Три трагических Базара в украинской истории
Расстрелы большевики проводили 21 ноября 1921 на окраине села Базар, где заранее выкопали рвы. Крестьянам под страхом смерти запретили ставить на этом месте кресты или насыпать могилу...
Расстрелы большевики проводили 21 ноября 1921 на окраине села Базар, где заранее выкопали рвы. Крестьянам под страхом смерти запретили ставить на этом месте кресты или насыпать могилу...
В истории каждого государства есть личности или эпизоды, которые символизируют стремление нации к независимости. Их чествуют, как правило ежегодно. Например, у поляков это Тадеуш Костюшко, который организовал антироссийское восстание в 1794 году, у россиян - Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, которые 1612 освободили Москву от польских войск, у шотландцев - борец за независимость страны Уильям Уоллес. Их чествуют на государственном уровне, о них пишут книги, рассказывают детям в школах.
К сожалению, в Украине все иначе. Наши герои - Степан Бандера, Роман Шухевич, Иван Мазепа, студенты-гимназисты, отдавшие свои жизни за Украину в бою под Крутами (список можно продолжить) - вызывают у одних пренебрежение, другие, наоборот, считают их идолами украинского национально-освободительного движения. О них в Украине, конечно, тоже пишут книги, рассказывают детям в школах, вот только тональность этих рассказов зависит от личного отношения учителя истории (или автора книги).
Конечно, сменится несколько поколений, и все станет на свои места... Но пока имеем то, что имеем...
Хотел бы упомянуть в этом контексте один из трагически-героических эпизодов нашей истории, которому на двадцать первом году независимости Украины на всеукраинском уровне грозит забвение.
А именно: расстрел конной дивизией Григория Котовского 21 ноября 1921 года 359 пленных украинских солдат армии Украинской Народной Республики в селе Базар Народицкого района Житомирской области. Сейчас в некоторых отечественных учебниках истории об этой трагедии написано всего несколько строк, а о дальнейших событиях, связанных с этим селом, вообще нет никакой информации.
Это произошло во время Второго зимнего похода армии УНР (октябрь-ноябрь 1921 г.), в ходе которого предполагалось поднять всеукраинское антибольшевистское восстание и восстановить украинскую государственность. Однако плохо вооруженные украинские войска под командованием генерал-хорунжего Юрия Тютюнника были разбиты конницей Котовского на Житомирщине. Большевикам удалось взять в плен 537 человек. Всех их, полуодетых, закрыли в церкви села Малые Миньки, потом, когда из Киева прибыли представители ЧК, пленных перевели в село Базар. Здесь по решению суда из 443 солдат (остальные раньше погибли от холода) должны были расстрелять 359 человек как «злостных бандитов». Оставшихся, преимущественно старшин, доставили в столицу для дальнейших допросов, а затем также уничтожили.
Расстрелы большевики проводили 21 ноября 1921 г. на окраине Базара, где заранее выкопали рвы. После казни крестьянам приказали присыпать их землей и под угрозой смерти запретили ставить на этом месте кресты или насыпать могилу. Эти события в украинскую эмигрантскую литературу вошли под названием - Базарской трагедия (иногда пишут о первой Базарской трагедия), а в СССР были на десятилетия преданы забвению.
Правда, до провозглашения независимости Украины в 1991 году украинцы дважды пытались вернуть их из забвения. Первый раз это произошло во время Второй мировой войны. Представители ОУН в ноябре 1941 года организовали в селе митинг-чествование, предварительно идентифицировав место казни (помогли местные крестьяне) и насыпали на том месте могилы. Таким образом оуновцы пытались пробудить чувство национального сознания у населения Приднепровской Украины, которое, по их убеждению, было сильно притуплено советской пропагандой. Такие шаги не понравились немцам, и они после траурных мероприятий в Базаре провели аресты представителей ОУН. В результате только на Житомирщине было арестовано более 700 человек, из них 120 - расстреляли в Житомире. Также события под Базаром стали началом массовых арестов оуновцев по всей территории Украины. В историю они вошли под название второй Базарской трагедии. Характеризуя эти события, один из их участников - писатель Олег Ольжич писал: «Я думаю, что Второй Базар открыл следующий этап украинской революционной борьбы, которая должна завершиться созданием самостоятельного Украинского государства».
После завершения войны советская власть снова попыталась стереть из людской памяти Базарский расстрел, сравняв с землей насыпанные здесь в 1941 году могилы.
И напрасно. В 1990 году, накануне распада СССР, украинские национально-патриотические силы, зная о Базаре из эмигрантских книг, второй раз сумели отыскать место расстрела и запланировали отслужить накануне годовщины молебен, но сторонники КПУ при поддержке органов внутренних дел не допустили их туда. Людей с автобусами милиция просто поворачивала назад, отдельные направления движения к населенному пункту перекрывали техникой, а тех, кому удалось добраться до села, избили. Происшедшее в 1990 году участники называют между собой третьей Базарской трагедией.
После провозглашения независимости Украины место казни было приведено в надлежащее состояние, и началось ежегодное чествование памяти погибших отдельным партиями и общественными организациями.
Однако почему-то до сих пор на государственном уровне тех событий не помнят ...За 20 лет независимости власть ничего не сделала, чтобы показать обществу героизм и трагедию событий 90-летней давности. Ни один из украинских президентов не попытался отметить это событие на всеукраинском уровне и ни словом не обмолвился о нем в СМИ. Попытку экс-президента Виктора Ющенко ввести традицию чествовать Базарскую трагедию на всеукраинском уровне не беру в расчет, потому что она так же быстро угасла, как его заявления и лозунги, провозглашенные на Майдане во время Оранжевой революции. Более того, он ни разу не посетил монумент в Базаре.
Мне, украинцу, горько, что три Базара в украинской истории до сих пор не нашли должного отражения в школьных учебниках по истории, не запечатлены в сознании большинства соотечественников. Печально, что украинская власть устранилась от создания и открытия в 2000 году на могилах в Базаре мемориала погибших (средства дали украинские эмигранты Великобритании) и что за одиннадцать лет, пока мемориал существует, там ни разу не был замечен венок от правительства.
Между тем, Базарская трагедия мало чем отличается от Катынской, где советская власть в 1940 году расстреляла свыше 20 тысяч польских офицеров. Разница лишь в отношении к ним руководства государств. Если для поляков - это страшная страница польской истории, которую пытаются помнить на всех уровнях, даже вынуждают к этому Москву. То украинские чиновники ничего не знают и знать не хотят о трагических страницах своего народа.
Владимир Гинда, историк