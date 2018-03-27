Супруги Зинченко нарисовали ”Одуванчик на пенсии”

В последний день весны в киевском ресторане «Тампопо» поклонялись одуванчику – воспевали его, писали стихи о нем, воплощали свои чувства на бумаге и холсте. Организаторы - галерея «Арт-блюз» и графити-группа, пригласили принять участие во «Всемирном дне одуванчика» скрипачку Ассию Ахат, художников Алину Максименко и Виктора Медведева, политика Александра Зинченко с женой Ириной и других персон, претендующих на звание светских львов столицы.

А вообще это был странный пресс-релиз. В нем, например, указывалось, что на мероприятие приглашена Евгения Губская… с супругом. Сначала мы думали, мало ли в Украине губских, но приглашенным супругом оказался… да, да, тот самый народный депутат Украины Богдан Губский, ни больше, ни меньше одна из левых рук Юлии Тимошенко. А Евгения – его жена, скромная украинская биснесвумен. Мы подумали, что очень благородно со стороны нардепа писаться после своей жены (хапнул же где-то бютовец феминистских ценностей). Правда, сам Губский ничем особенным себя не проявил. Он просто скромно стоял в сторонке (светские мероприятия – явно не его стихия).

Асию Ахат мы не обнаружили. А из перечисленных персон особенно блистала пара Зинченко, старательно вырисовавшая одуванчик, который лежал на бокале с красным вином на фоне города. Александр творил, Ирина ассистировала ему. Картина получилась несколько печальной. Кто-то из присутствовавших предложил назвать работу «Одуванчик на пенсии».

Однако более всего «отжигал» незаявленный в пресс-релизе шансонный певец Гарик Кричевский. В рамках конкурса рисунков, посвященных одуванчику, он создал странное полотно под названием «Мой номер 245». Если бы дети из колонии для малолетних преступников попытались написать по этой картине сочинение, то, наверное, тронулись бы рассудком. Певец изобразил перевернутые буквы, женские губы, кусок какой-то неизвестной желтой субстанции. Картину продали с аукциона, изначально оценив ее в сто гривен. Далее набрасывали еще по сотне, дойдя до четырехсот гривен. Купил полотно Павел Зибров, завсегдатай подобных вечеринок. На вопрос, почему так дешево, певец, похожий на исполнителя группы «Песняры», ответил:

- Пока эта картина не вышла за наш круг, она стоит не очень много. Но стоит ей покинуть это заведение…

В рамках чествования состоялся эксклюзивный показ одежды от ведущих украинских дизайнеров. Ясно дело, основным лейтмотивом шоу был скромный полевой цветочек, а потому превалировали желтый, белый и черный цвета. Правда, пара нарядов была абсолютно белой. «Седой одуванчик». «Ага, еще не обдутый», - смекнули сообразительные корреспонденты УНИАН. Почти все девчонки, демонстрировавшие модели, имели рост не менее метра восьмидесяти, от чего складывалось впечатление, что находишься на тусовке женской сборной по баскетболу. Ощущение баскетбольности происходящего добавила пришедшая на праздник еще одна звезда невероятного роста. Все с криками «Маша Ефросинина! Как похудела!» бросились к ней, а мы принялись мучительно напрягать память: кто это? Вспомнили, когда был объявлен художник, победивший в номинации «Самый плохой вкус». Им оказался телеведущий Юрий Горбунов. Тогда до нас дошло, что Маша Ефросинина – его напарница по словоблудию в какой-то передаче.

Горбунов с довольным видом раздавал интервью. Ему явно импонировал образ патентованного хулигана. Награждали еще кого-то. Под конец вынесли торт – желтую поляну. Одуванчиковое блюдо оказалось вполне приемлемым на вкус. Но еще лучше было варенье из полевых цветов, несколько баночек которого мы украли, когда покидали мероприятие. «Это варение сделано вашим другом», было написано на крышке. Что ж, может быть, подумали мы.

Фото Дмитрия Стаховского