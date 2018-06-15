Украинская приманка для туркменского газа

В поисках вариантов решения газовой проблемы, что делается с большим опозданием – лет эдак на 20, власти Украины продуцируют все новые и новые идеи, впрочем, не забывая о старых источниках. Помимо «ультимативных» в отношении России инициатив, среди которых и обращение в международный арбитраж, и продажа собственного газа, и денонсация Харьковских соглашений, и «приобщение» к процессу ЕС, и активизация разработок нетрадиционных углеводородов, и запуск ГТС в реверсном режиме при закупке немецкого «голубого топлива», не первый год звучит нацеленность на туркменский газ. Причем все это делается с большой оговоркой - Туркмения, дескать, сама ищет пути диверсификации своих поставок, пытаясь снять давление «Газпрома». Это действительно так. И все бы ничего, если бы не одно но – газ этой страны, зацикленный на трубопроводах СССР, давно зафрахтован Россией…

Скорее всего, газовая тема была основной в ходе первого спустя 10 лет визита в Украину Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, хотя официально речь шла о подписании документов, «способствующих интенсификации и углублению взаимовыгодного сотрудничества». Что в принципе и произошло. Президенты заверили подписью коммюнике, то есть, подтвердили «стремление сторон к интенсификации» политического и экономического диалога, и программу сотрудничества до 2015года, а представители правительств – ряд общеполагающих документов.

Но про газ, конечно, не забыли. В ходе встречи с туркменским коллегой Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украину «очень интересуют совместные работы в сфере ТЭК, поскольку тот потенциал, который есть в Украине, может быть в полной мере задействован Туркменистаном в сфере добычи и транспортировки природного газа». Он подчеркнул, что Украина считает очень перспективным в этой сфере развитие каспийско-черноморского направления. «Оно является интересным для обеих стран, и Украина намерена принимать участие в вопросе обустройства газовых месторождений - готова предложить свое оборудование и трубы». А теперь главное заявление гаранта – «также Украина готова рассмотреть любые ваши предложения, которые являются для вас приемлемыми в плане транспортировки газа».

Какие еще сомнения в главном вопросе повестки дня? Причем туркменскую сторону в ожидании «любых» газовых вариантов засыпали предложениями, лишь бы только добиться главного – официального заявления о помощи в пику России, у которой все никак не просыпается совесть.

Например, Украина готова принимать участие в развитии второй ветки трубопровода Малай – Багтыярлык, то есть, не отказывается от поставок оборудования и труб. Также заинтересована в строительстве газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. В данном проекте принимает участие украинская компания «Югнефтегаз». А научно-производственная корпорация «Энергосоюз» предлагает модернизировать 5-й энергоблок Марыйской ГЭС. Как говорится – любэ…

Украинская власть и раньше усматривала несколько вариантов сделать поставки туркменского газа реальностью - по традиционным маршрутам и с учетом перспективы строительства Каспийско-Черноморской газопроводной системы. Правда, при этом заявлялось, что наше финансовое участие в реализации проекта будет зависеть от экономической ситуации в стране.

Вот таким образом власть «клеет» Туркменистан, который когда-то «потеряла», видимо, от большого ума. Экспорт туркменского газа в Украину был прекращен в 2005 году. Все переговоры о возобновлении поставок были нерезультативными, но выгода прямая - себестоимость добычи среднеазиатского газа значительно ниже, чем в России. Нынешняя власть разрыв отношений с Ашхабадом ставит в вину правительству Тимошенко, что не совсем так, но и без прошлых настроев позаигрывать с оппозиционерами Туркменбаши не обошлось. Главным в охлаждении отношений с Туркменией стало, откровенно говоря, непорядочное поведение, еще далеко до прихода «оранжевых», разных мастей украинских чиновников, которые зачастую не торопились выполнять свои обязательства перед Ашхабадом.

Недовольством Турменистана, конечно же, воспользовалась Россия. Она зафрахтовала весь туркменский газ, что было ей особенно удобно сделать - поставки этого голубого топлива зациклены на газотранспортной системе СССР. Став практически хозяином туркменских углеводородов, Кремль стал диктовать условия этой стране как в плане объема закупок, так и цены. Ашхабад возмущался, но и только. Последней «каплей» стал взрыв в апреле 2009 года на газопроводе «Средняя Азия-Центр», по которому шли поставки в РФ. Ашхабад обвинил в этом Москву. И причины сделать это у него были. Кризис, «сланцевая революция», высокие докризисные договорные цены туркменских кубометров и их объемы уже отягощали Кремль. Европа сокращала закупки, а сжиженный газ из Катара продолжал перекраивать газовый рынок. Отголоском взрыва стало прекращение поставок газа туркменской стороной, которые возобновились 9 января 2010 года.

Тем не менее, Ашхабад стал активно искать выход для своего газа на рынки без участия «ненадежного друга», который продолжал снижать объемы закупки и пробовал наложить лапу на ряд туркменских проектов. Среди них – Трансафганский газопровод (TAPI), который должен пройти через территории Туркмении, Афганистана, Пакистана и Индии, а Европейская комиссия нацелилась на Транскаспийский газопровод в обход России. Он пройдет из Туркмении в Азербайджан без делимитации шельфа Каспийского моря. Не последнее место занимает и проект Nabuccо, в котором заинтересован и Ашхабад. И Европе, и Туркменистану он выгоден. И для Украины он тоже мог бы стать долгожданной диверсификацией. Но для этого нужно вспомнить об инициативах Юлии Владимировны. Еще в 2008 году, будучи премьер-министром Украины, она предложила ЕС реализовать совместный проект "Белый поток", который проходил бы по территории нашей страны и объединил Туркмению и Европу. Планировалось, что трубопровод проложат из Туркменистана через Каспийское море в Азербайджан, затем в грузинский портат Супса, а далее по дну Черного моря через Крым в направлении Европейского Союза. Еврочиновники восприняли инициативу с интересом и обещали рассмотреть возможность ее реализации. Но вскоре украинская власть как-то снизила обороты в диалоге, а потом тема и вовсе не подымалась. Может стоить реанимировать инициативу - с небольшим объемом Nabuccо и параллельной работой «Белого потока» можно бы было получить прекрасный результат в плане новых источников поставок газа.

На деле, Украина фактически потеряла туркменский транзит. Скорее всего, теперь возврата к статусу кво, который существовал ранее, не будет. Ситуация изменилась. Туркменистан, наученный горьким опытом транзита через Украину, вряд ли захочет наступать на те же грабли. Отсюда и интерес к другим проектам.

В рамках киевской встречи в августе 2011 года с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым премьер-министр Николай Азаров, чтобы подкрепить «дружбу» словом, назвал самым надежным и дешевым путем транспортировки азиатских углеводородов в Европу украинскую ГТС: "Нет ничего более надежного, чем наша газотранспортная система, которая сейчас может поставлять 140 млрд. куб. природного газа, а после реконструкции ее мощность может быть увеличена до 200 млрд. куб. м". Но на такую «замануху» Ашхабад не повелся. При этом он прекрасно знает, что его транзит по нашей трубе пока возможен только при участии "Газпрома". А российский монополист, вероятнее всего, не пойдет на уступки, особенно в условиях активной конфронтации Киева и Москвы.

Кстати, и власть это признает, раз открыто заявляет - Киев продолжает переговоры с Москвой относительно возобновления поставок туркменского газа. То есть, попытка пока остается в стадии попытки. Так что этот вариант выхода из «газовой» тупиковой ситуации, похоже, не пройдет.

И если газовые фантазии Украины под большим вопросом, то, в частности, нашим металлургам, скорее всего, повезет. Речь идет о поставках в Туркменистан трубной продукции и технологического оборудования, о чем напоминал Президенту Туркменистана Виктор Янукович. Уж не знаю, чем эти контракты аукнутся в кошельках работяг метпредприятий (да и для госбюджета тоже), а за олигархов-металлистов волноваться, думаю, не стоит…

Нана Черная

Фото УНИАН