государства, и не может шантажировать человека.

Вы поняли в какой-то момент, что это шантаж?

Да, я поняла, что это шантаж. Почему люди не идут законодательным путем (для возврата своих денег - УНИАН)? Я не имею никакого отношения к этой организации.

К «Международной книге»?

Да.

Но долги остались ...

Но причем здесь я? Ликвидатор Головачева Галина - в том-то и проблема. Она ничего не сделала - не взяла ни печать, ни баланс ... Я ушла с предприятия еще в 2005 году. Потом там были другие директора. Представьте, прошло 12 лет и мне говорят: «Вот когда вы что-то у меня покупали и не доплатили ...» Это нормально? Внезапно она свалилась мне на голову с этой ситуацией. Капранову нужна ситуация, когда на него кто-то давит.

Юридически вы уверены, что братья Капрановы не могут иметь претензий к вам? И то, что вас обвиняют в том, что вы занимаете госдолжность незаконно - это безосновательно?

С юридической стороны, если бы они были хотя бы на один процент правы - они бы уже куда-то обратились. Но те документы (которые есть в распоряжении Капрановых - УНИАН) у них никто не примет. И они, как я понимаю, сами подставили эту Галину, чтобы был информационный повод о Капрановых.

УНИАН также связался со следователем ОВД по расследованию преступлений о коррупционных действиях прокуратуры города Киева Алексеем Богомоловым, который общался с Головачевой Галиной во время её задержания. Сложилось впечатление, что он был чрезвычайно удивлен тем, что нам удалось его найти. Но общаться с журналистами господин Богомолов отказался, сказав лишь: «Комментировать не буду, я занят, скажите, пожалуйста, еще раз ваше имя, и, если надо, мое руководство с вами свяжется», после чего положил трубку.

Анна Хрусталева