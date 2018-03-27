Минюст начал повторяться и заговариваться
Минюст предлагает предоставить право институтам гражданского общества проводить экспертизу деятельности органов исполнительной власти. Все бы ничего, однако положения проекта до боли напоминают уже действующие законы...
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ
Всевозможные правовые инициативы, которыми последние несколько недель фонтанирует Министерства юстиции, уже не раз развлекали общество. То Новый год отменят, то паспорта.
В этот раз Министерство разработало и вынесло на обсуждение общественности проект постановления Кабинета Министров, которым предлагается установить порядок, согласно которому деятельность органов исполнительной власти будет проходить общественную экспертизу.
Цель постановления просто прекрасная - предлагается дать право институтам гражданского общества проводить экспертизу деятельности органов исполнительной власти. В случае принятия документа общество, как утверждает Минюст, возьмет под свой неусыпный контроль власть.
В частности, институты гражданского общества будут иметь право запрашивать сведения и материалы, необходимые для проведения экспертизы (кроме материалов, содержащих гостайну, конечно). На время проведения экспертизы, представители институтов гражданского общества будут получать право на вход в помещения, где проводится прием представителей этих институтов. А также, при необходимости, в структурные подразделения органа исполнительной власти. Институты гражданского общества даже получат право требовать сопровождение специалиста, владеющего тематикой, и создавать рабочие группы при участии представителей органа исполнительной власти.
Дальше больше. В соответствии с проектом, органы исполнительной власти будут обязаны обнародовать свою позицию по результатам общественной экспертизы в печатных средствах массовой информации, на радио и телевидении.
Ну чем не прозрачность и забота об обществе?
АПЛОДИСМЕНТЫ В СТУДИЮ?При всем при том аплодировать Министерству юстиции почему-то не хочется. Представить, как постановление будет воплощаться в жизнь, в случае, если будет утверждено в том виде, как его создали высококвалифицированные специалисты Министерства юстиции, забавно.
Во-первых, институтам гражданского общества на входе в любой орган власти придется предоставить доказательства, что они таковыми являются. А постановление не дает определения, что считать „институтом гражданского общества”. Поэтому (подсказка бюрократам), гоните вы эти институты в шею. Ничего вам за это не будет.
Пункт второй. Не хочется повторяться, но ничего нашим украинским бюрократам не будет за невыполнение пресловутого постановления. Постановление не устанавливает механизма контроля за его выполнением, а также механизма ответственности за невыполнение постановления. Постановление также не обязывает органы исполнительной власти принимать меры по итогам таких экспертиз.
Впрочем, не так уж и суров настоящий документ по отношению к анонимным „институтам гражданского общества”. Если кто-то не поленится и все же докажет право так называться, душу бюрократам он тоже может помытарить. Подсказка: постановление не устанавливает предельно допустимое число и частоту экспертиз на одну бюрократскую душу. Поэтому, проверяйте на здоровье. Хоть пропишитесь в облюбованных органах власти.
ДЕЖАВЮНо смех смехом, но теперь о странном дежавю.
С 1996 года в Украине действует Закон „Об обращениях граждан”, который устанавливает механизмы реализации гражданами Украины права, предоставленного им Конституцией Украины, вносить в органы государственной власти предложения об улучшении их деятельности, вскрывать недостатки в работе, обжаловать действия должностных лиц и т.п. Закон обеспечивает гражданам Украины возможности для участия в управлении государственными и общественными делами, для влияния на улучшение работы органов государственной власти и местного самоуправления. Закон также устанавливает ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об обращении граждан, в частности, устанавливает прокурорский надзор за соблюдением законодательства об обращении граждан.
Кроме того, принятый в 1992 году Закон Украины „Об объединениях граждан” устанавливает права для общественных объединений на получение от органов государственной власти и управления и органов местного самоуправления информации, необходимой для реализации своих целей и заданий. Закон также предоставляет право вносить предложения в органы власти и управления.
Так зачем постановление Минюста, которое фактически дублирует положения данных законов? Вопрос не для слабаков.
ВМЕШИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ, НО ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ...Вместе с тем, стоит, чтобы хоть какая-то добрая душа напомнила без сомнения высококвалифицированным специалистам Министерства юстиции, что другие положения Закона „Об объединениях граждан” запрещают вмешательство объединений граждан в деятельность государственных органов и служебных лиц.
Есть некоторые замечания и о другом вмешательстве. Вспомним положение постановления, которое обязывает органы власти обнародовать свою позицию по результатам общественной экспертизы в печатных средствах массовой информации, на радио и телевидении.
И в этом контексте освежим память в части другой инициативы Министерства юстиции - проекта Закона "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации". Он призван свести к минимуму возможности использования печатных средств массовой информации органами государственной власти и органами местного самоуправления как рычагов манипулирования общественным сознанием и личным мнением граждан.
Так может, уважаемые законопроектчики Минюста, договоритесь там между собой как-то?
Иван Солодкий, УНИАН