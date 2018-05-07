Возможен ли реверс украинской ГТС?

Украина планирует перевести ГТС в реверсный режим и импортировать газ по трубопроводам не только из России, но и из Евросоюза. Насколько реалистично воплощение этой идеи в жизнь и как это повлияет на позиции Украины в газовых переговорах с Россией, мы спросили у экспертов.

Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club»:

В КОНЦЕ КОНЦОВ УКРАИНА МОЖЕТ РЕАЛЬНО РЕШИТЬ ВОПРОС ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Мы должны быть готовы к работе в реверсном варианте.

Россия озвучила свою стратегию, что при любых сценариях украинская ГТС не будет 100% загружена.

В связи с тем, что основные газотранспортные коридоры, которые проходят через территорию Украины, имеют много ниток, т.е. много труб, думаю, Украина имеет возможность, не уменьшая объема транзита и поставок российского газа, частично использовать свободные мощности для создания технической возможности получения газа из других рынков.

Сегодня ЕС развивает свою инфраструктуру, строит терминалы сжиженного газа. ЕС связал свои ГТС между странами в единую систему. И Украина, присоединившись к этой объединенной европейской системе, могла бы получить газ из спотового рынка (спотовый рынок - рынок наличных сделок - Авт.). Там цена бывает и вдвое ниже, чем сегодняшняя цена на российский газ.

Покупать российский газ в ЕС сегодня дешевле даже при условии поставки его в реверсном варианте, чем покупать у России. Ведь сегодня цена на российский газ для Украины по контрактам 2009 года - аномально высокая.

То, что в реверсном режиме ГТС работает, все уже убедились в 2009 году, когда Россия прекратила поставки и в аварийном режиме в реверсном направлении поставлялся газ из подземных хранилищ на восток Украины. Просто нужно создать определенные мощности, которые могли в любой момент включиться.

И то, что такая инфраструктура будет готова к перекачке газа из других источников, будет определенным позитивом с позиции Украины в переговорах с россиянами.

Единственное, если будет создан международный консорциум, даже по управлению ГТС, при условии, что у России будет блокирующий пакет, тогда реверсное использование ГТС может стать невозможным, поскольку Россия, защищая свой рынок газа, будет пытаться блокировать такое решение.

Поэтому нужно выделить часть инфраструктуры ГТС, которая не будет входить в этот консорциум и будет работать как реверсная.

В любом случае Украина, как никогда, имеет возможность с большим экономическим эффектом начать реверсную поставку газа, особенно в летний период в подземные хранилища и затем использовать этот газ, значительно уменьшив переплаты за аномально необъективную цену на российский газ.

Наконец Украина может реально решить вопрос диверсификации и реально повлиять на позицию России в переговорах по цене на газ.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра "Номос":

У УКРАИНЫ ЕСТЬ КОЗЫРЬ

Возможность использования ГТС Украины в реверсном режиме для получения газа с западного направления прорабатывается на период возникновения кризисной ситуации. Но в случае, если, скажем, Россия продолжит не гибкую ценовую политику относительно Украины, а объемы транзита российского газа через территорию Украины в ЕС будут сокращать, в Украине освобождаются газопроводные мощности, которые можно будет использовать для импорта в Украину более дешевого газа из европейских стран, если будет его избыток и желание поставлять этот газ в Украину. Остается только одно звено, которого не хватает - отработать соответствующие технические условия на межгосударственном уровне и на уровне корпоративных субъектов. Вот о чем, собственно, идет речь.

Если вспомнить события января 2009 года - Украина тогда сделала уникальную и беспрецедентную по своим масштабам операцию по реверсированию газотранспортной системы в условиях, когда Россия прекратила поставки газа в Украину и ЕС. Этот пример был положен в основу разработки комплекса мер антикризисного характера странами-членами ЕС. По сути, на украинском примере были буквально в считанные месяцы разработаны аналогичные меры для реверсного использования существующих газопроводов в ряде соседних с Украиной стран: в частности в Чехии, Словакии, Австрии. Это было сделано именно с целью создания технических условий для быстрой переориентации существующих газовых сетей, чтобы можно было подать газ из тех мест, где он в избытке, в те места, где наблюдается его дефицит. Поэтому в странах-ЕС-соседях Украины уже достаточно хорошо отработаны соответствующие механизмы. И например, если бы сокращение поставок газа наблюдалось в конце января-начале февраля этого года, в страны ЕС продолжилось бы дальше и превысило бы 50% рубеж, то не исключено, что газопроводы, например, Словакии и Чехии, могли бы быть переведены в реверсный режим работы.

Следует иметь в виду, что в Европу через территорию Украины и Словакии проходит не одна абстрактная труба, а целый ряд газопроводов. Часть трубопроводных мощностей может быть при выполнении определенного объема технических работ подготовлена ​​к использованию в обратном направлении. То же касается и газопровода, который работает в направлении Румынии, Болгарии, Балкан и Турции. Здесь также существуют определенные возможности для использования в реверсном направлении.

Если Россия угрожает через определенный промежуток времени свести транзит своего газа в ЕС через территорию Украины до нуля, то Украина вряд ли должна ждать, когда это произойдет (хотя мы понимаем, что реально этого не произойдет). Если транзит российского газа равен нулю, тогда автоматически и закупки российского газа Украиной тоже равны нулю. Потому что технически без объемов транзитного газа украинская ГТС не сможет прокачивать необходимые ей объемы российского газа для импорта. Поэтому очевидно придется просто отказаться от закупок российского газа и переориентировать ГТС на другой режим работы. Если на транзите российского газа Украина потеряет где-то примерно три с лишним миллиарда долларов транзитных поступлений в год, то Газпром потеряет на отказе Украины от импорта российского газа около 12 миллиардов долларов в год.

Имея самые мощные газохранилища в Центральной и Восточной Европе, украинская сторона должна использовать этот козырь в свою пользу. Ведь долгое время это использовалось исключительно в интересах Газпрома и ряда местных газовых олигархов, по сути субсидируя российский экспорт в ЕС низкими тарифами на хранение газа в подземных хранилищах.

И абсолютно логичен интерес ряда европейских компаний к использованию мощностей украинских подземных хранилищ газа, расположенных в непосредственной близости с границей ЕС.

Александр Гудыма, народный депутат Украины, эксперт по газовым вопросам:

ЭТО ПАХНЕТ АВАНТЮРОЙ

Есть в истории такие случаи, что реку можно повернуть в противоположном направлении. Но если кто-то хочет подобными заявлениями о реверсе напугать Россию, - ничего не получится. Это попахивает авантюрой и более ничем.

Понятие "реверс" впервые был применен в январе 2009 года. Когда Россия прекратила газоснабжение, то из украинских подземок газ пошел потребителям на Востоке. Но это не был настоящий реверс.

Весь российский газ идет огромным газопроводом из Богородчан через Ужгород и там разветвляется. Сегодня не существует в природе еще каких-то газопроводов, по которым можно транспортировать газ из ЕС в Украину. И все агрегаты на газокомпрессорных станциях, скажем, в Богородчанах, работают в одном направлении на трубу, которая поставляет российский газ в ЕС.

Вспомним об аверсах и реверсах на нефтепроводе Одесса-Броды. Это также была ерунда. Назначением нефтепровода Одесса-Броды было поставлять каспийскую альтернативную нефть через территорию Украины в ЕС. Но если нефть можно было поочередно поставлять, то газ не является продуктом, который можно порциями качать: один день - в одном направлении, а второй - в противоположном. Газ и труба, по которой он идет в ЕС, это одна единственная система - других систем нет.

Богдан Соколовский, бывший уполномоченный президента Украины по вопросам энергетической безопасности:

БУДЕТ У НАС ТРАНЗИТ ГАЗА - ХОРОШО. НЕ БУДЕТ - ТРАГЕДИИ НЕТ

На сегодня перевод украинской газотранспортной системы в реверс является определенным эксклюзивом. Но для этого нужно модернизировать ГТС, чтобы она свободно могла работать в любом режиме: с востока на запад, с запада на восток, с севера на юг, с юга на север. Это нужно прежде всего Украине.

Будет у нас транзит газа - хорошо. Не будет - трагедии нет.

В сегодняшних переговорах Украины с одной из немецких компаний вижу наполнение конкретным содержанием заявления в Брюсселе в 2009 году, когда Европейская комиссия обязалась принять участие в модернизации украинской ГТС.

Это решение является полезным государству. Потому что только в таком случае с Газпромом можно будет говорить предметно. Когда Газпром будет видеть реальные действия, что существует вероятность когда-то потерять рынок Украины, то он будет намного податливее в газовых вопросах.

Опрашивала Анна Ященко