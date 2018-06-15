Белые пятна в деле «нежинских робингудов»

В Деснянском районном суде Чернигова продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении группы молодых людей, которые в 2009 году в Нежине противодействовали, в том числе и силовыми методами, наркоторговле. По сообщениям СМИ, их деятельность на несколько месяцев в городе парализовала функционирование сети распространения наркотиков. Бывшие спортсмены "задерживали" наркодельцов, вывозили за город, били их, требуя признаний, которые записывали на видео.

У руководителя группы - Владислава Павловича, ранее судимого за имущественные преступления, -был личный мотив бороться с наркоторговлей, поскольку его младший брат из-за передозировки некоторое время находился в коме и едва не умер. Деятельность группировки, противодействовавшей распространению наркотиков, некоторое время устраивала всех, кроме причастных к наркоторговле.

Сегодня на скамье подсудимых вместе с Павловичем оказались еще пятеро мужчин. Кем являются "нежинские робингуды" - борцами за справедливость или преступниками, должен ответить суд. Но сторона защиты сообщает о претенциозности суда. Защитники обращались в суд с просьбой рассматривать это дело коллегией судей, но ее ведет судья Андрей Стеблина единолично.

В областной прокуратуре, которая представляет сторону обвинения, от комментариев воздерживаются, мол, судебное заседание еще продолжается и любые комментарии по этому поводу можно расценивать как давление на суд.

Официально "робингудов" хотят наказать за бандитизм

По официальному сообщению, распространенном сектором общественных связей УМВД в области, в Деснянском районном суде Чернигова рассматривается уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных статьями 257, 186 ч. 5, 187 ч. 2, 4, 189 ч. 4, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 309 ч. 1, 357 ч. 3 Уголовного кодекса Украины относительно вооруженной организованной группы-банды в составе неработающих жителей Нежина.

Молодые люди, по предварительно разработанному плану и распределению ролей, имея в своем распоряжении огнестрельное оружие, совершали вооруженные нападения и силовой захват граждан, нанося им телесные повреждения (в том числе с применением спецсредств, огнестрельного оружия), требовали деньги. Члены группы представлялись сотрудниками милиции, которые ведут борьбу с незаконным оборотом наркотических средств,

В ходе сопровождения уголовного дела сотрудниками УБОП УМВД в Черниговской области задокументировано 13 преступлений, 11 из которых - в составе организованной преступной группы. В числе инкриминируемых и задокументированных преступлений: бандитизм, 5 вымогательств, 2 разбойных нападения, грабеж, незаконный оборот огнестрельного оружия и наркотических средств, незаконное завладение транспортным средством, хищение документов.

Пострадавшим гражданам нанесены убытки на сумму около 100 тысяч гривен. У членов банды изъято оружие и автомобили Мегсеdes-Benz-200С, Ореl Аscona, Skoda Оctavia, ВАЗ - 2108, ВАЗ - 21099.

Организатор банды и четверо сообщников в 2010 году были арестованы и находятся в СИЗО города Чернигова, еще одного молодого человека отпустили на подписку о невыезде.

Санкции статей Уголовного кодекса Украины предусматривают заключение до 15 лет.

"Эти люди под прикрытием благих намерений - борьбы с наркоманией, - фактически занимались разбоем и вымогательством", - прокомментировал руководитель областного управления УБОП в интервью журналистам ТСН действия "робингудов" вскоре после их задержания.

Прогнозы защитников не оптимистичны

Адвокат Павловича Екатерина Никитюк утверждает, что с ее подзащитным на скамье подсудимых оказались те, кого обвинить легче - еще двое мужчин имеют судимости. Один из подсудимых вообще в деле должен был проходить свидетелем. Все доказательства обвинения базируются на показаниях потерпевших, прямых свидетелей нет. Из семи пострадавших трое имеют судимость, но за распространение наркотиков. По словам адвоката, потерпевшие в суд не являются, что и затягивает судебное разбирательство. Подсудимых обвиняют в вымогательстве денег, хотя они, как утверждает Никитюк, средства у наркодилеров не требовали, а забирали наркотики и уничтожали. А правоохранители называют сумму ущерба, причиненного потерпевшим, ссылаясь на их заявления. "Нежинские робингуды" объясняют свою деятельность не стремлением кого-то пытать, а целью - запугать и не допустить дальнейшего распространения наркотиков.

Среди других преступлений Павловича обвиняют в незаконном хранении оружия. Однако, по словам понятой в деле, она не видела, как изымали пистолет - видела оружие на капоте автомобиля подозреваемого. По данным правоохранителей, пистолет без отпечатков пальцев Павловича был найден в его автомобиле, а патроны (тоже "чистые") - у него дома. Однако сейчас женщина, которая выступала понятой, тоже находится за решеткой - ее приговорили за сбыт наркотиков.

По информации адвоката, суд пересмотрел видеозаписи, на которых озвучены признания дилеров в распространении наркотиков, однако эти записи приобщены к делу, как подтверждение вины подсудимых. Пострадавшие заявляют, что их заставили сказать заученный текст. Защитники требуют проведения экспертиз по установлению, были ли корыстные мотивы в деятельности группы Павловича, но суд пока не отвечает согласием. Суд не обращает внимание на содержание разговоров, в которых названы конкретные фамилии людей, которые вместо борьбы с наркомафией, всячески ей способствовали. Хотя на видео звучат заявления, что незаконный оборот наркотиков "крышевали" сами правоохранители, поэтому наркоторговцев не заключали ранее.

"Суду важно, как били, как требовали", - подчеркивает Никитюк. Информацию о наркодилерах сообщали и в милицию, и в прокуратуру, но достаточных оснований для возбуждения уголовных дел не было выявлено. По словам адвоката, из ведомств приходят отписки, что милиция принимает все меры для преодоления наркоторговли.

Правозащитник Денис Цыпин, который выступает официальным представителем Павловича в суде, подтверждает, что "нежинские робингуды" признают свою вину: они нарушали закон и готовы понести наказание. Но их нарушения - это хулиганство, нанесение легких телесных повреждений, самоуправство, но никак не бандитизм, который инкриминируют молодым людям. За свои преступления ребята, находясь под следствием в СИЗО, почти отбыли наказание и их должны отпустить. А вообще, справедливости ради, должны судить не только "робингудов", но и тех людей, которые распространяли наркотики, всех остальных, которые "крышевали" наркобизнес.

По словам Никитюк, руководители, которые задержали "робингудов", получили повышение. "В этом деле милицейские чины заработали звездочки на погоны", - сказала она, поскольку по показателям, разоблачена "серьезная преступная группировка".

Защитники "робингудов" ожидают реакции общественности, которая может продемонстрировать неравнодушие и моральную поддержку тем, кто сегодня находится на скамье подсудимых.

Пока идет суд...

Однако пока "робингудов" судят, наркотики в Нежине продаются - разве что еще без наружной рекламы. На собственном примере это продемонстрировали журналисты программы "Восклицательный знак!" телеканала ТВi. В своем сюжете они показали, как в Нежине в течение буквально сорока минут можно легко найти и свободно приобрести наркотики у все тех же торговцев, которые проходят по делу как потерпевшие от "самосуда". В Нежине каждый знает, где продают наркотики, а наркодилеры продолжают их сбывать молодежи и подросткам.

По статистике, на Черниговщине за 2011 год около 10% зарегистрированных преступлений совершается в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Вместе с тем, правоохранители отчитываются об успехах в борьбе с наркоторговлей и наркоманией. В прошлом году возбудили почти тысячу уголовных дел за незаконные операции с наркотиками, практически половина из них - за сбыт наркосырья. У желающих обогатиться за счет наркозависимых изъято около 400 кг наркотических средств.

"Достаточно весомый удар нанесен наркопреступности, не допущено широкое распространение наркотиков в области и прежде всего среди молодежи", - отмечалось на совещании в областном УМВД об итогах работы милиции в 2011 году...

Ярина Гагин, Чернигов