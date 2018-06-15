Куреневская трагедия: вечный упрек и память

В один из мартовских понедельников 1961 киевляне, поеживаясь от пронизывающего ветра и поглядывая на косматое неуютное небо, добирались на работу. Для сотен этот день стал последним в жизни: они были заживо погребены под толстым слоем селя, который затопил Куреневку, еще сотни скончались в больницах. По ним не служили панихиды, их умышленно прятали на разных кладбищах. Власти всячески старались преуменьшить масштабы трагедии, которая вошла в историю как Куреневская.

Месть Бабьего Яра

Первый шаг к беде был сделан, когда 28 марта 1950 исполком Киевского городского совета выдал решение № 582 об организации гидроотвалов кирпичных заводов к отрогам огромного Бабьего Яра.

Яр должен был исчезнуть. На святом месте, где в годы оккупации фашисты расстреляли, по официальным данным Нюрнбергского процесса, 168 тысяч евреев и 300 тысяч военнопленных, по плану советской власти должен был родиться новый жилой массив и парк культуры.

"Кому это могло прийти в голову - засыпать овраг и на месте величайшей трагедии развлекаться и играть в футбол? Нет, этого допустить нельзя! Когда человек умирает, его хоронят, и на могиле ставят памятник. Неужели киевляне, зверски расстреляные в Бабьем Яру, не заслужили дань уважения... ", - писал Виктор Некрасов в "Литературной газете" в октябре 1959 года.

Но трагедия Бабьего Яра, по мнению советского аппарата, не стоила воспоминаний. Она не была кульминационной точкой войны - в отличие от героических побед, например, на Малой Земле, на Днепре, в Сталинграде.

"Согласно идеологии, которая у нас тогда господствовала, все жертвы Бабьего Яра не заслуживали народной памяти: украинцы - националисты, военнопленные - коварные трусы и предатели. По поводу евреев бытовало мнение, что это за нация, если не противилась фашистам, по первому знаку оккупантов пришла, как стадо овец, в Бабий Яр на расстрел... О тысячи военнопленных молчали: разве могли солдаты, офицеры, генералы доблестной советской армии тысячами сдаваться в плен?" - говорил в интервью "Зеркалу недели" автор мемориала "Бабий Яр", построенного в 1976 году, архитектор Анатолий Игнащенко.

Итак, память была ненужной. И в марте 1950 года киевский исполком принимает решение о строительстве крупного жилого массива и парка с аттракционами и даже с танцевальной площадкой... на костях и могилах. "Существует целесообразность замывания отрогов Бабьего Яра, благодаря чему можно будет между Лукьяновкой и Куреневкой наладить удобное транспортное сообщение. Предусмотреть намыв основного верховья оврага с таким расчетом, чтобы оно было совершено до отметок поверхности земли возле яра", - говорилось в постановлении.

Город в состоянии залечить раны, нанесенные войной. Но люди не способны забыть и простить кощунства. "Попытка стереть Бабий Яр обернулась неожиданной стороной, привело к новым массовым жертвам, даже возникли суеверия. Популярной стала фраза «Бабий Яр мстит", - отмечал писатель Анатолий Кузнецов.

"Паникеров" невежды выставляли за дверь

После решения исполкома работа закипела: и в течение десяти лет кирпичные заводы без устали намывали пульпу до отрогов Бабьего Яра. Работали по-социалистически упорно, с перевыполнением плана, в три смены.

"На террасах Бабьего Яра была созданы искусственные озера, которые стремительно наполнялись очень опасной за концентрацией массой. То, что вылилось впоследствии на Куреневку, было настоящим селем - грязекаменным потоком. Преступление в том, что истинные сели характерны для дикой природы, а этот в течение десяти лет формировался руками людей. Это была настоящая техногенная катастрофа", - комментирует гидролог Андрей Короленко.

Да, факты жестоки: проектом гидронамыва не были учтены ни низкая водоносность глинистых пород, ни необходимость установления высоких бетонных плотин, ни применение широких труб для отвода разжиженного грунта. Как следствие, в трех бассейнах на террасах Бабьего Яра критическая масса воды, смешанная с песком и глиной, вскоре стала превышать все допустимые нормы.

"Канава Бабьего Яра находится в аварийном состоянии, особенно в зимнее время. Вода вместе с песком выходит из берегов и затапливает прилегающие территории предприятий и организаций", - информировал киевское отделение гидромеханизации еще в 1957 году начальник Специальной инспекции Подольского района Максим Глущенко. О воде, просачивающейся сквозь дамбы в Бабьем Яру, в феврале 1961 года сообщали и местные жители.

Однако на тревожные сигналы со "строительства" власть не реагировала. "И за месяц до беды, и за неделю, и даже за три дня до трагедии на приеме у председателя горисполкома Алексея Давыдова было много людей, которые предупреждали об опасности. Некоторых из них он даже выставлял за дверь, называя паникерами", - пишет в книге "Куреневский Апокалипсис" исследователь Александр Анисимов.

Черный понедельник

13 марта 1961 в 08:30 дамбы не выдержали. Около 700 тысяч кубометров жидкой глиняно-водяной массы пробили хлипкие земляные ограждения резервуаров и понеслись вниз, на Куреневку.

"Начальная высота вала достигла 14 метров, а скорость достигала 5 метров в секунду. В 09:30 пульпа добралась Куреневки и уничтожила площадь около 30 гектаров. Высота вала в районе улицы Фрунзе уменьшилась вдвое, но и этого было достаточно, чтобы погибли несколько сотен человек. Постепенно разреженная пульпа становилась твердой, как камень. Уже в таком виде высота этой массы местами достигала трех метров", - говорит Александр Анисимов.

Безжалостный сель сметал все на своем пути: выворачивал с корнем массивные деревья, сносил дома, электроопоры, автомобили и переполненные в час пик трамваи и автобусы. Ни у кого, кто находился в районе затопления, не было шанса спастись...

"Мы услышали нарастающий грохот, будто земля дрожала. В окно увидели гигантский грязно-серый вал, который стремительно несся с горы. Торопливо хватали детей и бегом выносили их на крышу. Спаслись все - потому что здание стояло чуть выше улицы Фрунзе с другого Яра. А вот садик напротив снесло полностью - никто не выжил", - рассказывает Таисия Капуста, которая в год трагедии работала медсестрой в школе на Куреневке.

По официальным данным, катастрофа полностью уничтожила 22 частных одноэтажных дома, пять двухэтажных, 12 одноэтажных домов государственного фонда, два общежития - общей площадью 5 тысяч квадратных метров.

Был нанесен значительный ущерб стадиону "Спартак", экспериментальному заводу "Укрпромконструктор", Управлению капитальных ремонтов горисполкома, Управлению энергохозяйства "Киевэнерго", рельсосварочному заводу Юго-Западной железной дороги. Всего это почти 9 тысяч квадратных метров. Глиняными массами были залиты первые этажи больницы имени Павлова, роддом, уничтожен детский сад.

В результате катастрофы было полностью разрушено трамвайное депо имени Красина - оно находилось в самой нижней точке Куреневки. Мощная ударная волна снесла четырехэтажное здание управления, погибли почти все, кто там был. Не вернулись из своих последних маршрутов и трамвайщики, чьи машины сель захватил на улицах.

Официальный Киев промолчал

Уже в середине дня 13 марта 1961 года город, как резиновую пулю, раздувало от слухов. "Народным телеграфом" киевляне передавали друг другу вести о страшной трагедии, которая погубила всю Куреневку, о военных подразделениях, которые не подпускают горожан к месту катастрофы, о тысячах трупов и раненых.

"Я тогда работала на маргариновом заводе, и наших рабочих вдруг сняли с работы и направили в "местную командировку ". Потом они рассказывали, что разбирали завалы на месте, которое осталось от улицы Новоокружной (частично - нынешняя улица Елены Телиги). Один из парней говорил, что из-под застывшей глиняной массы торчали руки и ноги менее сотни погибших, многие остались в "воздушных мешках". Для тех, кто не знал о том, что в действительности произошло, это было странно слышать. И очень страшно... А по радио позднее сказали о 50 погибших ", - рассказывает киевлянка Лариса Багненко.

Да, официальная власть всячески замалчивала масштабы трагедии - истина вредила бы радужной перцепции "новейшей" столицы Украины. Газета "Вечерний Киев" 13 марта 1961 году первую полосу посвятила Тарасу Шевченко: "Сто венков - по числу лет, прошедших со дня смерти великого народного поэта-революционера, было положено 11 марта у памятника на его могиле". О погибших на Куреневке официальная пресса в тот день промолчала, лишь позднее коротко сообщив о 145 погибших.

Впрочем историк Александр Анисимов убежден: жертв Куреневской трагедии было намного больше - от полутора до двух тысяч.

"О трагедии в городе говорили все, но официальных сообщений не было. Только через несколько дней в "Вечернем Киеве" появилась строка, что киевский горком партии и исполнительный комитет выносят свои соболезнования семьям погибших", - говорит историк Виктор Киркевич. Он также упоминает, что после трагедии встречал на улицах людей, которые просили "подать жертвам куреневского наводнения" - проходимцы пытались воспользоваться ситуацией.

Чтобы скрыть и преуменьшить масштабы катастрофы, по приказу "серого дома", как в народе называли Центральный комитет Компартии Украины, киевлян, которые погибли на Куреневке, хоронили в течение месяца на разных кладбищах - на Байковом, Лукьяновском, Куреневском, в Берковцах, а также в Пуще-Водице и в Горенке - и указывали в документах разные даты и причины смерти.

"В связи с катастрофой в Подольском районе г. Киева органы госбезопасности проводят необходимые агентурно-оперативные мероприятия по выявлению лиц, которые пытаются использовать этот факт с антисоветской и провокационной целью. Одновременно нами усилен контроль за почтовой перепиской, особенно за той, которая идет за границу ", - докладывал КГБ Центральному комитету КПУ 14 марта 1961 года.

Виновными назвали стихию и пешек

По результатам трагедии была создана государственная комиссия, которая обнаружила в техническом проекте многочисленные нарушения. "Но для Министерства строительства, которое составляло проект замывания Бабьего Яра, удобным вариантом было стихийное бедствие, - говорит гидролог Андрей Короленко. - Именно под эту версию "подводились" все факты катастрофы".

Впрочем, был и суд, на котором констатировалось, что не было принято решение о немедленной эвакуации людей из зоны бедствия, ибо власть не хотела сеять среди киевлян панику, на Куреневке не были приняты меры по немедленному отключению электросети и газопровода. По результатам судебного расследования на скамью подсудимых сели шестеро мелких чиновников, которые не принимали окончательных решений.

"Материалы уголовного дела были ликвидированы, варварски уничтожены два особенно ценных тома со свидетельствами очевидцев и фотографиями с места событий. Таким образом, то есть с нарушением закона о хранении архивных документов, власть пыталась поскорее избавиться памяти о трагедии и не допустить исследования и публикации скрытых подробностей, что, возможно, описали бы истинную картину событий и обнаружили истинных виновников трагедии, из которых кого-то еще носит земля", - пишет историк Александр Анисимов.

Глава киевского исполкома Алексей Давыдов обошелся строгим выговором за отсутствие контроля за качеством работ по намыву в Бабьем Яру. Киевляне считали, что таким легким наказанием "хозяин города" обязан покровительству самого Никиты Хрущева и большим достижением в развитии Киева: именно во времена руководства Алексея Давыдова был открыт мост имени Патона, построены Нивки, Русановка, Березняки, введен в эксплуатацию первый участок Киевского метрополитена.

После смерти Алексея Давыдова от сердечного приступа советская власть назвала его именем бульвар на столичной Русановке. Долгое время трамвайщики не объявляли в вагонах остановку имени фактического виновника Куреневской трагедии...

Памяти невинно погибших

После катастрофы в овраге осталось более трех миллионов кубометров пульпы. "В 1962 году на Бабий Яр бросили огромное количество техники - экскаваторов, бульдозеров, самосвалов, скреперов. Так он с третьей попытки все же исчез, и я думаю, что если бы у немецких нацистов было время и столько техники, то о лучшем они и мечтать не могли", - запишет впоследствии писатель Анатолий Кузнецов.

На этот раз власти придерживались проекта: для отвода воды был проложен новый водопровод, который, согласно документации, "мог перекачивать ежесекундно 11 кубических метров воды, то есть обеспечивал надежную эксплуатацию отрогов даже при большом наводнении и тотальных ливнях". А через бывший овраг проложили дорогу (нынешняя улица Елены Телиги) и открыли парк отдыха.

Долгие годы воспоминания о Куреневской катастрофе жили только в народе - власть предпочитала не вспоминать о сотнях жертв своего разгильдяйства. Только с 1991 года начали проводиться гражданские панихиды по погибшим - их до самой своей смерти организовывала бывшая сотрудница депо имени Красина Лидия Архиповна Левинская.

Именно по ее инициативе у входа в Подольское депо был установлен памятный знак трамвайщиков, погибших во время Куреневской трагедии.

К 45-й годовщине катастрофы в парке отдыха, который разбили на месте бывшего Бабьего Яра, был установлен памятник в виде двух каменных плит.

А в прошлом году на Лукьяновском кладбище был открыт памятный знак с надписью: "Вечная память безвинно погибшим во время Куреневской трагедии 1961 года. От работников электротранспорта г. Киева". У подножия Кирилловской церкви общественностью Киева был установлен крест в память о киевлянах, которые погибли в страшной катастрофе.

Память нельзя умолчать или убить. Киевляне хранят воспоминания о крупнейшей техногенной катастрофе XX века и упрек власти, которая не смогла ни спасти их родных и близких, ни рассказать правду о неизмеримой трагедии.

Елена Григорьева для УНИАН,

Фото автора и из архивов Национальной исторической библиотеки Украины