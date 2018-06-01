Как Ужгород переживает коммунальный коллапс

Областной центр Закарпатья Ужгород пятый день пытается справиться с последствиями страшного взрыва газа. В результате чрезвычайной ситуации город и прилегающий район остались без голубого топлива, частично без электроэнергии и водоснабжения. Коммунальный коллапс показал, что местная власть и отдельные структуры имеют очень «зеленое» представление о том, как нужно справляться с подобного рода проблемами.

Напомню, что собственно произошло. 29 августа на перекрестке улиц Русской и Анкудинова в Ужгороде работники фирмы «Свемон Запад Украина» по заказу «Закарпатьеоблэнерго» прокладывали шахту для электрокабеля. В городском совете говорят, разрешения фирма на этот день не имела, был он лишь на 18-19-е августа. Откровенно говоря, возникают сомнения: а что, не случилось бы трагедии, если бы работы проводились в согласованный день? Тем не менее, 29 августа электрики около 15 часов прокололи газовую трубу. Газ стал вытекать. По неофициальной информации, перекрывать его не спешили, хоть и вызывали все необходимые службы, и те начали направлять транспорт в объезд и эвакуировать людей. До 17 часов с опасной территории выселили 10 человек, спасатели зашли и в кафе «Шериф», предупредила женщину-бармена и двух посетителей, чтобы те покинули помещение. Говорят очевидцы, люди наотрез отказались выходить, а бармен еще и добавила что-то вроде «...я не могу просто так бросить место работы» и... зажгла сигарету. После этого прозвучал мощный взрыв, кафе загорелось. Пожарные, которые уже были на месте, вытащили людей из горящего помещения. Как следствие - у женщины 90% ожогов тела, у двух других - 45% и 30%.

Дайте поесть!

Происходящее в следующие за трагедией дни, иначе, как коммунальным коллапсом и не назовешь. Город внезапно встал перед банальной, но жизненно необходимой проблемой пропитания. Ужгород оказался не готов прокормить всех своих граждан - 120 тысяч. В первый день люди еще кинулись обедать по кафе и ресторанам, но потом поняли, что так быстро останутся без зарплат. Те, кто скорее опомнился, кинулись в магазины и на рынки - скупать электроприборы. Как рассказал автору сосед, «...во вторник утром двухкомфорочная электрическая плита на рынке стоила 210 гривен, уже через час - 300, а к вечеру за нее уже просили 600! Да и то не было! Меня спасло лишь то, что позвонила другу в Хуст (райцентр Закарпатья), который автобусом мне передал электроплиту по нормальной цене». В сети "Фокстрот" и "Фоксмарт" за 30 августа продали 79 электрочайников и 14 электрических плит - всё, что имелось в продаже. По словам директора ДП "Фокстрот - Ужгород" Константина Демчука, плиты продались за первые два часа работы магазинов. Обычно эта сеть в день в среднем продавала по 1 электрической плите. Чайники же покупают в основном самые дешевые, а обычно спрос был на электроприборы средней ценовой категории».

В свою очередь, кафе и рестораны, имевшие электрические плиты, в Ужгороде оказались переполнены, их владельцы признаются, что о таких прибылях даже не мечтали! И так - всю неделю.

...А где нам жить?

Пострадавшие от взрыва утверждают, что в эти дни пережили настоящие ужас: и принудительное выселение, и постоянный страх от ожидания новых взрывов, и отсутствие нормальных условий жизни после ликвидации ЧП. При подобных обстоятельствах людей должны были, в принципе, организовано эвакуировать и обеспечить всем необходимым, однако городская власть об этом почему-то вообще не позаботилась.

Так, жительница улицы Русской Ирина Бреза рассказала, что в момент взрыва находилась дома за 20 метров от эпицентра событий. «Когда услышала взрыв, выбежала из квартиры прямо в тапочках, хоть я и на 8-м месяце беременности, - говорит женщина. - Увидела, что на улице все пылает. Потом к нам подошли работники газовой службы и сообщили, что нужно перекрыть газ в квартирах и отойти от здания на 50 метров. А когда возвращаться - так и не сказали. Мы простояли полтора часа на улице - нам даже не позволяли закрыть окна или двери. Не дождавшись, когда нас пустят домой, поехали ночевать в гостиницу».

Кстати, как утверждает Ирина, об утечке газа им сообщили только через 2 часа после того, как она произошла. Это подтвердила и Оксана с соседней улицы Анкудинова: «Нам сказали о взрыве только в 6 вечера. Я прорвалась в здание, чтобы сообщить соседям. И оказывается, моя соседка в это время жарила котлеты! Хоть и врала, что выключила все газовые приборы. А еще хорошо, что сообщила старушке, которая вообще не слышала ничего о ЧП. И ее никто из властных структур ни о чем не сообщал..».

Ужгородцы говорят, их могли отселить в какую-нибудь гостиницу - власть могла договориться с владельцами частных гостиниц или других заведений... Но почему-то об этом никто так и не позаботился.

Власть говорит: все под контролем

В Ужгородском районе уже запускают газ в частном секторе - работают 33 бригады газовщиков, которым нужно обойти 26 населенных пунктов. О графиках восстановления газоснабжения в Ужгороде пока все лишь говорят, нет никакой конкретики. Людям сообщили с помощью телефонного объявления, по радио и по телевидению о том, чтобы на протяжении выходных из квартир не выходили. Ужгородцы возмущаются - неужели нельзя составить какие-то конкретные графики поквартальные или по районам, чтобы люди могли хоть куда-то выехать на выходные... Но власть привычно говорит: все под контролем.

Наталья Петервари

Фото УНИАН