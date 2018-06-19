Дело Гонгадзе в обещаниях украинских политиков и генеральных прокуроров

Со дня исчезновения Георгия Гонгадзе прошло семь лет. И если у древних число «7» означало «много», то в последние семь лет украинское общество пережило очень многое. Меняется все, дело Гонгадзе стоит на месте.

Если хотя бы пятая часть заявлений украинских государственных деятелей соответствовала истине, то на деле Гонгадзе можно было бы поставить точку еще несколько лет назад. Уже 15 мая 2001 года, через несколько месяцев после исчезновения журналиста, Леонид Кучма заявил, что знает имена виновных. Следствие «практически вышло» на убийц Гонгадзе, сказал Президент.

Перед этим генпрокурор Михаил Потебенько представил Верховной Раде отчето состоянии расследования дела Гонгадзе. В своем докладе он подчеркнул три момента: президент Кучма не был причастен к исчезновению журналиста; записи Мельниченко сфабрикованы; Гонгадзе на самом деле жив и где-то скрывается.

В 2002-2003 годах расследование гибели журналиста возглавлял заместитель Генпрокура Виктор Шокин, который обвинил в причастности к убийству журналиста сотрудников МВД Украины. В октябре 2003 Генеральный прокурор Святослав Пискун подписал ордер на арест генерала милиции Алексея Пукача и объявил, что расследование близится к завершению. Подозреваемого задержали в его рабочем кабинете и предъявили обвинение в злоупотреблении властью. Но это вызвало недовольство президента Кучмы, и спустя неделю он уволил Генерального прокурора Святослава Пискуна и его заместителя. Следственную группу переформировали, а Пукача выпустили на свободу, сняв с него все обвинения и отправив на пенсию.

18 ноября 2003-го Президент Леонид Кучма назначил Геннадия Васильева на пост генпрокурора Украины. О деле Гонгадзе новый прокурор сказал: «Кто бы что не говорил я при профессиональном подходе могу сказать одно: невозможно будет кого-либо привлечь к уголовной ответственности до тех пор, пока мы не найдем голову этого человека».

Голову не нашли, дело не расследовали.

Но то была старая, бандитская власть. И потому раскрытие дела Гонгадзе стало одним из предвыборных обещаний Ющенко в качестве кандидата в президенты. Это дело чести, говорил Виктор Андреевич, касаясь темы расследования. После победы «оранжевой» революции расследовать дело Гонгадзе взялось как МВД, так и СБУ. Казалось, сам факт того, что обе эти структуры возглавляются «оранжевыми» деятелями, Луценко и Турчиновым, гарантировал моментальное расследование. Глава МВД даже сменил весь руководящий состав ведомства и возобновил внутреннее расследование по факту незаконной слежки за журналистом со стороны людей в погонах.

А в марте 2005 Президент заявил, что преступление, наконец-то, раскрыто. "Теперь я могу сказать своим детям, кто и как убил Георгия Гонгадзе", - сказал глава государства. Генпрокурором в то время снова становится Пискун, который также заявляето том, что дело Гонгадзе подошло к концу.

3 марта Святослав Пискун заявил, что его подчиненные намерены на следующее утро допросить бывшего главу МВД Юрия Кравченко в качестве свидетеля по делу. Но на следующий день главный милиционер страны «покончил жизнь самоубийством», дважды выстрелив себе в голову. Дело снова развалилось. Тем не менее, даже после этого Юрий Луценко продолжал выражать оптимизмотносительно результатов расследования дела.

Затем Генеральным прокурором был назначен Александр Медведько. Он пообещал , что его ведомство не прекратит расследование по данному делу, пока в нем не будет поставлена точка. По его словам, делом занимаются самые опытные следователи Генеральной прокуратуры. Однако вскоре началась чехарда со сменой прокуроров, а Президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы. Тут опять всем стало не до дела Гонгадзе.

За это время сменилось несколько групп следователей. А вдова убитого журналиста Мирослава выиграла в Европейском суде по правам человека 100 тысяч евро в качестве материального и морального ущерба у государства Украина. Гражданам даже показали обвиняемых в этом деле - бывших офицеров МВД Украины: Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Показали издалека и не очень внятно. Закрытый процесс проходил в апелляционном суде Киева в закрытом режиме. По версии генпрокуратуры, именно они являлись непосредственными исполнителями убийства оппозиционного журналиста. Гособвинитель рассказал, что бывшим подсудимым предъявили подготовленное следствием обвинительное заключение, и они признали свою вину. По словам чиновника, лишь двое согласились с выводами следствия в полном объеме, третий же посчитал себя виновным лишь частично. Тем не менее, заказчики расправы с журналистом установлены не были.

А президент не только не выполнил своих предвыборных обещаний, он даже наградил бывшего генерального прокурора Орденом князя Ярослава Мудрого «за заслуги в развитии права и демократии». Международная федерация журналистов выступила с протестом. Она утверждает, что летом 1999 года за журналистом вели незаконную слежку, а генпрокурор Михаил Потебенько не принял к рассмотрению заявление Гонгадзе.

Сегодня бодрые заявления о том, что дело Гонгадзе вот-вот будет расследовано, практически стихли. Может, это хорошая примета: а то уже, кажется, что чем больше говорят прокуроры и политики, тем дальше следствие от истины.

Антон Зикора