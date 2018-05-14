Украину наказали за дискредитацию идеи Киотского протокола?

Участие Украины в международной торговле квотами на выброс парниковых газов, или проще говоря углекислого газа (СО2), временно приостановлено за нарушение правил предоставления отчетности согласно правилам Киотского протокола. Такое решение принял 12 октября Комитет Секретариата Рамочной конвенции ООН по изменениям климата (РКИК ООН) в Бонне. В Министерстве экологии и природных ресурсов надеются на скорейшую отмену вето. Глава ведомства Николай Злочевский считает, что в нынешних проблемах Украины виновато предыдущее правительство, допустившее ряд ошибок в ведении кадастра выбросов парниковых газов. Вспоминают еще и нецелевое использование Кабмином Тимошенко денег, полученных от Японии за наши квоты в 2009 году. Но если разобраться в вопросе чуть глубже, то окажется, что гипотетическая вина Тимошенко теряется на фоне системных провалов украинской политики по выполнению условий Киотского протокола…

Под прикрытием 1990-го

Киотский протокол, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008-2012 годах по сравнению с 1990 годом. Для внедрения Киотского протокола ЕС и другие страны разработали систему ограничения промышленных выбросов с помощью квот, согласно которой компании обязаны корректировать свои показатели выбросов парниковых газов с соответствующими допустимыми объемами квот на выбросы. Украина ратифицировала Киотский протокол в феврале 2004 года и получила возможность реализовать неиспользуемые ею квоты на выброс СО2 на сумму до 2,5 млрд долл. На первый взгляд условия Киотского протокола открывали перед нами реальные перспективы занять лидирующие позиции на данном рынке. Украина одна из немногих стран мира, которая с 1990 по 2000 год резко сократила выбросы парниковых газов. Имея во времена СССР одну из мощнейших в Европе металлургическую, химическую и машиностроительную отрасли, наша страна после развала СССР резко сократила выпуск этой продукции. Даже после возобновления роста производства в металлургии и химпроме в начале 2000-х у нас сохранился огромный запас неиспользованных квот. В результате, мы получили возможность продавать квоты тем странам, которые не испытали такого глубокого падения производства в 1990-х, а постоянно наращивали выбросы углекислого газа.

Начиная с 2008 года, частные украинские компании и Кабмин от имени государства начали продавать «излишки». Первыми были металлурги. Одним из механизмов продажи квот частниками стало заключение с зарубежными финансовыми институтами проектов совместного осуществления с последующей продажей сокращений выбросов. Все вроде бы работало нормально. По данным заведующего отделом энергоэффективности и механизмов Киотского протокола Института технической теплофизики НАНУ Владимира Крамара, благодаря проектам совместного осуществления в Украине с 2008 года удалось снизить выбросы СО2 на 50 млн. тонн. «Всего из реестра Украины в реестры иностранных государств перечислено 105 миллионов тонн СО2, эквивалента из которых 75 млн. тонн было продано государством, а остальные 30 млн. тонн - частными компаниями в рамках проектов совместного осуществления», - отмечает эксперт.

Однако весной этого года появилась информация о том, что эксперты РКИК ООН не удовлетворены отчетом Украины о ведении кадастра выбросов парниковых газов, а 12 октября нам запретили ими торговать. В.Крамар не разделяет оптимизма Минэкологии и считает, что запрет будет действовать все положенные 6 месяцев, даже если Украина улучшит кадастр учета выбросов. «Будем надеяться, что запрет снимут, но произойдет это не ранее чем через полгода. Запрет может и не отразиться на тех проектах совместного осуществления, которые уже запущены. По истечении полугода те, кто сгенерировал единицы сокращения выбросов, смогут их продать», - прогнозирует ученый.

Считать выбросы так и не научились

Но чем же не угодила Украина экспертам РКИК? «К сожалению, ошибки прошлого правительства создают проблемы по реализации Киотского протокола в Украине, - отметил министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. - Убежден, что когда Комитет рассмотрит отчет о ведении Кадастра выбросов парниковых газов в 2010 году, все проблемные вопросы будут сняты. Это произойдет в ближайшее время».

Минэкологии так же распространило пресс-релиз, в котором приводится мнение нобелевского лауреата 2007 года, американского ученого-эколога Вудро Кларка, считающего решение киотского комитета в отношении Украины несправедливым. Однако координатор по вопросам изменения климата Национального экологического центра Украины Ирина Ставчук высказала противоположное мнение.

«Решение о запрете Украине торговать квотами было справедливым. К украинским отчетам о ведении кадастра выбросов парниковых газов возникали вполне конкретные претензии, к примеру, некоторые свои территории Украина учитывала в отчетах как леса, тогда как экспертам РКИК было известно, что никаких лесов там уже давно нет», - рассказала И.Ставчук.

По ее словам, ситуация усугубляется тем, что в Украине отсутствует верификация данных по объемам выбросов, которые предоставляются отечественными предприятиями. «Так, отдельные предприятия заявляют о том, что они используют для учета выброса парниковых газов собственную методологию. В результате оказывается, что у них выбросы парниковых газов заметно ниже, чем на аналогичных предприятиях, пользующихся стандартной методикой учета. И такая ситуация устраивала Госкомстат, который не пытался проверять данные по выбросам», - отметила И.Ставчук.

Особое недоумение, как подчеркивает И.Ставчук, вызывает у зарубежных экспертов тот факт, что в украинском отчете данные по 17 секторам промышленности были указаны как конфиденциальная информация. «Не предоставили данных по выбросам, к примеру, асфальтовые и стекольные заводы. То есть, те предприятия, информация по которым в других странах конфиденциальной не считается», - уточнила эксперт.

Одним из серьезнейших препятствий для подготовки Украиной адекватного отчета о выбросах, по мнению И.Ставчук, является отсутствие в нашей стране энергетического баланса. «Нет единых данных о том, сколько энергии было произведено, а сколько потрачено. Эксперты РКИК нашли по ряду категорий откровенно неадекватные данные. В результате, у них возник резонный вопрос относительно реального объема выбросов парниковых газов в Украине. О своих сомнениях эксперты РКИК уведомили Украину еще в марте текущего года. Так что у Украины было время для приведения своего отчета о ведении кадастра выбросов парниковых газов к требованиям комитета по соблюдению Киотского протокола», - считает представитель Национального экологического центра.

Вместе с тем, она признает, что проблема учета выбросов парниковых газов в Украине является системной и весьма громоздкой. «Речь идет не только о том, что Госкомстат должен начать использовать более современные методы учета, но и о том, что необходимо вывести из тени огромный сегмент украинской экономики», - считает И.Ставчук.

В этой связи, по ее мнению, попытки нынешнего главы Минэкологии переложить ответственность за провал украинского отчета по выбросам парниковых газов на предыдущее правительство, неубедительны. «Нынешнее правительство, как и предыдущее, не предприняло никаких реальных мер для того, чтобы сделать энергетический баланс страны более прозрачным и понятным», - считает эксперт.

Что тут можно сказать кроме того, что даже эксперты по энергетическим вопросам определяют реальные объемы потребления электроэнергии украинской промышленностью по косвенным признакам, а не основываясь на данных НКРЭ или Госкомстата.

Зато деньги считать умеем

Но самое неприятное не в том, что украинские чиновники демонстрируют чудеса наивности, пытаясь выдать голое поле за лес. Они, видимо, не догадываются, что фотографии со спутников давно уже перестали быть достоянием военных, и что на этих фотографиях прекрасно видно вырубленные участки леса. Хуже то, что в Украине сформировалось откровенно потребительское отношение к торговле квотами на выбросы углекислого газа.

«За последние полтора месяца Украина продала квот общим объемом приблизительно 20 млн. тонн СО2, якобы сгенерированных за счет проектов по снижению выбросов, реализованных еще до 2008 года. Однако когда мы рассмотрели эти проекты, оказалось, что часть из них была реализована еще до того, как Украина ратифицировала Киотский протокол - в 2001 году и ранее. Сегодня некоторые украинские компании находят проекты, которые были реализованы много лет назад. Оформляют их как проекты совместного осуществления и получают деньги за снижение выброса парниковых газов. Конечно в РКИК подобная практика никогда не найдет понимания, так как идеология торговли квотами предполагает, что деньги от их продажи направляются исключительно на те проекты, которые не могли бы быть реализованы без этого финансирования. У нас же мы видим, что проект реализован 10 лет назад, кредиты за оборудование давно выплачены, а теперь его поднимают из архивов и пытаются заработать на продаже квот», - пояснила И.Ставчук.

Она так же считает необоснованными претензии нынешней власти к предыдущему правительству в отношении нецелевого использования около 380 млн. евро., полученных в 2009 году от японских компаний в уплату украинских квот. «Из этих средств фактически был реализован только один проект по утеплению госпиталя в Крыму. Непонятно, куда тратятся остальные средства. Но что касается вины правительства Тимошенко, то в марте 2010 года, за неделю до того, как ее обвинили в нецелевом использовании этих средств, Национальный экологический комитет получил официальный ответ из Кабмина о том, что все деньги лежат на счету Госказначейства. И все это было уже при новой власти», - подчеркнула И.Ставчук.

Но оставим попытки нынешнего правительства переложить вину за свои промахи на Тимошенко через полтора года после ее отставки. Такая уж тенденция наметилась в украинской власти. Важнее посмотреть на себя глазами других участников Киотского протокола. Ведь нет сомнений, что попытки применить «давальческую» схему к выполнению Киотского протокола со стороны украинских бизнесменов, сыграли далеко не последнюю роль в принятии решения о запрете Украине торговать квотами. Да, формально мы ничего не нарушили, но когда крупный бизнес пытается сорвать пару миллионов долларов на экологических проектах, это уж, извините, но иначе иным как откровенным жлобством не назовешь. Те же, кто хотел реально помочь улучшению экологической ситуации в Украине, теперь лишены такой возможности. В глобальном смысле подобные действия Украины дискредитируют саму идею Киотского протокола - почему кто-то должен брать на себя реальные обязательства по снижению выбросов, а мы, продолжая де-факто увеличивать их объемы (в сравнении с 2000-м годом они, безусловно, выросли), еще и торгуем квотами. В данном случае разница между объемами украинских выбросов СО2 в 1990 году и в 2009-м никак не может служить оправданием.

Петр Черных (УНИАН)