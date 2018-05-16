Добкин: мы хотим покончить с воровством земли

Председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин ответил на вопросы УНИАН

Михаил Маркович, сегодня в Украине активно обсуждается вопрос, связанный с наведением порядка в сфере земельных отношений. Насколько этот вопрос является актуальным для вашей области?

Президент в своем выступлении на Совете регионов затронул темы, касающиеся предстоящей земельной реформы. Он указал на проблемы, которые встали наиболее остро в ходе проведения реформы, и на наши первоочередные задачи. Задание понятно, и мы приступаем к их выполнению.

Можете назвать эти проблемы конкретно, в чем их суть?

Одна из главных проблем – незавершенность работы по размежеванию земель государственной и коммунальной формы собственности. Вторая – отсутствие в полном объеме нормативной денежной оценки земли. Третья – затянувшаяся неразбериха с выдачей актов на право собственности вместо сертификатов.

Президент также обратил внимание на то, что не в полном объеме выплачивается арендная плата по паям собственникам земли. Есть и вопиющие факты нарушения земельного законодательства, когда государственные и коммунальные предприятия, у которых земля была в постоянном пользовании, в нарушение всех процедур «потеряли» часть этой земли, передав ее каким-то сторонним лицам. Вот на этих проблемах был сделан акцент.

Когда приступаете к решению этих вопросов?

Все указанные вопросы уже стали предметом серьезного анализа со стороны специалистов облгосадминистрации, управлений земельных ресурсов, правоохранительных органов. Эта работа нами была начата еще в прошлом году, тогда же состоялось и заседание первого Антикоррупционного комитета, рассмотревшего данные вопросы. А 21 сентября этого года состоялось второе заседание Антикоррупционного комитета, на котором мы рассмотрели, я считаю, полностью проработанные и подготовленные вопросы. Сверили часы, посмотрели, где мы добились результатов, а где нужно усилить работу для наведения порядка.

Как будет проходить этот процесс?

Всю работу целесообразно разделить на несколько направлений. Во-первых, наведение порядка в сфере земельных отношений по ранее принятым решениям, во- вторых – организация работы с учетом реформирования управления земельного кадастра и Государственного комитета по земельным ресурсам. Необходимо с учетом реорганизации этих структур наладить работу таким образом, чтобы выполнить поручение Президента, которое он дал на Совете регионов, и в течение 45 дней выдать все акты, которые до сих пор не выдавались годами.

Если взять работу прошлых периодов, то есть решения, которые были приняты по земле до марта 2010 года, видно, что проведилась очень большая работа всеми ответственными государственными структурами. Милиция, выявляя нарушения в сфере земельных отношений, возбуждала уголовные дела, прокуратура вносила протесты и предписания по отмене тех или иных незаконных решений. Юристы облгосадминистрации проработали огромное количество ранее принятых районными советами решений и подготовили документы на отмену 59 из них. Хочу отметить, что 7 отмен из 59 – это уже решения, принятые после прихода новой команды. Как следствие – два руководителя райгосадминистраций не работают.

Вы назвали неразберихой процесс выдачи актов на право собственности вместо сертификатов. Как Вы ее устраняете?

Что касается выдачи актов на землю, то сейчас проводится серьезнейшая организационная работа для того, чтобы 10 075 актов, не выданных в Харьковской области за прошлые периоды, были выданы во всех районах до 20 октября.

Параллельно мы занимаемся определением границ населенных пунктов, что даст нам возможность проводить размежевание земель. Мы проводим работу по нормативно-денежной оценке земли и параллельно, наводя порядок в этой сфере, выявляем очень серьезные препятствия, которые еще пока существуют в законодательстве Украины. Готовим четыре обращения в Кабинет министров с просьбой предусмотреть устранение тех препятствий, которые сегодня мешают нормальной прозрачной работе структур, готовящих документы для изготовления свидетельств о праве собственности на землю. В частности, речь идет о работе землеустроительных организаций. Работая на этом рынке, имея абсолютно разную форму собственности – от частных до государственных, они сегодя не несут никакой ответственности ни за срыв сроков изготовления документации, ни за допущенные ошибки. Деньги они за свои услуги берут независимо от их качества, а ответственности не несут. Для примера: в Харьковской области 16 000 актов было возвращено на доработку из-за того, что в них были внесены неверные сведения. Это привело, во-первых, к задержке выдачи документов людям, а во-вторых – к дополнительной нервотрепке и проблемам для большого количества обратившихся. Поэтому мы предложили ввести материальную ответственность за допущенные при изготовлении документов ошибки.

Достаточно ли совершенно сегодня законодательство, чтобы получить положительный результат работы?

Так получилось, что Верховная Рада буквально неделю назад приняла изменения к законодательству – установила 6-месячный срок изготовления документации. Раньше ограничения срока не существовало. Нововведение хорошее, большое спасибо народным депутатам. Но мы бы хотели добиться более жесткой ответственности в тех случаях, когда предприятие допускает ошибки. В случае их системного допущения, должна быть ответственность вплоть до лишения права заниматься этим видом бизнеса для людей, не справляющимися со своими обязанностями.

Давайте вернемся к вопросу о выплате паев.

Мы существенно активизировали эту работу. Если на сегодняшний день в среднем по Украине выплачено 45% по паям, то мы выплатили уже 59%. Здесь еще есть задачи по увеличению процентной ставки арендной платы. Если по Украине в среднем она 3,2%, то в Харькове – 3,01%. Нам необходимо продолжать убеждать арендаторов пересматривать договоры и увеличивать стоимость аренды по паям.

Работа не простая, работа сложная. К сожалению, раньше тут не было системного подхода. Хотя так говорить, наверное, нельзя. Скорее, «система» как раз была. Система выкачивания денег из людей с помощью придуманных препятствий. И никого не беспокоило, что в Харьковской области в течение 7 месяцев поменялось 6 руководителей Госкомзема, а люди на руководящие должности в ДЗК определялись по решению судов.

Как собираетесь наводить порядок?

Я не вижу причин, которые сейчас помешают нам навести порядок. Те, кто не справляются, предупреждены об ответственности, они будут уволены с занимаемых должностей. Все, что в компетенции облгосадминистрации, будет выполнено. Что касается компетенции центральных органов власти, мы будем давать наши предложения по усилению кадров. Каждый знает сегодня свою зону ответственности.

В 20-х числах октября мы проведем промежуточное совещание, а 15 декабря – еще одно заседание антикоррупционного комитета. По его результатам будем готовы докладывать Президенту о проведенной работе. Я уверен, что те задания, которые он перед нами поставил, выполним.

Затронутые Вами роблемы в той или иной мере характерны для всей Украины, но их обсуждение Вы решили вынести на заседание именно Антикоррупционного комитета. Значит ли это, что сфера земельных отношений является большим «лакомым куском» для реализации различных теневых схем?

Ни для кого не секрет, что сфера земельных отношений является одной из самых коррумпированных. А как могло быть иначе, если по компаниям, к которым имеет прямое отношение бывший губернатор Арсен Аваков, возбуждены уголовные дела, и ряд лиц уже содержится под стражей? Им вменяются нарушения земельного законодательства, мошенничество по отчуждению земли. Только по одному эпизоду речь идёт о 700 гектарах. Бывший председатель СБУ в Харьковской области господин Мухатаев имел дом в лесу, построенный без единого разрешительного документа. Вспомните, как работал ГАСК при Авакове. Да у нас целые кварталы лесного фонда по решению суда оформлялись в чью-то собственность.

Когда Аваков принимал руководство областью, территория земель государственных предприятий, работающих в сфере сельского хозяйства, была на тысячи гектаров больше, чем когда он покидал этот пост. Все нарушения в сфере земельных отношений, выявленные нами сегодня, происходили при его попустительстве, очень часто и при его участии. Сегодня уже возбуждены уголовные дела. Например, по предприятию «Дора», которое зарегистрировано там же, где банк и многие фирмы господина Авакова. Сейчас всплывают и новые факты разбазаривания и самозахвата земель, и везде за ними стоит тень господина Авакова. Мы понимаем, насколько глубинны были коррупционные процессы. Сегодня их нужно сломать. Прежде всего, создав такую систему, которая не позволит никому применять схемы по воровству и дальнейшей реализации земли как собственного товара. Вот это наша главная задача.

Алина Синельникова