Как уехать в Крым, обойдя перекупщика билетов

Так уж исторически сложилось, что отпуск у большинства наших граждан приходится на период с середины июля по середину августа. Причем немалая часть этих самых граждан предпочитает проводить его в Крыму. И также, по традиции, случается, что на железной дороге билетов в самый разгар сезона в южном направлении не оказывается. Некоторые наши коллеги рекомендуютдобираться до места отдыха из таких крупных городов, как Харьков, Киев и Донецк, даже на электричках. Мы посчитали, что это уж слишком, и сами решили попытаться купить билет на юг.

Купе – 250 гривен, плацкарт – 150

– Купейных на сегодня в Крым вообще нет. Есть только на двадцать три ноль пять, люкс. Триста тридцать три гривни, – сообщили мне в справочном на вокзале.

– А на вашем сайте написано, что есть купейные билеты.

– На чем написано?

– Ясно…

Подслушивавший этот диалог перекупщик тут же сказал:

– До Симферополя: двести пятьдесят – купе, сто пятьдесят – плацкарт.

Мужик говорил низким голосом, исходящим из самой утробы, почти не шевеля губами. Еще бы, даже по вокзальному радио зачитывали объявления о том, чтобы граждане не покупали билеты с рук у незнакомцев. Сами же «незнакомцы» живут явно неплохо, учитывая, что место в купе стоит примерно от девяноста до ста пятидесяти гривен.

– Все равно ко мне придешь, если хочешь уехать.

Я же не столько хотел уехать, сколько разведать обстановку, а заодно дать людям совет, как купить билеты в условиях их якобы полного отсутствия. Во-вторых, я считал своим человеческим долгом поделиться с читателями советами, как еще при этом смягчить удар по карману.

Дело в том, что вокзальные перекупщики не могут существовать сами по себе, это только часть многоступенчатой структуры, где все повязано. И потому кормить всю цепочку не имеет смысла, лучше сразу выйти напрямую на кассира и заплатить ему.

Итак, совет. Если вам говорят, что билетов нет, а в это время на вас давят перекупщики, сразу же смело идите в кассу и предлагайте деньги самому кассиру. Обычно соответствующий проездной документ сразу же находится, причем вам не придется переплачивать в два-три раза. Личная практика показывает, что кассирам достаточно предложить дополнительно четверть цены билета. Теперь главное: как это сделать? Все делается очень просто: вы пишете кассиру записку, кладете ее в паспорт и протягиваете его в окошечко.

Тихий, экологически чистый способ, при котором очередь так и остается в счастливом неведении, что вы приобрели товар, который значится в прайсе как несуществующий. При этом вы не подставляете саму кассиршу.

Кассиры взяток не берут!

Так, уже который раз в жизни, мне пришлось поступить 25 июля 2007 года в здании Южного терминала Центрального железнодорожного вокзала Киева. Учитесь: я стоял в очереди в вокзальную кассу, чтобы купить один билет на ближайший до Симферополя поезд (№12, время отправления 17.51). И это в то время, когда все билеты на него «были раскуплены». У меня имелось двести редакционных гривен, тогда как сам билет на него стоит сто сорок пять гривен семнадцать копеек. Но в моем паспорте лежала записка. «До Симферополя, 12-тый, на сегодня один купейный. 200 гривен», – было нацарапано на бумажке в клеточку. Таким образом, я предлагал кассирше взятку в пятьдесят гривен, что равняется трети цены билета.

Очередь подошла. Я сунул паспорт в окошко №53, кассирша взяла его, развернула, увидела записку, застучала по клавишам. «Проглотила наживку», – подумал я, обрадовавшись, что мои ноу-хау действуют в любых условиях. Через минуту у меня в руках оказался нужный билет. Правда, при том кассирша дала мне сдачу – чуть более пятидесяти гривен. То есть взятка, которую я предлагал ей, просто не была ей принята.

Коллеги в редакции, услышавшие мой рассказ, выдвинули разные теории произошедшего. С одной стороны, дополнительные билеты на не самый дешевый поезд могли просто внезапно «упасть» за час до отправления. Их могли сдать или кто-то отказался от брони. И т.д. С другой стороны, мне сообщили, что у меня, мягко говоря, внешность сотрудника правоохранительных органов или кого-то похожего на него. А должностные лица боятся «подстав»: одна такая продажа, и человек может легко лишиться своего места, а то и обрести новое, причем очень далеко. Однако, думаю, что это не серьезный аргумент, ведь «ментовская физиономия» у меня была всегда. Что, однако, не мешало давать мне взятки кассиршам, получая за это нужные бумажки. Поэтому у меня свое объяснение произошедшему – оно простое, как рецепт приготовления яичницы: женщина не взяла денег только благодаря своей честности.

Получив билет, я пошел тут же сдавать его. Очередь практически не двигалась, поэтому, когда ко мне подошел мужик из числа все тех же перекупщиков и предложил продать его ему, я с радостью согласился. Ведь времени, чтобы вернуть проездной документ до отхода поезда, уже не оставалось. Перекупщик дал мне шестьдесят гривен за билет (все же работает он в связке с кассами, иначе – зачем ему просроченный документ, да еще с моей фамилией?). На вопрос, сколько бы мне дали в кассе, он ответил, что на три гривни больше. Тот же мужик сказал, что если есть необходимость, то он посадит меня на евпаторийский поезд, который отходит через полтора часа. «Там билет восемьдесят восемь гривен стоит. Я договорюсь с проводником. Доедешь до Сак за сотню, а оттуда до Симферополя – только плюнь».

Вот в целом и все. Разведка боем доказала, что, увидев надписи «билетов нет», не следует расстраиваться. Вместо этого нужно смело двигать в кассы. Можно попробовать сразу купить билет в кассе, а можно вложить перед этим соответствующую записку и попытаться дать немного денег сверху. Готовьтесь к тому, что «чаевые» могут не принять, а проездной документ – дать. Ведь не исключено, что у вас тоже внешность сотрудника правоохранительных органов, и кассирша будет перепугана. А может, выпишет вам лишний билетик просто потому, что он есть, или за голубые глаза. Да мало ли причин для позитива! Если же заполучить билет не удастся, все равно не спешите платить «чревовещателям» те цены, которые указывают они: пустых мест в поездах много, и все равно их надо кем-то заполнять.

Что же касается перекупщиков, то отправим эту статью руководству Украинской железной дороги и зададим им соответствующие вопросы. Например, такие. Собираются ли руководство железной дороги упорядочивать работу перекупщиков? Планируется ли создание специального профсоюза для них? Выдадут ли перекупщикам специальную форму? И т.д. И это совершенно серьезно. А вам – приятного отдыха. И помните: все на порядок лучше!

Антон Зикора