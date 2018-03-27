Минюст начал повторяться и заговариваться

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Всевозможные правовые инициативы, которыми последние несколько недель фонтанирует Министерства юстиции, уже не раз развлекали общество. То Новый год отменят, то паспорта.

В этот раз Министерство разработало и вынесло на обсуждение общественности проект постановления Кабинета Министров, которым предлагается установить порядок, согласно которому деятельность органов исполнительной власти будет проходить общественную экспертизу.

Цель постановления просто прекрасная - предлагается дать право институтам гражданского общества проводить экспертизу деятельности органов исполнительной власти. В случае принятия документа общество, как утверждает Минюст, возьмет под свой неусыпный контроль власть.

В частности, институты гражданского общества будут иметь право запрашивать сведения и материалы, необходимые для проведения экспертизы (кроме материалов, содержащих гостайну, конечно). На время проведения экспертизы, представители институтов гражданского общества будут получать право на вход в помещения, где проводится прием представителей этих институтов. А также, при необходимости, в структурные подразделения органа исполнительной власти. Институты гражданского общества даже получат право требовать сопровождение специалиста, владеющего тематикой, и создавать рабочие группы при участии представителей органа исполнительной власти.

Дальше больше. В соответствии с проектом, органы исполнительной власти будут обязаны обнародовать свою позицию по результатам общественной экспертизы в печатных средствах массовой информации, на радио и телевидении.

Ну чем не прозрачность и забота об обществе?

АПЛОДИСМЕНТЫ В СТУДИЮ? При всем при том аплодировать Министерству юстиции почему-то не хочется. Представить, как постановление будет воплощаться в жизнь, в случае, если будет утверждено в том виде, как его создали высококвалифицированные специалисты Министерства юстиции, забавно.

Во-первых, институтам гражданского общества на входе в любой орган власти придется предоставить доказательства, что они таковыми являются. А постановление не дает определения, что считать „институтом гражданского общества”. Поэтому (подсказка бюрократам), гоните вы эти институты в шею. Ничего вам за это не будет.

Пункт второй. Не хочется повторяться, но ничего нашим украинским бюрократам не будет за невыполнение пресловутого постановления. Постановление не устанавливает механизма контроля за его выполнением, а также механизма ответственности за невыполнение постановления. Постановление также не обязывает органы исполнительной власти принимать меры по итогам таких экспертиз.

Впрочем, не так уж и суров настоящий документ по отношению к анонимным „институтам гражданского общества”. Если кто-то не поленится и все же докажет право так называться, душу бюрократам он тоже может помытарить. Подсказка: постановление не устанавливает предельно допустимое число и частоту экспертиз на одну бюрократскую душу. Поэтому, проверяйте на здоровье. Хоть пропишитесь в облюбованных органах власти.

ДЕЖАВЮ Но смех смехом, но теперь о странном дежавю.

С 1996 года в Украине действует Закон „Об обращениях граждан”, который устанавливает механизмы реализации гражданами Украины права, предоставленного им Конституцией Украины, вносить в органы государственной власти предложения об улучшении их деятельности, вскрывать недостатки в работе, обжаловать действия должностных лиц и т.п. Закон обеспечивает гражданам Украины возможности для участия в управлении государственными и общественными делами, для влияния на улучшение работы органов государственной власти и местного самоуправления. Закон также устанавливает ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об обращении граждан, в частности, устанавливает прокурорский надзор за соблюдением законодательства об обращении граждан.

Кроме того, принятый в 1992 году Закон Украины „Об объединениях граждан” устанавливает права для общественных объединений на получение от органов государственной власти и управления и органов местного самоуправления информации, необходимой для реализации своих целей и заданий. Закон также предоставляет право вносить предложения в органы власти и управления.

Так зачем постановление Минюста, которое фактически дублирует положения данных законов? Вопрос не для слабаков.

ВМЕШИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ, НО ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ... Вместе с тем, стоит, чтобы хоть какая-то добрая душа напомнила без сомнения высококвалифицированным специалистам Министерства юстиции, что другие положения Закона „Об объединениях граждан” запрещают вмешательство объединений граждан в деятельность государственных органов и служебных лиц.

Есть некоторые замечания и о другом вмешательстве. Вспомним положение постановления, которое обязывает органы власти обнародовать свою позицию по результатам общественной экспертизы в печатных средствах массовой информации, на радио и телевидении.

И в этом контексте освежим память в части другой инициативы Министерства юстиции - проекта Закона "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации". Он призван свести к минимуму возможности использования печатных средств массовой информации органами государственной власти и органами местного самоуправления как рычагов манипулирования общественным сознанием и личным мнением граждан.

Так может, уважаемые законопроектчики Минюста, договоритесь там между собой как-то?

Иван Солодкий, УНИАН