Три трагических Базара в украинской истории

Расстрелы большевики проводили 21 ноября 1921 на окраине села Базар, где заранее выкопали рвы. Крестьянам под страхом смерти запретили ставить на этом месте кресты или насыпать могилу...



В истории каждого государства есть личности или эпизоды, которые символизируют стремление нации к независимости. Их чествуют, как правило ежегодно. Например, у поляков это Тадеуш Костюшко, который организовал антироссийское восстание в 1794 году, у россиян - Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, которые 1612 освободили Москву от польских войск, у шотландцев - борец за независимость страны Уильям Уоллес. Их чествуют на государственном уровне, о них пишут книги, рассказывают детям в школах.



К сожалению, в Украине все иначе. Наши герои - Степан Бандера, Роман Шухевич, Иван Мазепа, студенты-гимназисты, отдавшие свои жизни за Украину в бою под Крутами (список можно продолжить) - вызывают у одних пренебрежение, другие, наоборот, считают их идолами украинского национально-освободительного движения. О них в Украине, конечно, тоже пишут книги, рассказывают детям в школах, вот только тональность этих рассказов зависит от личного отношения учителя истории (или автора книги).



Конечно, сменится несколько поколений, и все станет на свои места... Но пока имеем то, что имеем...



Хотел бы упомянуть в этом контексте один из трагически-героических эпизодов нашей истории, которому на двадцать первом году независимости Украины на всеукраинском уровне грозит забвение.



А именно: расстрел конной дивизией Григория Котовского 21 ноября 1921 года 359 пленных украинских солдат армии Украинской Народной Республики в селе Базар Народицкого района Житомирской области. Сейчас в некоторых отечественных учебниках истории об этой трагедии написано всего несколько строк, а о дальнейших событиях, связанных с этим селом, вообще нет никакой информации.



Это произошло во время Второго зимнего похода армии УНР (октябрь-ноябрь 1921 г.), в ходе которого предполагалось поднять всеукраинское антибольшевистское восстание и восстановить украинскую государственность. Однако плохо вооруженные украинские войска под командованием генерал-хорунжего Юрия Тютюнника были разбиты конницей Котовского на Житомирщине. Большевикам удалось взять в плен 537 человек. Всех их, полуодетых, закрыли в церкви села Малые Миньки, потом, когда из Киева прибыли представители ЧК, пленных перевели в село Базар. Здесь по решению суда из 443 солдат (остальные раньше погибли от холода) должны были расстрелять 359 человек как «злостных бандитов». Оставшихся, преимущественно старшин, доставили в столицу для дальнейших допросов, а затем также уничтожили.



Расстрелы большевики проводили 21 ноября 1921 г. на окраине Базара, где заранее выкопали рвы. После казни крестьянам приказали присыпать их землей и под угрозой смерти запретили ставить на этом месте кресты или насыпать могилу. Эти события в украинскую эмигрантскую литературу вошли под названием - Базарской трагедия (иногда пишут о первой Базарской трагедия), а в СССР были на десятилетия преданы забвению.



Правда, до провозглашения независимости Украины в 1991 году украинцы дважды пытались вернуть их из забвения. Первый раз это произошло во время Второй мировой войны. Представители ОУН в ноябре 1941 года организовали в селе митинг-чествование, предварительно идентифицировав место казни (помогли местные крестьяне) и насыпали на том месте могилы. Таким образом оуновцы пытались пробудить чувство национального сознания у населения Приднепровской Украины, которое, по их убеждению, было сильно притуплено советской пропагандой. Такие шаги не понравились немцам, и они после траурных мероприятий в Базаре провели аресты представителей ОУН. В результате только на Житомирщине было арестовано более 700 человек, из них 120 - расстреляли в Житомире. Также события под Базаром стали началом массовых арестов оуновцев по всей территории Украины. В историю они вошли под название второй Базарской трагедии. Характеризуя эти события, один из их участников - писатель Олег Ольжич писал: «Я думаю, что Второй Базар открыл следующий этап украинской революционной борьбы, которая должна завершиться созданием самостоятельного Украинского государства».



После завершения войны советская власть снова попыталась стереть из людской памяти Базарский расстрел, сравняв с землей насыпанные здесь в 1941 году могилы.



И напрасно. В 1990 году, накануне распада СССР, украинские национально-патриотические силы, зная о Базаре из эмигрантских книг, второй раз сумели отыскать место расстрела и запланировали отслужить накануне годовщины молебен, но сторонники КПУ при поддержке органов внутренних дел не допустили их туда. Людей с автобусами милиция просто поворачивала назад, отдельные направления движения к населенному пункту перекрывали техникой, а тех, кому удалось добраться до села, избили. Происшедшее в 1990 году участники называют между собой третьей Базарской трагедией.



После провозглашения независимости Украины место казни было приведено в надлежащее состояние, и началось ежегодное чествование памяти погибших отдельным партиями и общественными организациями.



Однако почему-то до сих пор на государственном уровне тех событий не помнят ...За 20 лет независимости власть ничего не сделала, чтобы показать обществу героизм и трагедию событий 90-летней давности. Ни один из украинских президентов не попытался отметить это событие на всеукраинском уровне и ни словом не обмолвился о нем в СМИ. Попытку экс-президента Виктора Ющенко ввести традицию чествовать Базарскую трагедию на всеукраинском уровне не беру в расчет, потому что она так же быстро угасла, как его заявления и лозунги, провозглашенные на Майдане во время Оранжевой революции. Более того, он ни разу не посетил монумент в Базаре.



Мне, украинцу, горько, что три Базара в украинской истории до сих пор не нашли должного отражения в школьных учебниках по истории, не запечатлены в сознании большинства соотечественников. Печально, что украинская власть устранилась от создания и открытия в 2000 году на могилах в Базаре мемориала погибших (средства дали украинские эмигранты Великобритании) и что за одиннадцать лет, пока мемориал существует, там ни разу не был замечен венок от правительства.



Между тем, Базарская трагедия мало чем отличается от Катынской, где советская власть в 1940 году расстреляла свыше 20 тысяч польских офицеров. Разница лишь в отношении к ним руководства государств. Если для поляков - это страшная страница польской истории, которую пытаются помнить на всех уровнях, даже вынуждают к этому Москву. То украинские чиновники ничего не знают и знать не хотят о трагических страницах своего народа.



Владимир Гинда, историк