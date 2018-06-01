Дойдет ли украинская власть до Стокгольмского суда против России?

Похоже, суд над Тимошенко не помог украинскому руководству в переговорах с Россией о пересмотре кабальных газовых контрактов, которые подписала бывший премьер-министр с Путиным в январе 2009 года. Из уст высшего руководства страны время от времени вылетают сообщения о возможности обращения в Арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма, чтобы тот помог расторгнуть контракты. Это действительно намерения или попытка нажать на Россию? А вдруг Россия испугается и пойдет на уступки? Перед этим Россия сделала не очень деликатное заявление о белорусском варианте для Украины, что было воспринято экспертами как откровенное пренебрежение...

Дойдет ли украинское правительство до Стокгольмского суда и оптимальный ли это выход из газового положения? Об этом мы спросили у экспертов.

Борис Кушнирук, экономист: ВОЙНА С РФ УЖЕ НАЧАЛАСЬ

“Донецкие” психологически не готовы начинать полноценную торговую войну с Россией, хотя они ее уже начали, то есть здесь уже поздно идти назад. Суд над Тимошенко - это был шаг к войне, хоть и в легком варианте, потому что там практически не упоминается Россия.

Хватит ли рассудительности России не идти до конца, сказать тяжело.

У “донецких” действительно выбор невелик. Если не предпринять сейчас эти шаги и не начать полноценную торговую войну с Россией за пересмотр газовых контрактов, по-другому у них не выдержит экономика, и им придется ее подтягивать за счет украинских граждан. А это электорально для них очень-очень плохо.

Дойдет ли Азаров до суда?.. Здесь проблема в том, что есть разные сценарии войны. Можно и не прямо ее вести, а можно начать с уголовного дела по факту мошенничества с газом “РосУкрЭнерго”, где Газпром и господин Путин засветились. Просто нужно пересмотреть, в чем обвиняют Диденко, Макаренко и Шепитько, привести Тимошенко, просто возбудить против нее уголовное дело - как против участницы мошенничества с "РосУкрЭнерго”, где четко определены убытки.

Если в ситуации с нынешним судом над Тимошенком есть проблема с фактами превышения ею служебных полномочий и тяжелее доказать убытки, то здесь уже убытки зафиксированы, четко определены судами - как Стокгольмским, так и украинским.

Да, Украина может натолкнуться на полномасштабную войну с Россией во всех направлениях. Причем направленную как на массированную дискредитацию “донецких”, так и на крах экономических взаимоотношений между Украиной и Россией, когда будет блокироваться любой экспорт из Украины в Россию.

Почему власть так колеблется пойти ва-банк? Сначала нужно честно сказать себе и международному сообществу, что Россия не является другом, что она готова прибегать к любым действиям: коррупции, шантажу для достижения своей цели. Во-вторых, Украина ничего не делает плохого, единственное, что она делает, - защищает свои интересы, которые были нарушены, грубо нарушены, и для этого есть все основания так считать.

Нужно идти воевать с Россией, потому что Россия никогда не уступает тем, кто слабее, и никогда за всю историю Российской империи не было равноправных отношений с соседями. Представить себе, что Путин так просто уступает какому-то там Януковичу, который из себя что-то хочет показать, - просто немыслимо.

Дмитрий Корчинский, публицист:

РОССИЙСКОЕ РУКОВОДСТВО ЛЮБИТ ДЕНЬГИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СВОИ РЕВАНШИСТСКИЕ ПЛАНЫ

Правительство не может договориться с российским руководством, которое одновременно является руководством Газпрома, потому что российское руководство любит деньги больше, чем свои реваншистские планы. То есть Россию интересуют деньги больше, чем геополитика, чем возвращение Украины в российскую политическую орбиту. А украинское руководство тоже любит деньги. И из-за этого всего украинское руководство не может договориться с российским.

Мы сейчас на пороге масштабной торговой войны с Россией, в которой украинскому правительству придется воевать на два фронта: с одной стороны с Россией, с другой - с национальными активами. Вместо того, чтобы попробовать опереться на национальные силы в противостоянии с Россией, правительство пытается посадить как можно больше активистов в тюрьму и как можно крепче разругаться с национальными силами.

И выглядит так, что в итоге власть не сможет воевать на два фронта и ей придется капитулировать. К сожалению, придется капитулировать все-таки перед Россией, а не перед националами силами, потому что у национальных сил нет газовых месторождений.

Александр Гудыма, народный депутат (БЮТ):

АЗАРОВ САМ ПУГАЕТСЯ СВОИХ ЗАЯВЛЕНИЙ

Угрозы Азарова пойти в Стокгольмский суд - это такой шантаж, от которого сам Азаров первый получит испуг. Это власть просто заимствует негативные перлы российской политики. В европейской, мировой практике все решается за столом переговоров равноправных участников. То есть это должны были бы решать Азаров с Путиным, но в связи с тем, что Россия оригинальна, что она имеет свою стратегию и тактику, то она очень часто посылает Куприянова (спикер Газпрома. - Авт.), и он что-то говорит от якобы российского руководства - что там украинцам, мол, что-то сделают. И, к сожалению, украинцы тоже переняли такую плохую привычку россиян говорить, что что-то сделают, но в силу своего статуса и значимости делают это так, что и сами пугаются.

Думаю, был бы лучший путь, если бы они совместно с европейцами вели диалог с россиянами. Отмечаю, совместно! А так, конечно, им ничего не светит, потому что сегодня не весна, а уже осень, и каждый месяц, когда не принимаются те решения, которые бы они хотели - хоть с помощью МВФ, хоть слезных просьб получить скидку на газ - ни к чему не приводят.

С Россией нужно вести диалог совершенно на другом уровне. Провел ли Янукович хоть какие-то переговоры в этом году с Медведевым или Путиным, где бы были анонсированы пункты об украинско-российских газовых отношениях, с конкретными вопросами, которые бы Янукович хотел решить публично? Нет, не провел. Поэтому Янукович все перекладыват на Азарова, а Азаров в силу своей незначимости может получать только гарбузы в переговорах с Путиным. И теперь так смешно угрожает Стокгольмским арбитражным судом.

Нет, до суда дело не дойдет, и уступок со стороны России тоже не будет. Надеюсь, что и до широкомасштабной сдачи интересов тоже не дойдет. То есть в ближайшие месяцы ничего не измениться.

Оппозиция последние полгода заявляла, что нужно сократить потребление российского газа, но власть делала все наоборот - она за год нарастила потребление более чем на 10 миллиардов кубометров. Нужно не угрожать, а конкретно действовать. Если бы правительство сокращало каждый месяц потребление на один миллиард кубических метров, то это был бы достойный ответ России.

Украина потому и выглядит слабой, потому что вместо того чтобы действовать, грозят тем, от чего сами пугаются. Это смешно. Собственно, а что тут удивляться, ведь нынешнее правительство действует в интересах олигархов, которые заинтересованы в потреблении газа?

Леонид Кожара, заместитель главы Партии регионов по вопросам международной политики, заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам:

УКРАИНА - КРУПНЕЙШИЙ ДОНОР РОССИЙСКОГО БЮДЖЕТА

На самом деле все очень просто: у нас с Россией есть отношения политические, которые сегодня, - на высоком уровне, а есть отношения экономические. Так сложилось в истории двух стран, что с украинской стороны всеми экономическими договоренностями занимается правительство. В других странах наоборот - коммерческие структуры. А там, где идет коммерция, не так много политики.

Да, мы не удовлетворены газовыми соглашениями, принятыми в 2009 году во времена премьера Тимошенко. Поэтому, имея высокого уровня политические отношения с Россией, правительство выступает за пересмотр тех контрактов, которые мы считаем, были заключены, не с российской стороны, а с нашей, по закрытой схеме, и обеспечивают наполнение российского бюджета.

Главная задача Газпрома - обеспечение бюджета Российской Федерации. Украина - крупнейший потребитель их газа. Поэтому мы - крупнейший донор российского бюджета. Россию же, конечно, полностью устраивает настоящий контракт.

Мы ведем переговоры, чтобы смягчить условия газоснабжения до уровня среднеевропейских цен. Потому что сегодняшняя цена на газ не отвечает логике наших отношений с Россией.

Украина никому не угрожает. Характер наших отношений с Россией не содержит понятия «угроза» друг другу. Мы не можем угрожать, и поскольку вопрос коммерческий, то всегда есть процедура пересмотра контракта, в том числе и судебная. Но это крайние процедуры, когда стороны не могут прийти к согласию.

Александр Палий, эксперт:

СИТУАЦИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ВЫГОДНО ДЛЯ УКРАИНЫ

Газовое соглашение Путина - Тимошенко от 2009 года предусматривает возможность пересмотра спорных вопросов через суд.

Пересмотр контрактов вполне можно аргументировать не только вопросами легитимности заключенных соглашений, но и ситуацией на рынке газа. Например, появление в очень большом количестве сжиженного газа в Европе привело к значительному снижению газовой цены для Западной Европы.

Как известно, в конце июля итальянская компания Edison, одна из трех ведущих энергетических компаний Италии, добилась от Газпрома пересмотра контракта в сторону снижения цены, что, по оценке самой компании, даст ей 200 миллионов евро лишь в этом году. Чтобы получить хорошую цену на российский газ, ей не помешало даже пребывание Италии в НАТО и ЕС.

Подача итальянской компанией иска в Стокгольмский арбитраж, очевидно, подтолкнула Газпром к поиску компромисса.

Суть иска в том, что итальянская компания несет убытки, закупая российский газ по долгосрочным контрактам намного дороже, чем он стоит на рынке. То есть это то, что имеет на сегодня Украина. На Газпром с аналогичной формулировкой готовы подать иск и другие крупные компании, в частности E.ON., покупающий половину всего российского газа в Германии. Украине будет очень интересно посмотреть на этот судебный процесс, и если немцы выигрют, это существенно усилит наши позиции

Ситуация для Украины сейчас развивается в выгодном направлении. В мировой экономике наблюдаются серьезные колебания, которые не будут способствовать сильному повышению цен на нефть. Потому нужно пытаться спокойно договариваться с Россией, как это сделали итальянцы. И суд здесь может быть одним из инструментов переговоров или финальным итогом их провала.

Судебная перспектива вполне вероятна, ведь в случае с итальянцами, как видим, перевод диалога в суд доказал свою эффективность даже еще до вынесения решения по сути. Но также нужно иметь сценарии - что делать потом: как в случае выигрыша и прекращения действия любых договоров в газовой сфере с Россией, так и возможного проигрыша.

Ксеня Лесив