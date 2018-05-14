ПриватБанк установил в центре Харькова «счастливую» монету 3 333 копейки.

В рамках подготовки Украины к Евро 2012 в Харькове появляются не только современные банковские отделения, но и новые достопримечательности.

Сегодня в центре Харькова открылось новое отделение ПриватБанка, которое стало 3 333-м в национальной сети обслуживания крупнейшего банка страны и 150-м в Харькове. Как заявил в ходе открытия 3333 отделения генеральный заместитель председателя правления ПриватБанка Юрий Пикуш, этот удобный и оснащенный самыми передовыми даже по европейским меркам технологиями банковский офис в центре города, здании легендарного «Госпрома», в первую очередь станет «социальным» банковским отделением. Новое отделение находится рядом с областным управлением Пенсионного фонда, в нем пенсионеры смогут получить необходимую помощь, консультации, открыть себе пенсионный счет или карту, да и просто получить добрый совет и поддержку от банкиров.

«Это наше юбилейное отделение, как вы заметили, оформлено необычно, творчески, вместе с нашими клиентами-пенсионерами, – говорит Юрий Пикуш. – Дело в том, что в ПриватБанке уже не первый год проводится акция, в которой пенсионеры могут выставить в отделениях свои творческие работы, это делает наши отделения немного «человечнее», ярче, добрее!».

С началом футбольного европервенства, это и другие отделения ПриватБанка станут еще и "Футбольными". В рамках подготовки финансовой инфраструктуры города к приему Евро 2012, в Харькове уже работает 150 отделений ПриватБанка, а до конца года откроется еще 10. ПриватБанковские отделения смогут не только обслуживать клиентов на самом высоком уровне, свободно общаясь на английском, но и удивить европейских гостей города "продвинутыми" технологиями, электронными услугами и даже необычными памятниками.

"Сегодня весь город готовится к Евро 2012, но кроме строительства спортивных объектов и инфраструктуры, очень важно обеспечить всем современные банковские услуги, чтобы болельщикам и гостям Евро было комфортно в Харькове, – говорит руководитель Харьковского ГРУ ПриватБанка Андрей Терещенко. – Кроме качественного обслуживания харьковчан, мы хотим сделать свой вклад и в культурное развитие этого удивительного города, установив именно здесь первый памятник…монете".

С новым банковским отделением в Харькове появилась и еще одна достопримечательность – символическая «Счастливая монета» номиналом 3 333 копейки. Первый в Украине "памятник" монете установлен прямо перед входом в отделение. Как утверждают нумерологи, еще в древнем Египте такое сочетание цифр считалось символом кристалла огня, проявлением духа рождения нового в небесных сферах. Число 3333 приносит достижения в карьере, и успех в финансовых делах. По древним преданиям, если к нему добавить еще одну тройку – к примеру, три раза пройтись по огромной бронзовой монете или трижды подпрыгнуть, можно «зарядить» себя на будущее финансовое благополучие, успешность в карьере и бизнесе. Что первыми и сделали участники церемонии открытия 3 333 отделения ПриватБанка. Кстати, это тоже совпадение, но 3 333 отделение работает в 3-м подъезде «Госпрома». Наверное, на удачу..

С начала 2011 года сеть филиалов и отделений ПриватБанка в Украине увеличилась на 150 единиц. До конца года банк обещает открыть еще 56 отделений, а в 2012 году банк планирует увеличить свою сеть на 200 отделений.