Плоский юмор: Арбузов предсказал укрепление гривни

Глава Нацбанка Сергей Арбузов решил похвастатьсядостижениями своего учреждения в деле борьбы с инфляцией и сообщил публике, что два месяца подряд в Украине наблюдается дефляция: в июле - 1,3%, в августе - 0,4%. И хотя он отметил, что данное явление обусловлено, в том числе, сезонным снижением цен на продукты, но еще и выставил в заслугу НБУ определенные действия, которые также будто бы способствовали торможению инфляции.

Высказывание главного банкира на этот счет не представляются удивительными – почему бы не приписать себе какие-то заслуги, ссылаясь на неплохие экономические показатели. Хотя в действительности здесь ни Нацбанку, ни правительству хвалиться особо нечем, поскольку дефляция в июле и августе была достигнута исключительно благодаря резкому удешевлению плодоовощной продукции. В частности, в прошлом месяце подешевели фрукты – на 11,5%, овощи – на 25,6%, картофель – на 36,0%. Тогда как хлеб, мясопродукты, рыбопродукты, молоко, сыр, яйца, подсолнечное масло, а также практически все непродовольственные товары и услуги лишь дорожали.

Однако поразила в этом докладе последняя фраза Арбузова. Точнее, ее концовка. «Национальный банк считает, что и в дальнейшем инфляция будет в прогнозируемых границах, а также ВИДИТ ПЕРСПЕКТИВУ УКРЕПЛЕНИЯ ГРИВНИ» - заявил он.

Пассаж об укреплении гривни очень странен. Авторитетные зарубежные эксперты в один голос предупреждают о надвигающейся второй волне мирового кризиса. О том, что глобальная экономика вступает в «опасную новую фазу», заявила, например, в конце прошлой недели глава МВФ Кристиан Лагард. На фондовых рынках, включая украинские, наблюдаются в последнее время панические распродажи и обвал котировок. Вчера, к примеру, украинские фондовые рынки по показателям вернулись в 2009 год. Евровалюта стремительно падает к доллару (более чем на 6% за две недели), а к концу минувшей недели также существенно ослабили к доллару свои валюты Россия, Китай, Англия, Канада, Швейцария, Польша и Турция – всё это очень плохо для внешней торговли Украины. Европейские банки на сегодня перестали доверять друг другу, кредиты быстро дорожают. Население Украины в огромных масштабах продолжает из месяца в месяц скупать твердую валюту (7,8 млрд. долл. с начала года). Гривня на межбанковском и наличном рынках преодолела в последние дни психологическую отметку в 8 грн./долл. Негативное сальдо внешней торговли Украины последний год растет как на дрожжах, да еще и с октября произойдет значительное повышение цены на российский газ. Таможенный союз (Россия, Беларусь и Казахстан) уже начал торговую войну против Украины, ограничивая украинский экспорт, а с января 2012 года ситуация еще более обострится. Спрос на сталь в мире снижается, что непосредственно касается отечественных металлургов, а объем экспорта украинского зерна из-за введения пошлин ничтожно мал уже третий месяц подряд. Господин же Арбузов в таких условиях каким-то дивным образом разглядел возможность ревальвации гривни?!

Возможно, глава Нацбанка пытается таким образом ввести хоть какую-то часть соотечественников в заблуждение. Чтобы они не бежали в обменные пункты с целью побыстрее конвертировать свою гривню в доллар или евро и тем самым не увеличивали девальвационное давление на национальную валюту. Однако многие украинцы наверняка заподозрят, что данное предсказание Арбузова – от лукавого.

Кстати, предшественник Арбузова на посту главы НБУ Стельмах также рассказывал в 2008 году – накануне и сразу после старта кризиса – что гривня падать не будет, что она сильно недооценена согласно «индексу бигмака» и т.п. Ну а к концу года она рухнула к доллару в два раза. Следовательно, не прогадали те украинцы, которые не поверили тогда Стельмаху.

Может быть, нынешний глава Нацбанка делает ставку на то, что до конца года поступят деньги от МВФ, из-за чего, в свою очередь, в страну хлынет воспрянувший духом спекулятивный капитал, а это и приведет к ревальвации гривни? Однако данные надежды видятся иллюзорными!

Во-первых, существует большой риск, что МВФ так и не возобновит действие программы помощи Украине. На прошлой неделе Верховная Рада быстренько проголосовала, а президент Янукович без проволочек подписал закон о пенсионной реформе, но это не единственное требование Фонда. Еще имеются большие проблемы с дефицитом «Нафтогаза», который каждый месяц для расчета с «Газпромом» влезает во все большие долги. Четкое требование МВФ - повысить цену для населения на газ и тарифы на ЖКУ – пока не выполняется. И неизвестно, решится ли власть на такие меры в условиях приближения парламентских выборов.

Кроме того, миссия МВФ, как сообщалось, приедет в Украину лишь в конце октября, а к тому времени у Фонда может появиться еще одно условие для предоставления кредита. Причем, весьма жесткое. Очень кстати будет для правительства и администрации президента послушать недавние высказывания президента Беларуси Лукашенко, который, в частности, с возмущением пожаловался, что МВФ потребовал от него освобождения политических заключенных. Для украинской власти, с учетом ожидающегося в ближайшее время завершения судебного дела в Печерском суде против Юлии Тимошенко, тоже стоит готовиться к появлению подобного дополнительного условия от Фонда. Поскольку действия МВФ зависят от настроения, в первую очередь, правительств США и ЕС, а те уже однозначно негативно высказались относительно судебного преследования Тимошенко. Впрочем, на Банковой, надо полагать, заметили и «оценили» эту новость из Минска, поэтому дождемся вердикта судьи Киреева.

Во-вторых, даже если МВФ возобновит оказание финансовой помощи Украине, то это тоже вряд ли надолго спасет гривню от девальвации в условиях наступления второй волны мирового кризиса. Как ее не спас от обвала кредит МВФ в 2008 году.

Теперь ситуация аналогичная. Надвигающийся глобальный кризис наверняка приведет к очередному обвалу гривни, какие бы «сказки» сейчас ни рассказывал Арбузов. Степень же девальвации будет зависеть от мощности второй волны кризиса.

Надо сказать, что глава Минфина Федор Ярошенко на днях также высказалсянасчет валютного курса на будущее. «Курс доллара и в этом году, и в следующем будет стабильным, который запланирован и обнародован», - заявил он в пятницу в парламенте.

Этот прогноз тоже довольно смелый, но хотя бы без ревальвации гривни.

В общем, правительство и Нацбанк сейчас пытаются успокоить соотечественников, и очевидно, что власть вынашивает планы не допустить девальвации гривни до очередных выборов в Верховную Раду, которые состоятся осенью 2012 года. Поскольку в противном случае рейтинг партии власти упадет еще ниже, чем он опустился за последние полтора года вследствие отсутствия реальных реформ, разгула коррупции и репрессий против оппозиции, а также других признаков сворачивания демократии в стране. При этом вполне возможно, что Арбузов настроен повторить ошибку Стельмаха, который в 2008 году спустил около 10 млрд. долл. валютных резервов по заниженному курсу с целью не допустить большой девальвации.

Однако власти все равно не удастся долго держать гривню. Могу предложить Арбузову и Ярошенко пари: до конца 2013 года доллар будет стоить не менее 12 гривень. Хотя обвал может произойти и раньше, и быть более глубоким. Нынешний же прогноз Арбузова об укреплении гривни, как говорится, не лезет ни в какие ворота.

Александр Бескоровайный