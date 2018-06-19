Любомир Гузар: Я не вижу такого человека, который может повести за собой. Но я вижу такой народ

Встреча, а тем более разговор с Архиепископом Украинской Греко-католической Церкви Блаженнейшим Любомиром (Гузаром) – как особенный момент в жизни. Всегда создается впечатление, что ты сидишь рядом не просто с человеком, и не прислушиваться к нему – словно преступление. Блаженнейший Любомир ответил на вопросы УНИАН.

Блаженнейший, Рождественские праздники завершаются - и опять мы вынуждены говорить о том, что в последние годы теряется настоящая их суть, потому что, как видно, люди больше пекутся о подарках и деликатесах на столах... Скажите, пожалуйста, как работает церковь в направлении, чтобы духовная суть Рождества сохранялась?

Я не в состоянии ответить сегодня относительно особых мер со стороны церковного духовенства и сознательных христиан, мирян, чтобы сохранить духовное содержание этого праздника. Но я абсолютно разделяю мнение, что этот великий празник начинают слишком коммерциализировать. Поэтому нужно что-то делать, чтобы сохранить духовное содержание праздника. Опасность очень реальная. Даже, думаю, со стороны епископата, духовенства мы будем вынуждены решить очень солидно, как противодействовать. Нужно действительно противодействовать. Слово «противодействовать» очень сильное слово, но праздник должен остаться праздником. Мы не можем его редуцировать до времени, когда будем жить только внешними материальными благами. Это полностью противно духу этого праздника, в конечном итоге, как и любого другого праздника.

Мы должны потрудиться, чтобы уберечь Рождество от коммерциализации.

В Украине оказался под угрозой День свободы. Президент Янукович отменил этот праздник, присоединил его ко Дню соборности. Как Вы относитесь к такому шагу?

Это вполне политический шаг. Одним словом, если предпринимаются такие шаги, то мы боимся свободы, мы боимся свободных людей.

Церковь должна бороться за свободу. Прежде всего, свою собственную свободу, чтобы церковь была независима от государства или любой другой земской власти, а тем самым – чтобы воспитывать людей в духе свободы. К сожалению, сегодня наше Украинское государство и много других государств в мире боятся свободы и свободных людей. Поэтому редуцировать такой праздник очень показательно для тех, кто боится свободы.

Мы должны сохранить свободу человека и здесь одними словами нельзя обойтись, здесь должна чувствоваться действительность. Если мы говорим о демократии и вообще о какой-то культуре, то должны сохранять понятие свободы человека. Свобода – это не есть произвол, когда каждый может делать то, что хочет. Свобода – это есть высокая ответственность. Сохранить собственную свободу – сохранить свое достоинство человека, Богом данное. Сохранить ее также и для других, не только для себя, потому что свобода – это общенародное дело. Поэтому если мы действительно хотим быть государством таким, как должны быть, где бы человек чувствовал себя действительно человеком, там должна быть очень сконцентрированной борьба за чувство свободы.

Предстоятель УПЦ Митрополит Владимир заболел, но он лечится, и даже уже служил литургию, но мы знаем точно, что внутри Московского патриархата ведется борьба за его место. В СМИ активно обсуждаются возможные кандидатуры. Как Вы воспринимаете такую ситуацию?

Это очень естественная ситуация. Что это значит? В таких обстоятельствах, когда есть опасность для жизни предстоятеля, церковного или политического, тогда всегда начинаются спекуляции. Но, на мой взгляд, к таким делам мы должны подходить очень ответственно, потому что эта ситуация очень важная. Да, в любой момент каждый из нас будет призван, но прежде всего, нужно молиться, чтобы такой Предстоятель, человек такой важности как Митрополит Владимир был крепко здоров и чтобы тот переход, который рано или поздно для каждого из нас происходит, когда Господь Бог призывает, чтобы он состоялся очень уважительно, с полной ответственностью и без дешевых спекуляций.

Мне досадно, что это все так раздувается и выглядит как-то невкусно.

Да, это невкусно, как Вы говорите, но реально многие люди боятся, чтобы УПЦ МП не возглавил такой человек как Агафангел. Как-то даже трудно себе представить, что главой украинской православной церкви может быть человек, который просто презирает украинцев как нацию.

Я полностью понимаю, что есть определенная тревога, но абсолютно не желаю занимать в этом деле какую-то сторону. Одно могу сказать, что мы молимся, когда действительно придет какое-то изменение, чтобы оно была как можно полезнее для нашей Украинской православной церкви с любой точки зрения: и духовной, и гражданской.

Блаженнейший, а насколько вопрос создания Единой поместной церкви зависит от имени преемника Митрополита Владимира?

Конечно, зависит, потому что он является предстоятелем. За ним окончательное слово, но он может иметь большое влияние: благотворное или нет. Мы желаем и молимся за наиболее полезный выбор, потому что даже если мы разделены, мы не желаем зла никакой церкви. Хотим, чтобы все церкви были на таком высоком уровне, чтобы действительно хотели того единства. Чем ближе мы к Иисусу Христу, тем ближе к единству друг с другом.

Президент Янукович так и не встретился с Блаженнейшим Святославом, хотя была такая инициатива со стороны Главы УГКЦ. Не воспринимаете ли Вы это как пренебрежение главы государства к УГКЦ?

Я не хочу здесь судить. Вообще считаю, что политика нашей власти относительно церквей странна, я бы так сказал деликатно. Думаю, это потому, что власть боится церкви, потому что церковь имеет духовную силу.

Но наша власть молится с церковью, правда лишь с одной конфессией...

Мало ходить в церковь, нужно жить по-церковному. По плодам человека видим, как он молится.

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриарх Филарет считает, что заключение Тимошенко и Луценко – это их испытание. Как они должны его пройти? Что бы Вы им посоветовали?

Я не хотел бы в этом вопросе занимать чью-то позицию: тот виноват, или этот. Я слишком мало знаю. Для этого нужно было бы очень хорошо знать всех игроков в этой большой игре.

Я только смотрю на общую ситуацию. Она не здорова. Все, что делается – не работает в наших интересах, в пользу нашего государства. И дай Бог, чтобы все это развязалось в интересах Украины.

А каждый из тех, кто принимает участие в этом, должен осознавать, что рано или поздно он предстанет перед Господом Богом, не только перед людьми, как говорит наша Конституция.

Чем больше кому-то дано, тем больше от него будут требовать.

Градус неудовлетворения нарастает, протестные настроения среди разных социальных слоев украинцев усиливаются. Разделяете ли Вы опасение, что они могут вылиться в революции, как это было на Ближнем Востоке?

Я не читаю, потому что не вижу, но много слушаю радио. Я удивлен, как часто разные люди об этом говорят и ставят такой же вопрос, как вы. И меня тревожит, что об этом так много говорят.

Мы народ в целом мирный. Может, другие народы в такой ситуации, как у нас, уже бы закипели. Мы, слава Богу, не такие. Но я боюсь, если будут дальше раздражать народ разными способами, то он, не дай Бог, может взбунтоваться. Это было бы трагически для нас. Все возможно.

Нужно молиться и работать. Недавно предстоятели трех церквей в Украине призывали всех людей доброй воли к ответственности за будущее страны. Этот призыв должен послужить тому, чтобы мы решили проблемы мирно, бескровно, без каких-то очень болезненных противостояний. Сегодня не чувствуется желание всех сторон действительно спокойно мудро развязать эту ситуацию. Развязать можно. Но необходима добрая воля.

Кровопролитие никогда не идет на пользу. Еще ни одна революция в мире не принесла действительно улучшения. Очень часто она приносит смену лиц. Вместо одной группы становится другая. Но это не значит, что ситуация народа улучшится.

На Ваш взгляд, в чем наша проблема? Нация, как Вы говорите, миролюбивая, вроде бы трудолюбивая, умная, но живем далеко не лучшим образом и постоянно нам приходится жаловаться на власть...

Такую мы власть выбрали. Каким образом – можно дискутировать. Но факт остается фактом.

Эта ситуация не хорошая, – нет сомнений. Есть много людей, которые по настоящему страдают. Есть много несправедливости, злодейства, коррупции. Теперь есть проблема – как из этого выйти? А выйти можно.

Кровопролитие – очень малообещающая развязка. Ну кого-то мы застрелим, зарежем – и что с того будет? Нет. Нам нужно искать другие пути, Божьи пути, духовные, правды и справедливости.

Наши предстоятели обратились ко всему народу – и к тем, кого мы называем олигархами, и к бедным, которые претерпевают, – люди, делайте что-то! Они одинаково должны что-то делать.

Не нужно ставить одних против других. Нужно сказать всем: тем, которые любят Украину и украинцев, чтобы больше любили, а тем, кто не любят, чтоб остановились и задумались: а может для нашего собственного спасения лучше, чтоб мы стали настоящими братьями для всех.

Это звучит очень идеалистически. Почти утопия. Но я думаю, что это возможно. Очень не хотел бы, чтоб люди начали утверждаться тогда, как их начнут бить, стрелять, резать. Это не есть вовремя, это уже поздно. Нужно думать, утверждаться, когда есть на это время.

Это Вы о власти говорите?

Обо всех.

Юлия Тимошенко призывала лидеров оппозиционных партий объединиться, пойти единым списком на будущие парламентские выборы и пригласить возглавить этот список “высоконравственного и патриотического человека уровня Лины Костенко”. Как Вам такая идея – привлекать моральных авторитетов в большую политику? Спасет ли интеллигенция украинскую оппозицию?

Да, безусловно. Только не в политике.

Политика хочет использовать их для своих целей. Политика – это значит взять власть. Задание интеллигенции не в том, чтобы поддерживать власть. Первая обязанность интеллигенции – поддерживать правду, справедливость и свободу. А это уже даст свои последствия.

Прежде всего, мы должны прийти к духовному оздоровлению, а не только смене политиков. Людей, которые посвятили свою жизнь Украине, старались жить по принципам, даже страдали за это, сидели в тюрьмах, хотят использовать для власти или для правды?..

Видите ли Вы сейчас человека, который способен повести за собой народ, стать лидером нации?

Человека я такого не вижу. Но я вижу такой народ. Если народ возьмется за работу, то вполне возможно.

Не нужно смотреть на какого-то одного харизматичного проводника. Проводнику нужна прежде всего поддержка народа. Если нет общества, которое поддержит, то он совета не даст. Вот как Мазепа или другие лидеры, хотя какие хорошие были люди.

Безусловно, проводники нужны. Проводники должны быть такими, которые готовы полностью посвятить себя народу. Еще не видно таких людей.

Значит, нам нужно набраться терпения и ждать?

Не ждать – работать. Мы все ждем-ждем, а это уже становится поздно. Мы должны создать сильную базу, и тогда на основании этой базы вырастут люди.

Нужно сначала искать блага общего, а не своего собственного. Нужно искать правды. А правда никому не принадлежит, и для всех одинаковая. И одной правды, одной справедливости нужно искать для всех, а не только, чтобы мне и моей семье было хорошо.

У нас очень много семей так называемых олигархов, которым очень хорошо живется: и деньги у них есть, и делают, что хотят, живут, как в раю. А кому от этого польза? Они думают, что им польза. Но это не так. Они ничего из того с собой не возьмут.

Вы недавно презентовали книжку “Общество и бизнес”, где между прочим рассказывали, что наши олигархи на самом деле не являются олигархами, а обычные нувориши. К Вам потом никто претензии не выдвигал?

Если кто-то придет ко мне с претензиями – поговорим. Пусть он докажет, что он олигарх, а не нувориш. Есть такая американская поговорка, известная уже в целом мире: я вам расскажу, как стал богатым, только не спрашивайте, как я сделал первый миллион. Это очень большая правда.

Быть богатым – это не есть грех. Напротив – нам нужны богатые люди. Но они должны стать олигархами, а перестать быть богачами.

В своей аудиокниге я рассказываю, как я работал в гостинице. Там я видел людей известных, богатых, которые вели себя очень культурно, – им богатство не вскружило голову. И видел дураков-нуворишей, которые приходили и хотели показать: вот я, у меня есть деньги – служите мне. Пустое! С такими людьми нечего тратить время. Они ничего не сделают. Возможно, их внуки смогут стать олигархами – богатыми, но которые, в первую очередь, являются Людьми.

Вы живете с Блаженнейшим Святославом под одной крышей. Как два Блаженнейших уживаются в одном доме?

Вполне хорошо. Мы по нраву, возрасту, происхождению очень разные. Но это не существенно. Важно то, что мы стараемся служить одному делу.

Блаженнейший приходит посоветоваться, поговорить. Я не стараюсь ему диктовать, что он должен делать. Нет. Потому что это было бы нечестно. Он получил полный мандат синода. Я готов помогать ему – как в семье. Я проинформирую, сколько я знаю, я посоветую, сколько у меня есть опыта – если меня спросите. Он спрашивает.

Как изменилась церковь с новым Главой?

Он младше, энергичнее. Вы видите, сколько он ездит, посещает, старается. Я очень рад. Уже есть определенные следы этого труда. Я так присматриваюсь – слава Богу.

Я не могу сказать, что все сделано, наверстано. Много я оставил незаконченных вещей. И временами немножко обидно и стыдно, что я не успел больше сделать. И искренне надеюсь, что Блаженнейшему Святославу это удастся, потому что он хочет. Но все это не произойдет за один день.

Что бы Вы пожелали украинцам в этот час?

Я бы очень радостно пожелал, чтобы они все вместе искали правды, справедливости, чтобы они друг другу подали руки и работали солидарно для добра.

Беседовали Анна Ященко и Оксана Климончук

P.S. После интервью Блаженнейший Любомир сделал нам замечание, что в декабре мы в новости «Любомир Гузар считает, что коммунизм можно одолеть улыбкой» допустили «грубую ошибку» (которую мы потом исправили). Вместо слова «усмішка» употребили «посмішка». Он отметил, что имел в виду, именно улыбку, ведь «посмішка» имеет несколько негативный оттенок, потому что «коммунисты – это тоже люди» и к ним нужно по-хорошему.

– Я вовсе не хочу, чтобы мы насмешкой от чего-то избавлялись, – сказал Блаженнейший Любомир, – мы увидим результат только тогда, когда увидим человека в каждом человеке. Потому что если я вам, например, покажу язык, то каким будет ваше отношение ко мне?.. Улыбка – это самый дешевый способ установить между людьми какую-то связь.